На крайний случай: Россия сформировала резерв силовиков для Белоруссии

В России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов. Москва сделала это по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.

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«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля», — рассказал глава России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву.

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока «экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

Он заверил, что в разговоре с Лукашенко, главы государств пришли к выводу, что в настоящее время «такой необходимости нет». Путин выразил надежду, что она и не возникнет. «И поэтому этот резерв мы и не используем», — пояснил он.

В Белоруссии с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались во многих городах республики из-за результатов выборов президента страны. Митингующие недовольны тем, что в них победил Лукашенко. Они требуют, чтобы были проведены повторные выборы или пересчет голосов. В ЦИК на все заявления и жалобы отвечали, что оснований ни для того, ни для другого нет.

Сам Лукашенко ранее отмечал, что «выборы состоялись». Выступая 16 августа перед своими сторонниками, он опроверг все обвинения в фальсификации результатов голосования. По его словам, нельзя подделать 80,1% голосов, которые за него отдали граждане страны.

Первые многочисленные манифестации были подавлены силовиками. Кадры с последствиями насилия митингующие выкладывали в сеть, что вызвало не только общественный, но и политический резонанс. Так, Евросоюз решил ввести санкции против лиц, которые, по мнению политиков, причастны к насилию над манифестантами. Например, в Германии власти призывают белорусские власти отказаться от применения насилия при подавлении демонстраций, которые проводит оппозиция в различных городах республики. Немецкие политики также отметили необходимость освободить политзаключенных. Кроме того, в Европе не признали итоги выборов в Белоруссии.

В настоящее время митинги проходят спокойно, без столкновений с правоохранителями. Но силовики по-прежнему задерживают митингующих, но это не имеет массового характера. Накануне состоялась акция протеста на площади Независимости в Минске. В ней приняли участие примерно 200 человек. По данным СМИ, силовики задерживали только мужчин: женщин и журналистов не трогали.

Лукашенко не раз обсуждал с Путиным ситуацию в Белоруссии. К настоящему моменту между ними состоялось четыре разговора.

Ранее в Кремле заявили, что Россия готова оказать помощь республике в урегулировании ситуации. Но это станет возможным только, если белорусские власти обратятся с такой просьбой.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что касается западных стран, то Лукашенко ранее попросил их не вмешиваться во внутренние дела республики. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, он попросил Путина передать эти слова канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«На сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии», — отметила Эйсмонт.

Исходя из этой позиции, Лукашенко «попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», добавила она.