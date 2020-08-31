«Безумные демократы»: как Трамп пытается прекратить беспорядки

Насилие в американских городах, находящихся под управлением демократов, можно прекратить только при помощи силы, считает президент США Дональд Трамп, о чем он написал в Twitter.

Так глава государства прокомментировал прокатившиеся по всей стране беспорядки, в том числе в Портленде, штат Орегон.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы — это сила!» — написал он.

Реклама

Трамп в очередной раз раскритиковал мэра Портленда Теда Уилера и назвал его «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом, который наблюдает за масштабной гибелью и разрушением своего города». «Жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей великой страны, хотят правопорядка. Леворадикальные мэры-демократы, как управляющий Портлендом болван, не смогут этого сделать!» — заявил президент.

Он также настаивает на вводе в город бойцов национальной гвардии, но местные власти отказываются от этого предложения.

И.о. главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф ранее заявил, что в Портленде царят «хаос и беззаконие». По его словам, МВБ готово использовать все ресурсы, чтобы нормализовать обстановку в Портленде, где акции протеста и беспорядки продолжаются более 90 дней.

Массовые акции начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после того, как при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота, скончался афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские использовали в ходе его задержания удушающий захват. Всех четверых сотрудников полиции, участвовавших в операции, уволили, им предъявлены обвинения.

После этого по всей стране прокатилась волна протестных акций. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия США.

Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.

На фоне этих протестов в начале июня президент США говорил, что принял решение разместить дополнительные федеральные силы по всей стране, чтобы пресекать беспорядки. Глава государства также предлагал направить военных в любой штат, чьи власти попросят о помощи. «Я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть [в его штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. <...> Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — предупредил Трамп.

Наиболее масштабные протестные акции проходят в Портленде. Как сообщает полиция города, во время одного из последних протестов погиб человек. Как передает агентство The Associated Press, минувшая ночь ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter (англ. — «Жизни темнокожих имеют значение») и сторонниками Трампа. Были задержаны десять человек.

В последнее время в преддверии президентских выборов в США Трамп все чаще обрушивается с критикой на конкурентов — Демократическую партию. 27 августа он назвал демократов радикалами, которые разрушат американский образ жизни.

«Эти выборы решат, спасем ли мы американскую мечту или позволим социалистам разгромить дорогую нам судьбу нашей страны ... Ваш голос решит, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его разрушить», — сказал Трамп в ходе своего выступления на съезде республиканцев.

Он назвал кандидата в президенты от демократической партии Джо Байдена уничтожителем американских рабочих мест, а «не спасителем американской души».

Глава государства также обвинил Байдена, что тот вел «бесконечные» войны за рубежом. Трамп убежден, что демократы видят в США «полную зла страну, которую надо наказать». «То, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны», — подчеркнул он.