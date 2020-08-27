Позор президента: почему Зеленский теряет юго-восток Украины

Украина стремительно приближается к местным выборам, до голосования остается менее двух месяцев, а президентская партия «Слуга народа» продолжает терять поддержку народа. Согласно августовским опросам Социологического центра им. М. Драгоманова, особые проблемы для партии наблюдаются на юго-востоке страны.

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Так, в Днепре «Слугу народа» поддерживают лишь 13,51% респондентов, когда местные партии «Пропозиція» и «Громадська сила» набирают по 22,31% и 22,11% соответственно. При этом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» не многим уступает правящей — оппозиционеры получают 9,22%.

Касательно будущих выборов градоначальника города, кандидат от «Пропозиціи» Борис Филатов набирает 31,51% рейтинга, его оппонент от «Громадська сила» Загид Краснов получает 28,13%, а их соперник из «Слуги народа» Сергей Рыженко лишь 11,45%.

Несколько более позитивная ситуация наблюдается в Запорожье. «Слугу народа» поддерживают 20,12% респондентов, а «Оппозиционную платформу — За жизнь» положительно оценивают 16,8% опрошенных. При этом на третьем месте в рейтинге местная партия »Єднання» с результатом в 14,21%, а на последнем — «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (6,24%).

Тем не менее по выборам мэра города показатели схожи с Днепром. Так, лидирует в гонке кандидат от »Єднання» Владимир Буряк с 33,21% рейтинга, второе место занимает Владимир Кальцев из «Оппозиционной платформы — За жизнь» набирая 15,32%, а замыкает тройку опять-таки кандидат из «Слуги народа» Виталий Тишечко — 14,64%.

Таким образом, опросы демонстрируют преимущество местных партий перед парламентскими.

Еще одна тенденция — небольшой разрыв между «Слугой народа» и «Оппозиционной платформой — За жизнь». При этом еще год назад на выборах в Верховную раду президентской партии удалось получить абсолютное большинство.

Как передает «Интерфакс-Украина», местные политтехнологи сходятся в том, что текущая ситуация указывает на кризис традиционной партийной системы, из-за которого люди отдают предпочтение региональным проектам — политикам, которых они знают «по конкретным реальным делам».

Падение рейтингов

Партия президента Украины Владимира Зеленского определенно не смогла стать народной за этот год, что, собственно, и подтверждает потеря поддержки на юго-востоке страны. Эти регионы изначально отчасти отдавали предпочтение «Оппозиционной платформе — За жизнь» в ходе прошлых выборов в Раду, по сути, у президентской партии так и не получилось изменить ситуацию.

Однако если в прошлом году это был лишь незначительный провал, то теперь проблемы у партии наблюдаются на всей территории Украины.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг» от 6 августа, «Слугу народа» поддерживают лишь 26% респондентов, хотя в июле 2019 года этот показатель превышал 43%.

В то же время «Оппозиционная платформа — За жизнь» получает поддержку 17,6% украинцев, а «Европейская солидарность» — 15,7%. Соответственно, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную раду, «Слуга народа» потеряла бы свое преимущество.

При этом рейтинг партии серьезно привязан к Зеленскому и неудачи президента так или иначе отражаются на его соратниках. Также по опросу «Рейтинга», главу государства поддерживают лишь 30,2% респондентов, хотя еще год назад его действия одобряли более 70% украинцев.

К слову, вместе с падением показателей Зеленского и его партии, на Украине также растет число людей, сомневающихся в верном курсе государства.

Июльское исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что 66% украинцев и так полагают, что Украина не является реально независимым государством и отмечают усиление степени внешнего управления. 42,5% опрошенных считают Зеленского полностью зависимым от влияния других стран и организаций, а 58,5% респондентов полагают, что влияние, оказываемое на президента, является вредным.

В совокупности все это складывается в не слишком позитивную картину в преддверии местных выборов, учитывая, что они станут первыми для «Слуги народа» и по факту должны были бы завершить цикл обновления Украины после ухода Порошенко. Основные маневры на этом направлении Зеленский совершил в первые пять месяцев президентства, распустив Раду и сформировав новое правительство.

Отказ от обещаний

Если говорить о том, почему президент вместе со своей партией постепенно теряет поддержку народа, то скорее всего это завязано на отказе от предвыборных обещаний или их медленном выполнении. На том же юго-востоке Украины Зеленский обещал отремонтировать дороги, построить новые мосты и открыть больше школ, однако фактически это так и осталось обещанием.

Показательной стала поездка главы государства в свой родной город Кривой рог, где на футбольном матче люди растянули плакат «Зеленский позорит наш Кривбасс».

Президент посетил игру в рамках своего визита в город, там прошла его встреча с заместителем главы Госдепа Стивеном Бигэном.

При этом, вероятно, особое отношение у жителей восточных регионов Украины к конфликту в Донбассе, который Зеленский обещал завершить во время предвыборной кампании, также играет в минус главе государства. За год удалось добиться лишь перемирия и разведения сил в нескольких точках у линии соприкосновения.

Кроме того, на востоке государства жители не слишком положительно воспринимают курс на «тотальную украинизацию», который Зеленский продолжает вслед за своим предшественником Порошенко. Особую роль тут играет закон о госязыке вместе с запретом на русскоязычные школы, потому что на юго-востоке и востоке Украины больше всего людей говорит на русском языке. По июньскому опросу Киевского международного института социологии,

48,8% украинцев считают русский язык историческим наследием страны, которое нужно развивать.

Западная часть страны скорее всего недовольна тем, что европейский курс государства двигается достаточно медленно. Объединяет же всех украинцев плохая экономическая ситуация, которую еще больше усугубила пандемия коронавируса, проблемы с выездом за границу и отсутствие видимых изменений.

Зеленский победил на выборах благодаря протестному голосованию, когда люди голосовали отчасти не за его программу, а против Порошенко. Как отмечали западные эксперты, новый президент стал символом перемен по целому ряду вопросов — от коррупции до прекращения войны. Однако пока он не смог оправдать надежды населения, что в итоге бьет по его партии.