«Решающий рывок»: Саакашвили собрался в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему «второму дому» и сообщил о намерении вернуться на родину.

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На данный момент Саакашвили возглавляет исполком национального совета реформ Украины. Он неоднократно высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии. Бывший глава государства подчеркивал, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии.

Подобные заявления стали причиной того, что Тбилиси отозвал своего посла из Киева.

Грузинские власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела государства.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — подчеркнул Саакашвили.

Политик отметил, что за последние семь лет он через многое прошел и получил достаточно опыта и знаний, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». При это он признал, что допускал ошибки во время своего президентства.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. <...> За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил экс-президент.

Саакашвили пришел к власти в Грузии в 2004 году в результате митингов оппозиции, но через три года принял добровольное решение уйти в отставку после массовых протестов в Тбилиси. Он снова возглавил страну в 2008 году. В августе того года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, ответственность за который, по мнению Москвы, лежит именно на Саакашвили. Тогда погибли более 1 тыс. человек, 72 из которых были российскими военнослужащими.

Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году, не дожидаясь окончания президентского срока.

Он заявил, что его партия, проигравшая на очередных парламентских выборах, переходит в оппозицию. На родине против него возбудили несколько уголовных дел, по некоторым его заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, предварительно предоставив гражданство.

Полтора года спустя, в ноябре 2016 года, Порошенко уволил Саакашвили. Глава государства объяснил это тем, что губернатор не только не выполнил обещания по развитию региона, но и существенно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года украинский президент лишил Саакашвили гражданства страны. Экс-глава Грузии подал жалобу на это решение в украинский суд, но ее так и не рассмотрели.

В феврале 2018 года Киев выслал Саакашвили в Польшу, откуда осенью 2017 года он незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Вернуться на Украину Саакашвили смог только в прошлом году с приходом к власти в стране Владимира Зеленского, который вернул ему гражданство в конце мая.

Спустя год Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.

В июле текущего года он заявил, что у него «большие планы» и по Украине, и по Грузии. «Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса», — написал бывший грузинский лидер на своей странице в Facebook.

По его словам, он готовится к «решающему рывку» в Грузии осенью.

«Мы закончим унижение моей родины — Грузии и уничтожение моего народа... олигархом (Бидзиной – «Газета.Ru») Иванишвили, и вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это самую высокую цену. Да, я сражаюсь и на Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в какой стране, но я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу», — сказал он.