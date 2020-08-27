«Запасный полк» для Лукашенко: о чем рассказал Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства отметил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в рамках договора о Союзном государстве и по линии Договора о коллективной безопасности.

«Он [Лукашенко] поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали, при необходимости, ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства <…> Но мы договорились также, что он (созданный резерв — «Газета.Ru») не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — отметил Путин.

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Говоря об условиях, когда Россия предоставит соответствующую помощь Белоруссии, президент сказал, что речь идет о переходе определенных границ со стороны экстремистских элементов. Пока они не приступят к разбою, в частности, с поджогом домов и попытками захвата правительственных зданий — Россия вмешиваться не будет.

«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем [Лукашенко] пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы и не используем. <…> Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем», — добавил Путин.

По его словам, при наличии нарушений со стороны органов власти, правоохранителей или участников протестов закон должен реагировать соответствующим образом. С точки зрения главы государства, в настоящее время сотрудники силовых ведомств республики ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, активисты требуют отставки Лукашенко и новых выборов. Первые несколько дней демонстраций отметились массовыми задержаниями протестующих, а также столкновениями силовиков с активистами. Однако в последнее время ситуация в республике достаточно спокойная: задержания происходят лишь изредка, а люди протестуют вполне мирно.

При этом Путин напомнил, что протесты во все мире не всегда проходят гладко, указав на инцидент со стрельбой в спину человеку, у которого в машине сидели дети. По мнению президента, никто за рубежом осуждает акции радикальных демонстрантов, хотя активно критикуют Лукашенко.

«Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — считает Путин.

Впрочем, президент также добавил, что в целом ситуация в Белоруссии начинает выравниваться.

Проблемы в республике существуют, так как иначе люди бы не выходили на улицы, продолжил Путин и выразил надежду, что все спорные моменты будут урегулированы мирными средствами в рамках закона и конституционного поля.

Сдержанная позиция

Отвечая на вопрос, как он лично относится к ситуации в Белоруссии, президент заявил, что Россия ведет себя гораздо более сдержанно и нейтрально, чем европейцы и американцы. По его словам, события в республике освещаются достаточно объективно и всесторонне, а сама ситуация, прежде всего, дело самого белорусского народа.

«Нам, безусловно, небезразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности», — указал Путин.

Президент напомнил, что страны связывают прочные экономические отношения — более 90% из всего объема импорта сельхозпродукции в Россию приходится на Белоруссию. Стороны активно взаимодействуют также в сельхозмашиностроении и ряде других областей.

Путин вновь повторил, что ситуация в республике — дело только белорусского народа. Россия исходит из того, что участникам этого процесса хватит здравого смысла для поиска выхода.

«Кстати говоря, президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить», — подчеркнул глава государства.

Провокация спецслужб

В ходе интервью президент также не обошел стороной вопрос о задержании 33 россиян на белорусской территории в преддверии выборов. Изначально из Минска поступали противоречивые сигналы, что задержанные якобы прибыли для «дестабилизации ситуации» в Белоруссии, а на Украине попытались добиться от белорусской стороны выдачи россиян — якобы за их причастность к конфликту в Донбассе.

«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей <…> втемную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны», — заявил Путин.

По мнению главы государства, их вывезли через границу по поддельным документам, то есть просто заманили на территорию Белоруссии и представили в качестве «возможной ударной силы» — это абсолютно не соответствовало действительности.

«Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это»,

— отметил Путин.

Борьба с коронавирусом

В рамках интервью президент уделил отдельное внимание ситуации с коронавирусом в России, в том числе возможной второй волне COVID-19. По словам Путина, речь идет о развитии эпидемиологической ситуации, что специалисты предлагают называть «второй волной» вируса.

Говоря об увеличении числа заболевших в Европе, глава государства связал рост показателей с курортным сезоном и нежеланием отельных представителей общества считаться с интересами большинства.

«Мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Но надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся», — добавил Путин.

По его словам, в России в настоящее время достаточно много заболевших, но у страны один из самых низких показателей смертности. По последним данным, в стране выявлено более 975 тыс. случаев заражения COVID-19, выздоровели почти 793 тыс. человек, а погибли 16,8 тыс.

Система здравоохранения России продемонстрировала готовность к мобилизации и своевременному принятию решений по купированию угроз, отметил Путин, это в традициях всех народов страны — мобилизоваться, когда приходит общая угроза.

«Я еще раз с восхищением хочу сказать о работе наших медиков <…> надо отдать должное и органам власти и на федеральном уровне, и на региональном. И потом, во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное — жизнь и здоровье людей», — сказал президент.

Общая мобилизация вместе с точечными решениями позволили России пройти пик заболеваемости, а также создать условия для дальнейшей работы, уверен Путин. Однако глава государства подчеркнул, что вирус пока никуда не делся и гражданам стоит придерживаться ограничительных мер для быстрого возвращения к нормальной жизни.

«Вот уже ясно, что в восьми регионах Российской Федерации этот популяционный иммунитет превысил 25% <…> Ну, что-то будет прирастать, в какой-то момент, надеюсь, пойдет… Сейчас уже идет на спад, мы это хорошо знаем», — отметил Путин.

Говоря о российских вакцинах против коронавируса, президент напомнил, что первый препарат добровольно приняла его дочь, так как ее работа предполагает много контактов с людьми.

«У нее температура была 38,4 в первый день, во второй день — 37 с небольшим, и все. И после второй прививки (через 21 день) тоже был небольшой подъем температуры, но все нормально. Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо», — сказал Путин.

При этом президент также добавил, что в сентябре в России должна появится еще одна вакцина от COVID-19, над ней работает институт «Вектор» в Новосибирске. По мнению президента, обе вакцины скорее всего будут конкурировать на рынке, так как по безопасности и эффективности они не должны уступать друг другу.

Экономический спад

Не оставил без внимания президент и вопрос об экономическом кризисе, вызванном пандемией коронавируса. По его словам, с серьезными последствиями столкнулась вся мировая экономика. Падение мирового ВВП прогнозируется на уровне 5%, отметил Путин, что многие сравнивают с Великой депрессией 30-х годов прошлого века или с послевоенными событиями.

«В Соединенных Штатах — это 9%, у нас прогнозируется — 8,5%, но наши специалисты считают, что будет меньше <…> в районе 5-6%. В США в первом полугодии — 9,5%, в еврозоне — минус 15%. Некоторые эксперты, мы это прекрасно знаем, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик», — указал президент.

В России дали свой результат своевременные меры правительства, в частности, поддержка малого бизнеса и отдельных крупных отраслей, продолжил Путин, поэтому в стране макроэкономические показатели ведут себя достаточно стабильно.

«У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4-3,41», — подчеркнул президент.

При этом в России продолжают расти резервы, что дает дополнительную подушку безопасности, считает Путин, это не панацея, но дает определенную уверенность в том, что страна сможет финансировать ряд областей при необходимости.

«Пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено», — резюмировал глава государства.