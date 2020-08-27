Давление на журналистов: как прошел 19-й день протестов в Белоруссии

19-й день протестов в Белоруссии не прошел спокойно. На площади Независимости в Минске снова состоялись митинги и акции солидарности из-за действий правоохранительных органов накануне, когда люди оказались заблокированы в Красном костеле. Сегодня у костела десятки женщин выстроились в цепь солидарности. На площади Независимости собралось около тысячи человек.

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Еще до начала митинга были задержаны журналисты, в том числе и зарубежных изданий. В МВД республики заявили, что сотрудники СМИ были не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов. Также сегодня днем были проведены обыски офисах редакций Kyky.org и The Village, которые расположены рядом со штабом Координационного Совета в Минске. Обыски прошли и в доме владельца изданий Александра Василевича, его отвезли на допрос в Департамент финансовых расследований Госконтроля, сообщает Kyky.org.

Как рассказала изданию Tut.by одна из задержанных журналисток после освобождения, сотрудники правоохранительных органов угрожали ей, что если она не удалит сделанные во время протестных акций фотографии, ее камера «может случайно упасть и разбиться». Как объясняли сотрудники ОМОН, противодействие публикациям фотографий в СМИ вызвано попытками оказать давление на вычисленных с их помощью сотрудников. Попытки журналистов указать на незаконность попыток препятствованию работе СМИ эффекта не возымели.

Всего, по данным правозащитного центра «Весна» были задержаны более 40 человек.

Продолжается и работа по пресечению забастовок на предприятиях Белоруссии. Пресс-секретарь стачкома «Беларуськалия» Глеб Сандрос опубликовал в своем Facebook уведомление профсоюза об увольнении из-за прогула, назвав приказ «незаконным» и заявив о четырех похожих случаях увольнения участников стачки.

Помимо этого, в этот день стало известно об увольнении по инициативе Минздрава директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. Сам Мрочек в разговоре с Tut.by предположил, что соответствующее решение может быть связано с выходом сотрудников РНПЦ на пикеты. Вечером десятки сотрудников центра прошли от здания РНПЦ «Кардиология» к проспекту Дзержинского, держа в руках плакаты и выстроившись в цепочку солидарности.

Сложная обстановка сохраняется и на внешнем направлении. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина приостанавливает все контакты с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не убедятся, что это не нанесет стране «репутационных, моральных, этических» потерь. «У нас сейчас все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — заявил Кулеба.

И хотя еще до выборов стороны планировали октябрьский визит Зеленского в Белоруссию, сейчас о подобных контактах речи не идет.

Продолжают обостряться и отношения с Польшей. Посол Белоруссии в этой стране был вызван в МИД страны из-за заявлений Александра Лукашенко о планах Варшавы присоединить Гродненскую область. В ответ Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в стране и заявило решительный протест «в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела» республики.

Тем временем, Александр Лукашенко старается дать повод для хороших новостей. Он заявил, что премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд долга.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования, — сказал Лукашенко в ходе совещания. —

То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты».

Экономика Белоруссии действительно страдает. После выборов президента национальная валюта страны ослабела на 8%. «Дочка» Сбербанка в Белоруссии объявила о временной приостановке с 28 августа рассмотрения заявок физических лиц на выдачу кредитов.

Алекандр Лукашенко впрочем заявляет, что не допустит обвала национальной валюты. «Если народ хочет купить доллар — пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой — значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше — значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», — заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что республика не начала использовать золотовалютные резервы. «Поэтому нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации», — сказал он.

Еще одним важным событием дня стал первый комментарий по ситуации в Белоруссии со стороны президента России Владимира Путина. В интервью телеканалу «Россия 1» он ответил на наиболее актуальный сейчас вопрос в отношениях Москвы и Минска — о потенциальном участии РФ в сложившейся в республике ситуации.

«В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали, при необходимости, ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства.

Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определённых границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — сказал российский президент.

При этом он подчеркнул, что сейчас необходимости в применении российских сил в Белоруссии нет.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России о том, что в случае внешней военной угрозы Минск получит помощь со стороны Москвы в рамках Союзного государства и Организации договора о коллективной безопасности. На эти же документы сослался в интервью и Владимир Путин, говоря о задействовании российских сил в Белоруссии.

Кроме того, комментируя события в республике, российский лидер указал на готовность Александра Лукашенко провести перевыборы после принятия новой Конституции. Глава Белоруссии действительно допускал такой вариант развития событий.

На 19-й день после выборов в ходе совещания он вновь вернулся к этой теме, заявив, что готов вести диалог об обновлении Конституции с трудовыми и студенческими коллективами.

«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог, — приводит его слова БЕЛТА. — Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию — это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции».

По мнению же Владимира Путина, ситуация в Белоруссии, в целом, «выравнивается».