«Будьте бдительны»: МИД предупредил россиян об угрозах в США

В российском МИДе предупредили россиян, выезжающих за рубеж, об опасности преследования со стороны спецслужб США.

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Такое уведомление было выпущено дипломатами в связи с арестом в Соединенных Штатах российского гражданина Егора Крючкова. 27-летнего мужчину обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что завод электромобилей в Неваде был объектом готовящейся кибератаки.

«Хотели бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб», — отмечается в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что опасность есть, как в самих США, так и в третьих странах — задержание может произойти по запросу американских властей.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — отметили в МИД РФ.

По данным дипломатов, «с 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году».

В качестве примеров дипломаты обратили внимание на дела, возбужденные против Виктора Бута, Марии Бутиной, Романа Селезнева, Константина Ярошенко.

«Показателен также пример Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу, поднимавшему на нее руку, о выплате алиментов расценили как вымогательство», — рассказали в ведомстве.

В МИД России отметили, что американские правоохранители подвергают россиян «мощному психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания», чтобы те дали признательные показания. «В случае отказа от признания какой-либо вины наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам», — заверили дипломаты.

При этом ситуация осложняется тем, что в 2017-2018 годах американские власти закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. Таким образом российская сторона полностью лишилась консульского присутствия на Западном побережье США.

«Это серьезно ударило по возможностям своевременно оказывать поддержку содержащимся там в тюрьмах россиянам», — обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве.

Но несмотря на это дипломаты «прилагают все усилия для помощи оказавшимся в беде соотечественникам, обеспечения их законных прав и скорейшего возвращения на Родину».

В заключение российские дипломаты рекомендовали соотечественникам «тщательно взвешивать» риски преследования еще при планировании международных поездок. «Прежде всего, это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче», — заключили в министерстве.

Подобные рекомендации передал через жену российский бизнесмен Виктор Бут. В марте этого года было 12 лет, как его арестовали в Таиланде по просьбе американских властей. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США, американских военнослужащих, а также для того, чтобы оказывать материальную поддержку терроризму и незаконному обороту портативных ракет «земля-воздух».

Россиянин все обвинения отвергает. Его вывезли из Таиланда с грубыми нарушениями законодательства, причем как местного, так и американского, передает РИА «Новости». Спустя четыре года после ареста — в 2012 году — его признали виновным и приговорили к 25 годам тюрьмы.

В день годовщины своего ареста он передал через жену предупреждение соотечественникам быть осторожными при работе с иностранными партнерами из стран, которые сотрудничают с США.

«Виктор сказал, что хотел бы в этот день пожелать большой осторожности российским бизнесменам, работающим на рынках, на которых их бизнес пересекается с интересами деловых и государственных структур США, и особенно в странах, входящих в политическую или экономическую орбиту США, даже если эти страны кажутся совершенно безопасными», — рассказала РИА «Новости» Алла Бут.