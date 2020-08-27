«Мы разочарованы»: Польша осудила слова Лукашенко о Гродно

Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о Гродно

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Варшава выразила удивление, разочарованность и озабоченность из-за заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Польша хочет «присвоить» Гродненскую область. Об этом замглавы МИД Польши Марчин Пшидаш заявил белорусскому послу Владимиру Чушеву. Кроме того, власти Польши разработали план из пяти пунктов для более легкого пересечения границы теми оппозиционерами, кто подвергается гонениям в Белоруссии.

МИД Польши вызвал белорусского посла Владимира Чушева из-за заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Варшава хочет «присвоить» Гродненскую область.

Польское внешнеполитическое ведомство назвало такие обвинения белорусского лидера необоснованными, написал в Twitter замглавы МИД Польши Марчин Пшидаш.

«Я проинформировал посла, что в Польше решительно отвергает такие обвинения. Я заявил Чушеву, что мы удивлены, разочарованы и озабочены особенно тем, что эти слова исходили из уст самого президента Лукашенко», — указал дипломат.

Кроме того, власти Польши разработали план из пяти пунктов для более легкого пересечения границы теми оппозиционерами, кто подвергается гонениям в Белоруссии.

Днем 27 августа Лукашенко заявил о «гибридной войне» против своей страны, передает государственное агентство «БелТА». По его словам, против республики началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

При этом глава государства заверил, что у планирующих развалить страну ничего не получится.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать?

Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи Белоруссии» не только открыто выражают свою позицию по вопросу проведения повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела республики и давить на нее.

В этом контексте глава государства в очередной раз обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область.

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил он.

Как утверждает Лукашенко, сейчас стране приходится тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже третью неделю. Они начались сразу после выборов президента 9 августа. По официальным данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, получив около 80% голосов.

Его ближайшую соперницу Светлану Тихановскую, по сведениям ЦИК, поддержали примерно 10% избирателей.

Сразу после закрытия избирательных участков оппозиционеры вышли на улицы для участия в антиправительственных демонстрациях. Они утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

С того момента протесты в стране не прекращаются. 21 августа Лукашенко заявил, что в них виноваты США и Европа.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — обратил внимание глава государства.

Вскоре стало известно, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Лукашенко. Об этом в интервью «Россия-1» сообщил президент государства Владимир Путин.

Он пояснил, что резервная группа создана по просьбе Лукашенко. У России, как рассказал Путин, есть обязательства перед Минском в рамках соглашений Союзного государства и ОДКБ.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — отметил глава государства.

По словам президента, российские силовики будут привлечены к стабилизации обстановки в Белоруссии, только если ситуация выйдет из-под контроля, и экстремисты начнут грабить банки, магазины, нападать на людей и пытаться захватить госчреждения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна, включая Россию, не должна вмешиваться в противостояние действующих властей и оппозиции в Белоруссии.

«Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее», — сказал Столтенберг.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву отказаться от планов по введению полицейского контингента на территорию Белоруссии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Белоруссию под предлогом «восстановления контроля», — написал польский премьер.

Политик назвал договоренности Москвы и Минска об использовании войск «враждебным актом», которые нарушают международное право и права жителей республики. По его словам, белорусский народ должен определить свою судьбу самостоятельно и без насильственного влияния извне.