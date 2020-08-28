Не похоже на дружбу: Минск указал Киеву на координацию с США

Киев является инициатором ухудшения отношений с Минском, так пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал заявление украинской стороны о постановке двусторонних отношений на «паузу».

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Дипломат указал, что прерывание – даже временное – двусторонних отношений нанесет ущерб обоим государствам, при этом, подчеркнув, что украинский народ остается братским для белорусского.

«Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах», — пояснил Глаз.

Он также напомнил, что украинская власть координировала свои действия в отношении Белоруссии с политическим руководством Евросоюза и США – и это не похоже на добрососедские отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что будь он на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, то провел бы повторные выборы, как того требует оппозиция.

Таким образом, уверен украинский лидер, можно успокоить народ и рассеять сомнения в результатах, благодаря чему сможет наладится обстановка в стране.

Белоруссии не нужны «заезженные советы» Украины — ответил Анатолий Глаз.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии также заметил, что Украине стоит посмотреть на результаты своих политических экспериментов, которые привели граждан страны не к тем ожиданиям.

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», — обратил внимание дипломат.

Со своей стороны, Лукашенко поручил министерству иностранных дел предупредить западных лидеров о личной ответственности за разжигание беспорядков. И даже назвал конкретных политиков, вызвавших его негодование. В перечень попал и Зеленский, что стало очередным шагом в обострении отношений с южным соседом Белоруссии.

«Им просто надо рассказать, что происходит в Белоруссии. Чтобы эту информацию получили и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [президент Польши Анджей] Дуда, и [президент Литвы Гитанас] Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их — не стесняться — об ответственности за разжигание беспорядков.

Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил глава белорусского государства.

Госпогранслужба Украины и вовсе приняла решение об усилении охраны на границе с Белоруссией.

«Эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций», — пояснили это решение в ведомстве.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из Минска посла Игоря Кизима.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Главной причиной такого шага Киева стало возвращение России ранее задержанных в Минске 32 россиян, 28 из которых Украина обвинила в терроризме и просила выдать для суда.

Зеленский же допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.

К задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, уверен президент России Владимир Путин. То, что это была их совместная операция, достоверно известно, добавил он.

«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы», — отметил политик в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин добавил, что пограничники не выпускали россиян, которые транзитом через Минск направлялись в другую страну.

«Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — пояснил президент России.