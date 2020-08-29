«Два варианта»: главе МВД Белоруссии поставили ультиматум

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев должен подать в отставку либо явиться с повинной. Об этом заявила член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова во время прямого эфира в YouTube.

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»Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели», — сказала она.

Колесникова заявила, что у Караева есть «два варианта». «Вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной», — отметила она.

Представитель Координационного совета оппозиции подчеркнула, что «для всех остальных участников этих событий есть тоже вариант явки с повинной». По ее словам, «все свидетели преступлений по закону Республики Беларусь обязаны сообщить об известном им преступлении».

Колесникова сообщила, что совет обратился к правоохранителям. Оппозиция призвала их исполнить присягу в части расследований преступлений.

«Вы обязаны исполнять присягу, данную белорусскому народу. Я обращаюсь к сотрудникам МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КГБ. Мы призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом», — отметила политик.

Член президиума совета подчеркнула, что совет требует, чтобы сотрудники правоохранительных органов разобрались «со всеми преступлениями». «Вы должны восстановить справедливость», — призвала она.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев действительно в середине августа заявлял, что берет на себя ответственность за правонарушения, допущенные силовиками при подавлении протестов.

«Воздействуют на тех, кто специально на это [протесты] шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел вовремя отскочить. За этих людей, тех, кому досталось, за вот это, как сейчас говорят, насилие, я, как командир, как единоначальник, хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал он в эфире телеканала ОНТ в ответ на просьбу прокомментировать случаи, когда «под раздачу попадали» случайные люди.

Во время прямого эфира на YouTube Колесникова также поделилась мнением относительно предложения белорусского президента принять новую конституцию страны. Член президиума оппозиционного совета уверена, что это манипуляции властей и попытка задобрить протестующих.

«Сейчас невозможно представить, что действующий президент действительно будет заинтересован в том, чтобы сроков было два, а роль парламента увеличилась, потому что при увеличении роли парламента возможен импичмент, а это как раз то, чего он [Лукашенко] очень сильно боится», — пояснила представитель оппозиции.

Она отметила, что «все эти спекуляции на теме конституции» — это всего лишь «попытка успокоить нас, задобрить». «Но мы абсолютно понимаем, что это [заявления Лукашенко о конституционной реформе] то, что вообще не работает и мы не верим ни одному слову и никаким уступкам», — сказала Колесникова.

Ранее Лукашенко заявил, что новые выборы могут состояться, но только при условии внесения изменений в конституцию. Поправки в основной закон страны, уверен глава республики, помогут перераспределить полномочия властей разных уровней. Как следствие, часть прав будет передана «вниз».

В Белоруссии начались массовые акции протеста после проведенных 9 августа выборов президента страны. Вечером того же дня были опубликованы предварительные результаты ЦИК: большинство проголосовали за Лукашенко.

Такие итоги не убедили оппозицию. Основная соперница Лукашенко во время выборов Светлана Тихановская заявляла, что протоколы были сфальсифицированы.

Уже третью неделю в стране проходят ежедневные митинги и манифестации. Белорусы также устраивали стачки на основных заводах республики. Они выступают за новые выборы и отставку Лукашенко.

После того как были опубликованы окончательные итоги, Тихановская объявила о создании Координационного совета трансфера власти. Впоследствии Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело, утверждая, что деятельность совета направлена на «захват власти».