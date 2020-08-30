Женский марш: как прошел 21-й день протестов в Белоруссии

Главным событием 21-го дня протестов в Белоруссии стал масштабный женский марш, прошедший по улицам Минска. Около 16:00 женщины в белых и красных одеждах собрались по обе стороны проспекта Независимости. Со всех улиц продолжали прибывать колонны женщин с цветами и плакатами.

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Одновременно силовики подогнали к площади автозаки. Милиция предупреждала участников, что акция незаконна. Вскоре на улицах города начались задержания, но что примечательно: многих протестующих девушкам удавалось отбить у сотрудников ОМОН.

В отношении женщин правоохранители, как правило, не пытались применять силу. Тем не менее попытки пресечь проведение акции все равно предпринимались, и как минимум нарушить планы протестующих силовикам удалось.

Изначально план активисток заключался в том, чтобы пройти маршем от площади Победы до Дома правительства. Но ОМОН преградил путь еще в самом начале шествия. Тогда его участницы развернулись и отправились в сторону площади Якуба Коласа.

Правоохранители следовали за ними, пока маршировавшие скандировали «Нас не надо провожать».

В конечном итоге колонна протестующих растянулась через весь центр — от площади Победы до площади Якуба Коласа. По информации «Интерфакса», в акции участвовали по меньшей мере 10 тыс. человек.

Из-за действий сотрудников ОМОН, пытавшихся ограничить движение колонны, протестующие вынуждены были постоянно менять маршрут. Демонстранты прошли через Академию наук и Комаровский рынок по улице Немиге и до площади Бангалор.

В колонне девушек также шла и один из лидеров оппозиции, член президиума Координационного совета и руководитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Протестующие тепло встречали ее, скандируя «Маша!», она же в ответ держала над головой руки, сложенные в символ сердца. «[Я испытываю] абсолютное счастье и чувство солидарности со всеми женщинами Белоруссии. Это прекрасно!» — говорила она журналистам.

Она же во время марша сделала одно из самых громких заявлений дня. Колесникова выдвинула новое требование оппозиции: уход в отставку главы МВД Белоруссии Юрия Караева. Она напомнила, что министр брал на себя ответственность за ущерб, нанесенный гражданам силовиками. В такой ситуации, считает Колесникова,

у Караева остается два варианта — «вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной».

Также Колесникова отвергла предложение Александра Лукашенко провести конституционную реформу в стране. По ее мнению, этот шаг белорусского лидера является ничем иным, как манипуляцией.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он очень сильно боится», — заявила политик.

Тем не менее, по ее словам, оппозиция готова к тому, чтобы институционализировать свой протест. «В наших планах есть создание движения», — сказала Колесникова, отвечая на вопрос о возможности формирования политической партии.

По ее словам, члены КС в будущем еще вернутся к этому вопросу. При этом она добавила, что в Белоруссии за последние 20 лет не было зарегистрировано ни одной новой партии.

Около 20.00 протестующие девушки, с которыми бок о бок шла Колесникова, начали расходиться, крича сотрудникам ОМОН: «До завтра!» и «Мы идем домой».

Параллельно в столице Белоруссии проходили и другие протестные акции. Многие из них носили стихийный характер. Например, по сети распространилось несколько роликов, на которых видно, как толпа посетителей торгового центра «Дана Молл», находясь на разных этажа ТЦ, хором поет патриотические песни.

Самой яркой провластной акцией стал автопробег сторонников действующего президента Александра Лукашенко под названием «Золотое кольцо Минщины». Автопробег под лозунгом «За единую Беларусь» стартовал в первой половине дня от мемориального комплекса «Курган славы», находящегося рядом с белорусской столицей.

По подсчетам РИА «Новости», в нем приняли участие около 120 автомобилей, украшенных красно-зелеными флагами и другой официальной символикой. В числе участников акции оказалась и пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Неизменной частью белорусского кризиса остается давление властей на представителей СМИ.

29 августа стало известно, что четверо российских журналистов — сотрудники американского агентства Associated Press и немецкой телекомпании ARD — были выдворены из республики. До этого они были лишены аккредитации.

В тот же день МИД Белоруссии лишил аккредитации еще 10 журналистов, работающих в западных СМИ. Среди них — четверо корреспондентов белорусской службы «Радио Свободы», два журналиста «Би-би-си», а также сотрудники Reuters, Associated Press, Deutsche Welle и RFI.

Лишению аккредитации, как правило, предшествует задержание на улицах. На 21-й день волнений это произошло с журналистами «Радио Свобода» и Deutsche Welle, освещавшими события на женском марше. Их освободили только после того, как акция подошла к концу. Также был задержан соучредитель белорусских интернет-изданий Kyky.org и The Village Александр Василевич.

Подобное ограничение свободы прессы вызвало резкую критику со стороны Евросоюза. Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано написал на своей странице в Twitter, что

власти Белоруссии недопустимым образом ограничивают работу прессы в стране, тем самым препятствуя свободному движению информации.

Стано посоветовал властям Белоруссии сосредоточиться на удовлетворении устремлений своего народа вместо того, чтобы запугивать СМИ.

Кроме того, в этот день на сайте британского правительства было опубликовано совместное заявление диппредставительств Евросоюза, США, Великобритании, а также Швейцарии. В нем страны Запада требуют, чтобы власти Белоруссии соблюдали принятые ими международные обязательства страны. Речь идет, в частности, об обязательствах по соблюдению основных демократических свобод и прав человека.

Кроме того, страны Запада призвали белорусские власти расследовать злоупотребления и преступления, совершенные в ходе акций протеста, и привлечь виновных к ответственности, а также «прекратить насилие и угрозы применения военной силы» против граждан республики и отпустить на свободу «всех несправедливо задержанных».

Еще одним ярким событием дня стало возбуждение уголовных дел за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия.

Как сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», Польшей и Чехией через отдельных членов Координационного совета белорусской оппозиции и ряд Telegram-каналов осуществляется давление на депутатский корпус. Таким образом развивается кампания по их отзыву. Также депутатов призывают отказаться от полномочий под угрозами расправы над ними и их близкими.

В настоящее время Следственный комитет республики проводит проверку по данным фактам.