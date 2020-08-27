Демонстрантов разогнали: как прошел 18-й день протеста в Белоруссии

ОМОН разогнал участников акции протеста на площади Независимости в центре Минска 26 августа. При этом часть людей, по данным портала Tut.by, оказалась заблокирована в Красном костеле. Всего там оказались около 100 человек, а том числе журналистов.

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Не обошлось без задержаний, однако точное их количество пресс-служба ГУВД не назвала. Кроме того, в ведомстве не смогли прокомментировать сведения о блокировании части людей в костеле. «Такой информации у нас нет», — цитирует «Интерфакс» слова представителя ГУВД.

По словам очевидцев, задержаны оказались более 10 человек. Всего же, по некоторым оценкам, на площади собрались несколько сотен человек.

Можно считать уже традиционными перебои с мобильной связью и низкую скорость мобильного интернета, которую в среду вечером фиксировали в центре Минска.

В целом же, 26 августа обошлось в Белоруссии без громких заявлений или действий со стороны официальных властей. Очевидно, что в данной ситуации президент республики Александр Лукашенко уже многократно повторил свою позицию относительно происходящих событий, и добавить ему, по большому счету, нечего. А потому весь фокус внимания сместился в сторону планомерной работы по борьбе с оппозицией.

Члены Координационного совета оппозиции — органа, созданного для обеспечения «трансфера власти» — продолжают получать повестки в Следственный комитет, который считает деятельность совета незаконной. В среду на допрос к следователям пришла нобелевский лауреат, член президиума оппозиционного органа Светлана Алексиевич. О ее вызове стало известно еще в понедельник, 24 августа.

Правда, допроса как такового не получилось. Алексиевич отказалась свидетельствовать против себя. По ее словам, следователи отнеслись к ее позиции «лояльно» и отпустили.

«Мы выступаем только за мирный процесс. Я чувствую, что все, что мы делали, это абсолютно законно», — подчеркнула она, отметив, что виновной себя не признает.

Примечательно, что возле здания Следственного комитета Белоруссии в общении с журналистами она выразила надежду, что мир (и в том числе Россия) окажут помощь для разрешения той ситуации, в которой оказалась Белоруссия.

«Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис. <…> Я думаю, будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с [президентом России Владимиром] Путиным, но, может, Путин нам поможет», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Подобные заявления тем более удивительны, что долгое время Алексиевич называли русофобом. Сейчас же оппозиция в целом использует вполне нейтральную риторику по отношению к Москве. Хотя еще на этапе президентской кампании активно обсуждался антироссийский блок в программе экс-кандидата Светланы Тихановской.

В частности, в программе присутствовал пункт о национальной политике, предполагающий агрессивное давление на русский язык, здесь также расписывались шаги по выходу из Евразийского союза, из ОДКБ и разрыву торговых связей с Россией. Кстати, этот пункт присутствовал только в белорусскоязычной версии сайта, тогда как на русскоязычной странице отсутствовал.

В настоящий момент программа удалена, а с ее содержанием можно ознакомиться только через вебархив.

Сейчас же оппозиция всячески открещивается от любого упоминания в их установках антироссийских взглядов: сохранение Союзного государства и братских отношений с Россией особенно подчеркивается в политических целях оппозиции. И здесь сложно ответить на вопрос, подействовала ли так достаточно сдержанная позиция Европы или настроения большого количества белорусских избирателей.

В то же время, Тихановская еще 25 августа заявляла, что массовые акции протеста в Белоруссии не носят ни проевропейского/антиевропейского, ни пророссийского/антироссийского характера, но уже на следующий день в интервью французской газете Le Monde она заявила, что пока белорусской оппозиции рано о чем-либо говорить с Москвой.

«Время [переговоров с Россией] еще не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за наши права, но я попрошу ее, как и всех, кого встречаю, уважать наш суверенитет», — сказал она.

Французских журналистов также интересовало, не станет ли Белоруссия очередным предметом конфронтации между Россией и Западом, ведь таких точек, действительно, в отношениях двух сторон более чем достаточно. Тихановская, правда, заверила, что происходящее сейчас в республике «не имеет геополитических последствий».

Тем временем, 26 августа стало известно, что Следственный комитет Белоруссии ожидает на допрос еще одного члена президиума Координационного совета — Марию Колесникову.

Вполне ожидаемо продолжается и работа по пресечению забастовок на предприятиях Белоруссии. Александр Лукашенко практически сразу после их начала дал понять, что для него поддержка со стороны рабочих важна, а бесперебойная работа государственных предприятий — принципиальный момент для стабильности экономики страны.

Вчера суд Заводского района Минска назначил 10 суток административного ареста председателю стачечного комитета Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александру Лавриновичу. Об этом пишет «SputnikБеларусь».

«[Лавриновича] обвинили по ч. 1 и 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Это за участие в митинге 23 августа и за то, что он на территории завода собирал подписи и проводил незаконные собрания», — сообщил адвокат председателя стачкома МЗКТ.

На «Белшине» действуют иначе. По сообщениям Tut.by, как минимум троих сотрудников уведомили об увольнении. Один из них — Виталий Красницкий — 25 августа получил сообщение об увольнении за прогул. По его словам, приказ он еще не получил, однако трудовые отношения с ним будут прекращены с 18 сентября.

Экономика Белоруссии, действительно, переживает негативные последствия. Курс белорусского рубля снижается, однако насколько это связано с акциями протеста или с глобальными экономическими процессами, сказать сложно.

На 26 августа курс доллара по отношению к белорусской валюте вырос на 0,0455 рублей – до 2,6483 белорусских рублей (75,1 российских рублей), евро — на 0,0528 до 3,1286 белорусских рублей (88,72 российских рублей). За 100 российских рублей давали 3,5062 белорусских рублей.