«Он сделал все, что мог»: Синдзо Абэ уходит в отставку

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ собрал пресс-конференцию и объявил о своей отставке. О завершении своей политической карьеры на столь высоком уровне политик сообщил через четыре дня после того, как побил рекорд по пребыванию на посту главы государства Японии — 2799 дней. Свое решение Абэ объяснил ухудшающимся состоянием здоровья, премьер-министр страдает хроническим заболеванием — язвенным колитом.

«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти семь лет и восемь месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра»,

— цитирует ТАСС его слова.

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Политик напомнил, что 13 лет назад он также был вынужден уйти в отставку из-за состояния здоровья. Синдзо Абэ возглавил правительство Японии в 2006 году и стал самым молодым премьер-министром в истории страны, на тот момент ему было 52 года. В 2007-м он покинул пост из-за обострения заболевания. Причем в отставку Абэ уходил на фоне многочисленных коррупционных скандалов, в которых фигурировали некоторые министры. В декабре 2012 года он вновь стал премьером.

«В этом году в июне на обследовании подтвердилось, что заболевание вновь обострилось», — добавил он.

Японские СМИ и ранее сообщали об ухудшающемся состоянии здоровья японского премьера. Поводом для этого послужило резкое сокращение появления Абэ на публике. В то же время, учитывая фактор пандемии коронавируса, с выводами журналисты не спешили. Однако когда выяснилось, что за последнюю неделю премьер-министр дважды посетил больницу, слухи стали распространяться гораздо сильнее.

В правительстве и кругу главы государства, впрочем, подобную информацию опровергали.

Мечты Синдзо Абэ

Историю Синдзо Абэ нельзя назвать примером успеха с низов. В его биографии присутствует политический бэкгрануд — его отец был министром иностранных дел, дед и дядя занимали должности премьер-министров.

Синдзо Абэ начинал свою политическую карьеру в качестве помощника министра иностранных дел, когда во главе ведомства стоял его отец. Абэ — член Либерально-демократической партии (ЛДП). В 2006, как председатель победившей на выборах ЛДП, Абэ возглавил правительство Японии, правда, всего на год.

За этот год политик взялся за экономику, а также военный потенциал страны. Тогда премьер-министр старался, прежде всего, наладить более тесные связи с США, преследуя цель установить военное сотрудничество с Вашингтоном. Абэ выступал решительно за изменение 9-й статьи конституции 1947 года, запрещающей Японии иметь собственные сухопутные войска, флот и военно-воздушные силы, а также использовать свой военный потенциал в решении конфликтов. Правда, за один год правления, Абэ не успел воплотить задуманное.

В 2012 году ЛДП под предводительством Абэ удалось одержать сокрушительную победу на парламентских выборах, что стало предпосылкой для стабильного правления партии. Для Японии, к слову, нехарактерно долгое нахождение одного человека на посту главы правительства — Синдзо Абэ стал первым, кому удалось пробыть в должности больше двух лет. И, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, именно тот факт, что Абэ удалось преломить тенденцию столь частой сменяемости власти — его главное достижение на посту премьера.

«Он прекратил такое явление, крайне отрицательное для его страны, как постоянная смена премьер-министров, потому что после Дзюнъитиро Коидзуми, который ушел в 2006 году, до 2012 года японские премьер-министры менялись в среднем ежегодно. Это дестабилизировало ситуацию в Японии, он прекратил это», — отмечает эксперт.

Секрет Абэ, при этом, с одной стороны, состоит в слабости оппозиции. И даже после его ухода, в обозримом будущем позиции ЛДП непоколебимы, считает Кистанов.

В 2015 году премьеру удалось воплотить задуманное — он протолкнул спорный закон о безопасности, который разрешал японским войскам участвовать в боевых операциях за границей вместе с союзными войсками в рамках «коллективной самообороны».

Пик политической карьеры Абэ выпал на 2017 год, тогда его партия снова одержала убедительную победу, которая дала ЛДП и ее партнерам по коалиции две трети мест в парламенте. Это было подавляющее большинство, необходимое для внесения изменений в конституцию. Премьер-министр планировал пойти еще дальше в вопросах военного потенциала страны и внести в конституцию положение, легализующее существование Сил самообороны.

О своих намерениях Абэ заявил в 2017 году в день 70-летия со времени принятия ныне действующего Основного закона Японии. Дедлайн премьером был поставлен на 2020 год. Срок внесения изменений в конституцию был выбран неслучайно — в год, когда должны были пройти Олимпийские игры.

Правда, Синдзо Абэ на посту премьер-министра не застал ни изменения в конституцию, ни Олимпиаду, которая была перенесена на 2021 год из-за пандемии.

К слову, премьер-министру решение о переносе Олимпийских игр далось нелегко, что послужило поводом для недовольства японских граждан. Рейтинг премьера обвалился с 40% до 27%, что стало самым низким показателем его популярности.

Надо сказать, что Япония, в отличие от соседней Южной Кореи, не смогла быстро сориентироваться, когда коронавирус стал распространяться в стране. Стоит также отметить, что около трети населения Японии — пожилые граждане, что усложняло задачу правительству страны. Поводов для критики в адрес премьер-министра было предостаточно, и одним из них стали его надежды все-таки провести Олимпиаду в 2020 году.

Точка так и не поставлена

Свой пост Абэ покидает, не реализовав еще одно свое обещание — заключить мирный договор с Россией. В январе прошлого года он, посещая могилу своего отца Синтаро Абэ в городе Нагато, поклялся прилагать все усилия для того, чтобы завершить, наконец, эту историю.

«Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его и поставить точку», — сказал тогда глава японского правительства.

Премьер-министр не раз высказывал уверенность в том, что ему удастся это сделать. Чаще всего такой оптимистичный прогноз он делал после встреч с президентом России, которых было достаточно много. Разрешение территориальных споров Абэ считал своим «долгом».

Москва с Токио более полувека не могут достигнуть компромисса по вопросу мирного договора. Основные противоречия связаны с вопросом принадлежности Южных Курил. Россия настаивает на неоспоримости своего суверенитета над данными территориями по итогам Второй мировой войны, но Япония с этим не согласна.

Токио считает своими «северными территориями» четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японские власти объясняют это Симодским трактатом о границах и торговле от 1855 года, который был подписан между Российской империей и Японией. А декларация 1956 года предполагает, что Россия готова рассмотреть передачу Японии двух из четырех спорных островов.

Значительных подвижек на этом направлении так и не появилось. При этом стороны демонстрировали взаимную доброжелательность, готовность к диалогу и решимость урегулировать вопрос. Иными словами, единственным буксиром в этом процессе стали хорошие отношения между двумя лидерами и настрой Синдзо Абэ.

«В связи с уходом Абэ вся эта история покрывается густым слоем тумана, но другого способа он не видел, кроме как убедить Путина пойти на уступки.

Он лично его обрабатывал — 28 раз они встречались, — отмечает Валерий Кистанов. — Но если Абэ пытался убедить Путина, создав дружескую атмосферу, продемонстрировав расположение, посулив экономическое сотрудничество и договорившись о совместной деятельности на территориях, то неизвестно, каким путем пойдет новый премьер-министр и на какие он пойдет меры».

Выборы нового председателя ЛДП, как ожидается, пройдут в сентябре. На практике премьер-министром обычно становится глава партии, голосование по кандидатуре проходит в парламенте. На должность главы правительства уже выстроилась очередь. В числе основных претендентов японские СМИ называют экс-главу МИД, председателя политического совета ЛДП Фумио Кисиду, экс-главу Минобороны Сигэру Исибу, министра обороны Таро Коно, главу МИД Тосимицу Мотэги, генсека кабмина Ёсихидэ Сугу, бывшего министра обороны Томоми Инаду. Кисида и Инада уже объявили о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы партии.

Синдзо Абэ же покидает свой пост, не реализовав своих главных обещаний и ожиданий. Воплощению некоторых из них помешали непредвиденные обстоятельства в виде пандемии или же предвиденные в виде настроя общества. Что же касается мирного договора, то, на самом деле, политологи уже давно констатировали, что этот процесс зашел в тупик. Действительно, стороны хотели заключить мирный договор, однако они по-разному видели стоящую перед ними цель.

«На самом деле, позиция Японии никогда не менялась, и она заключается в том, что теми или иными способами, рано или поздно Япония должна добиться от России всех четырех островов, и после этого можно мирный договор подписывать и точка.

Мы же ведем разговоры не о территориях, а о мирном договоре. Для японцев было открытием, что переговоры ведутся о договоре, а не о территориях. Это для них главное, а мирный договор это прикрытие», — отмечает Валерий Кистанов.

Иными словами, возлагать на Синдзо Абэ ответственность за невыполнение обещаний нельзя.

«Действительно он сделал все, что мог. Гораздо больше по этому поводу шло переговоров чем при любом другом премьер-министре», — резюмирует эксперт.