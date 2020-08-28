«Ненавистный русский»: как Рига будет говорить с Москвой

Глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович призвал вести переговоры с Москвой на «ненавистном русском языке», написал он в своем Facebook.

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Так он прокомментировал ситуацию с Рижским портом, где, по его словам, возникли серьезные проблемы. Парламентарий указал на снижение объемов перевалки грузов. В частности, в Рижском порту этот показатель составляет минус 26,7%. Урбанович выразил мнение, что эта ситуация мало заботит премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Лидер фракции партии «Согласие» уверен, что грузы и рабочие места в портах могут появиться только за счет прагматичных отношений с восточными соседями.

Он призвал партии правящей коалиции в полной мере взять на себя ответственность за развитие Рижского порта.

»(Правящая коалиция. — «Газета.Ru») должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать», — подчеркнул Урбанович.

Политик выразил недоумение в связи с тем, что правительство практически не обсуждает вопрос столичного порта. По его словам, этого не делают и кандидаты в Рижскую думу. «Если порт рухнет, тогда и город пострадает», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что Евросоюз отказался финансировать модернизацию латвийских портов. Как заявил министр транспорта республики Талис Линкайтис, прежнего «расцвета гаваней» не будет.

Что касается русского языка, на сегодняшний день в Латвии один государственный язык — латышский. Но русский — родной язык почти 40% населения. Тем не менее, он носит статус иностранного языка.

Использование русского языка в повседневной жизни у некоторых латышей вызывает раздражение. В мае жителя Риги возмутили объявлений на русском в общественном транспорте. На его жалобу в Twitter обратил внимание официальный перевозчик Rīgas satiksme («Рижское сообщение»).

«Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?» — написал пользователь.

Перевозчик обратил внимание, что объявления во время поездки звучат как на русском, так и на национальном языке.

А объявления о необходимости прикрывать рот и нос озвучиваются уже на трех языках, чтобы донести информацию до максимального числа пассажиров.

«Объявления звучат как на латышском, так и на русском. А о том, что нужно прикрывать рот и нос, объявляют даже на английском языке. Пропорция объявлений составляет: 50% на латышском языке, 25% на русском и 25% на английском языке. Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке», — подчеркнули представители Rīgas satiksme.

В феврале глава МВД Латвии Сандис Гиргенс выразил мнение, что живущие в республике дети должны владеть как минимум тремя языкам: латышским, русским и английским.

«Мы говорим о будущем нашей страны. Нет спора о том, что мы живем в Латвии, и государственный язык — латышский. Но если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский. Должны и говорить, и писать. Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо», — заявил Гиргенс в ходе дискуссии на Латвийском общественном телевидении.

Сегодня в Латвии практически полностью ликвидировано образование на русском языке. Оно запрещено даже в частных школах и вузах.

Русский сохранили только на уроках русского языка и литературы, а также «предметов, связанных с культурой и историей». Но количество этих дисциплин не должно превышать 20% от школьной программы.

В январе республика отказалась проводить референдум об образовании на русском языке. Намерение собрать подписи было у партии «Новое согласие». Согласно новому закону Латвии, в школах, где учатся национальные меньшинства, большинство предметов должно преподаваться на латышском. Реформа окончательно вступит в действие с 1 сентября 2021 года.