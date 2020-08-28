Две тысячи километров за 10 дней: народная поездка Артюхова по дорогам Ямала

Самый молодой российский губернатор Дмитрий Артюхов еще год назад решил, что узнавать о насущных проблемах возглавляемого им региона нужно не из докладов подчиненных, а на личном опыте. В августе прошлого года он отправился в недельную поездку от Надыма до Ноябрьска за рулем Lada X-Ray, много общался с местными жителями и подробно рассказывал о своей поездке в формате видеодневника.

Реклама

Вероятно, подобные поездки могут стать традицией, так как в августе текущего года губернатор вновь сел за руль и за 10 дней преодолел около двух тысяч километров по Ямалу — он отправился из Ноябрьска и прибыл в Салехард, в общей сложности проведя за рулем автомобиля около 30 часов. Дмитрий Артюхов оценил темпы строительства жилья и соцобъектов, посмотрел, как на местах справляются с задачами по благоустройству северных городов.

Продолжил Артюхов и практику посещений без предупреждения. Похоже, впечатление у губернатора не везде сложилось одинаковое. Местные СМИ последние несколько дней активно обсуждают грядущие отставки глав сразу нескольких ключевых муниципальных образований ЯНАО. А главе одного из небольших ямальских городов наоборот прочат повышение в региональное правительство.

Путь из Ноябрьска в Салехард глава региона преодолел за рулем отечественного автомобиля Lada X-Ray, а на последнем участке – строящейся дороге Надым-Салехард – сменил его на УАЗ «Патриот». Глава региона первым проехал по этой дороге летом на легковом автомобиле, и это событие ожидаемо спровоцировало массу позитивных комментариев от местных жителей, следивших за происходящим в соцсетях.

«Проезд по дороге Салехард-Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро - за 3 часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала», - рассказал губернатор своим подписчикам.

Новая дорога была далеко не единственным участком пути Дмитрия Артюхова, вызвавшим искренний интерес у жителей Ямала — за время путешествия интернет-аудитория главы региона увеличилась на 4152 пользователя. От подписчиков поступило почти 5,5 тысяч обращений и комментариев, а ведь интернетом общение не ограничивалось.

Встречи с жителями проходили во всех городах, где побывал глава региона: в общей сложности он отвечал на вопросы десять с половиной часов. Столько же в общей сложности длились и прямые эфиры встреч в Instagram, в ходе которых люди могли наблюдать за происходящим и задавать свои вопросы губернатору. Пошли в ход и технические новинки — Дмитрий Артюхов использовал технологию «Ментиметр» для моментальной обратной связи от жителей, которые могли сообщить губернатору, чего не хватает в их городах. Система отработки жалоб и сообщений в социальных сетях (инцидент-менеджмент) уже расписала в работу обращения по более чем 2 тысячам вопросов ямальцев. По каждому из них чиновники обязаны дать жителям ответы или отреагировать более существенными действиями.

close Сергей Черкашин

О том, что поездка получилась по-настоящему «народной», говорит и большое количество юмористических роликов и мемов, появившихся в интернете. Один из самых ярких моментов произошел в Тарко-Сале, где губернатору пришлось вместе с другими присутствовавшими выталкивать автомобиль из песка. Хотя инцидент имел место не в центре города, а на территории строящегося объекта, он актуализировал вопросы благоустройства, стоящие достаточно остро.

Так, наиболее популярными темами для вопросов Дмитрию Артюхову стали расселение ветхого жилья, организация образовательного процесса в новом учебном году, качество и количество детских площадок, отсутствие ливневок и плохое качество дорог в муниципалитетах, а также нехватка мест для отдыха и велодорожек.

Большинство проблем, озвученных гражданами, уже решается — так, текущий год на Ямале губернатор объявил Годом дорог. Ремонт ведется на 400-х километрах дорог, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Среди них – 19 объектов в рамках нацпроекта общей протяженностью 65,9 км, это региональные дороги, а также местные дороги в Салехарде и Лабытнанги.

Люди вообще были не пассивными наблюдателями, а активными участниками и отчасти даже организаторами поездки: Дмитрий Артюхов просил граждан писать ему в социальные сети и предлагать маршруты, которыми стоит проехать, а также места, на которые необходимо обратить внимание. Авторов наиболее интересных маршрутов глава региона сажал на пассажирское сидение своего автомобиля и вместе с ними ехал по городу, чтобы увидеть имеющиеся проблемы.

Губернатор не согласовывал с местными руководителями не только проверки по маршрутам, предложенным гражданами, но и визиты в медицинские учреждения. В больницах и поликлиниках он общался с врачами и пациентами, оценивал возможность записаться к специалистам, наличие современного оборудования. Несмотря на состояние повышенной готовности из-за пандемии, такую проверку прошли далеко не все. Например, в Муравленко Дмитрий Артюхов не смог записаться к врачу, так как узкие специалисты оказались в отпуске.

Подобная близость главы региона к людям и желание вникать в их проблемы не на бумаге, а на деле, уже дали ощутимые результаты. Так, согласно данным «Минченко Консалтинг», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов возглавил августовский рейтинг устойчивости глав регионов УрФО с результатом в 17 баллов.