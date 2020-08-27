Раскрыли карты

На круглый стол с экспертами пришли экологический активист Руслан Хвостов, представляющий «Зеленую альтернативу», лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, идеолог партии «За Правду» Александр Казаков, а так же создатель «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров, более известный как создатель онлайн-игры World of Tanks. При всем различии их политических взглядов объединяло их общее представление о том, что сложившейся на сегодняшний день политической системе чего-то не хватает. А вот чего именно — у каждого оказалось собственное мнение.

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Открывала встречу Партия прямой демократии. Ее платформа оказалась гибкой до полного отсутствия — вычислять идеологию планируется по ходу дела с помощью голосований. «Мы решили не следовать какой-то своей политической платформе, а спросить мнения избирателей. Быть нам в оппозиции или поддержать действующую власть — сделаем так, как скажут нам избиратели, - заявил Макаров в начале работы круглого стола. - Мы избегаем левых, правых и тому подобных взглядов. Какие-то взгляды людей можно описать как левые, какие-то — как правые, но есть некая равнодействующая».

Эту-то гипотетическую равнодействующую Партия прямой демократии и намеревается вычислить. Опираясь на опыт «танчиков», искать ее будут в интернете, используя технологии блокчейн. А вот работа с реальными людьми в реальном мире в планы партии, похоже, не входит. Во всяком случае сам Вячеслав Макаров признал, что офлайн-мероприятия у его организации — вещь редкая и используется в минимальных объемах. Ну разве что депутаты у «прямых демократов» будут не цифровые, а из плоти и крови. Да и то, наверное, только до тех пор, пока ученые не придумают чего-нибудь более современного.

Вторым представлял свое видение российских политических реалий Алексей Нечаев. Он сходу поставил коллег-политиков и экспертов перед фактом, что в обществе созрел запрос на обновление власти и расширение демократии, а в официально политике ощутимо не хватает конкуренции. Что касается непарламентской оппозиции, то она тоже действует в контексте государства, критикуя его и не предлагая ничего принципиально нового.

«Новые люди» готовы исправить ситуацию, и у них уже есть детально проработанная программа. Большое внимание партия уделяет восстановлению доверия к правоохранительным органам. Кроме того у партии много предложений, которые направлены впрямую на повышение качества жизни сограждан.

«Давайте убирать «мобильные засады» на дорогах, которые так бесят водителей, - предложил Нечаев. - Давайте избавим учителей от излишней отчетности, давайте финансово поддержим малый бизнес и самозанятых, запустим социальные лифты».

Председатель партии «Новые люди» рассказал, что 90% их кандидатов — люди в политике новые и никак не связанные с действующей властью, но при этом уже добившиеся успеха в каком-либо бизнесе или общественной деятельности.

«Наши кандидаты в регионах уже ведут свои проекты. Избрание депутатами лишь масштабирует их работу. Мы строим свою партию как большую общественную силу, как партию людей прогресса и развития», - добавил Алексей Нечаев, напомнив, что по социологическим опросам, около 35% россиян выступает за перемены в политической жизни страны.

Выступавший следом Руслан Хвостов из «Зеленой альтернативы» сразу признался в том, что его партия пока присутствует не во всех регионах и вообще у нее проблемы с узнаваемостью. Именно на этом они решили пока сосредоточиться, разрабатывая сценарии экологических перфомансов и ожидая приезда на помощь некоего профессионального западного акциониста. Все это, по мнению Хвостова, должно помочь «Зеленой альтернативе» привлечь внимание примерно российских избирателей, которых волнуют проблемы экологии.

Последним из участников рассказывал о своей политической программе заместитель Захара Прилепина в партии «За Правду» Александр Казаков. Платформа «За Правду», сочетающая в себе элементы и левого, и правого дискурса, вызвала у экспертов закономерный вопрос: как партия намерена усидеть одновременно на двух стульях? Казаков бесхитростно ответил, что эта терминология родом из 19 века и давно устарела, а «из двух стульев всегда можно сколотить одну скамейку». Не станет ли этот предмет мебели скамейкой запасных для новорожденного политического стартапа, вот в чем вопрос.

По итогам встречи и обсуждения политических планов четырех новых субъектов российской политики эксперты пришли к выводу, что их ждет плотная конкуренция между собой, и констатировали, что появление сразу четырех «новичков» - свидетельство того, что политическая система России работает.

Наиболее уверенно чувствовали себя в ходе дискуссии, пожалуй, «Новые люди» и «За Правду», но Казаков, в отличие от Нечаева, отказался раскрывать практические шаги, которые должны принести партии успех на выборах. И возник вопрос: а есть ли эти конкретные шаги? И почему их нельзя озвучить.

Актуальная экологическая повестка также прозвучала только от двух партий - «Зеленой альтернативы» и снова «Новых людей». И даже в смысле цифровизации «Новые люди» сумели выделиться — пока другие партии говорили о своих планах по работе в Интернете, о соцсетях и блокчейнах, Алексей Нечаев стал единственным, кто пришел на круглый стол с подготовленной цифровой презентацией. Так что по очкам партия Нечаева, пожалуй, набрала высший балл.

Главное же, что нужно теперь продемонстрировать всем новым политикам — это умение слышать избирателя и предлагать ему реально интересные проекты. Без этого никакие чудеса акционизма и новейшие технологии не будут иметь никакого смысла.