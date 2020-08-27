«Мы разочарованы»: Польша осудила слова Лукашенко о Гродно

МИД Польши вызвал белорусского посла Владимира Чушева из-за заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Варшава хочет «присвоить» Гродненскую область.

Реклама

Польское внешнеполитическое ведомство назвало такие обвинения белорусского лидера необоснованными, написал в Twitter замглавы МИД Польши Марчин Пшидаш.

«Я проинформировал посла, что в Польше решительно отвергает такие обвинения. Я заявил Чушеву, что мы удивлены, разочарованы и озабочены особенно тем, что эти слова исходили из уст самого президента Лукашенко», — указал дипломат.

Кроме того, власти Польши разработали план из пяти пунктов для более легкого пересечения границы теми оппозиционерами, кто подвергается гонениям в Белоруссии.

Днем 27 августа Лукашенко заявил о «гибридной войне» против своей страны, передает государственное агентство «БелТА». По его словам, против республики началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

При этом глава государства заверил, что у планирующих развалить страну ничего не получится.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать?

Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи Белоруссии» не только открыто выражают свою позицию по вопросу проведения повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела республики и давить на нее.

В этом контексте глава государства в очередной раз обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область.

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил он.

Как утверждает Лукашенко, сейчас стране приходится тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии уже третью неделю. Они начались сразу после выборов президента 9 августа. По официальным данным ЦИК страны, победу на них одержал Александр Лукашенко, получив около 80% голосов.

Его ближайшую соперницу Светлану Тихановскую, по сведениям ЦИК, поддержали примерно 10% избирателей.

Сразу после закрытия избирательных участков оппозиционеры вышли на улицы для участия в антиправительственных демонстрациях. Они утверждают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

С того момента протесты в стране не прекращаются. 21 августа Лукашенко заявил, что в них виноваты США и Европа.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — обратил внимание глава государства.

Вскоре стало известно, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Лукашенко. Об этом в интервью «Россия-1» сообщил президент государства Владимир Путин.

Он пояснил, что резервная группа создана по просьбе Лукашенко. У России, как рассказал Путин, есть обязательства перед Минском в рамках соглашений Союзного государства и ОДКБ.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — отметил глава государства.

По словам президента, российские силовики будут привлечены к стабилизации обстановки в Белоруссии, только если ситуация выйдет из-под контроля, и экстремисты начнут грабить банки, магазины, нападать на людей и пытаться захватить госчреждения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни одна страна, включая Россию, не должна вмешиваться в противостояние действующих властей и оппозиции в Белоруссии.

«Белоруссия — суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее», — сказал Столтенберг.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Москву отказаться от планов по введению полицейского контингента на территорию Белоруссии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Белоруссию под предлогом «восстановления контроля», — написал польский премьер.

Политик назвал договоренности Москвы и Минска об использовании войск «враждебным актом», которые нарушают международное право и права жителей республики. По его словам, белорусский народ должен определить свою судьбу самостоятельно и без насильственного влияния извне.