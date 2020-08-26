«Альтернативная реальность»: в чем обвинили соратников Трампа

Съезд Республиканской партии США длится всего два дня, однако уже успел отметиться рядом скандалов, связанных с нарушением устоявшихся политических норм и традиций. Кроме того, обращает на себя внимание и то, что республиканцы продемонстрировали несколько интересных отличий от своих соперников-демократов в плане подходов к организации мероприятия.

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Как пишет The Guardian, соратники действующего президента США Дональда Трамп использовали свои государственные посты в политических целях, дабы выставить американского лидера в качестве единственной надежды государства. Да и сам глава государства отчасти воспользовался своим положением.

Так, Трамп во время съезда помиловал Джона Пондера, ранее осужденного за ограбление банка, который основал организацию по помощи бывшим заключенным — главная цель его кампании заключается в реинтеграции людей в общество после выхода из тюрьмы.

«Во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушать христианское радио. <...> Уже после освобождения [Пондера] в его дверь однажды кто-то постучал. Это был отправивший его в тюрьму специальный агент ФБР Ричард Бизли, который сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, что я молился за тебя». Теперь Ричард и Джон — лучшие друзья», — рассказывает президент. Видеозапись с выступлением американского лидера распространил Белый дом.

Этот ролик демонстрировался в рамках съезда республиканцев на второй день. А перед его началом в эфире Fox News показали сюжет о Пондере и Бизли, где они рассказывали свою историю. Помилование президента сняло судимость с бывшего грабителя, хотя за свою жизнь он совершил еще несколько преступлений.

Еще одним спорным моментом съезда стала трансляция церемонии натурализации разнообразной группы новых граждан США. Они присягнули на верность стране в присутствии Трампа и исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чада Вольфа.

Госдеп промахнулся

Однако наибольший резонанс в обществе вызвало обращение госсекретаря США Майка Помпео к республиканцам. Дело в том, что действующие главы Госдепа уже 75 лет не выступали на партийных съездах, независимо от того, к какой партии они относились.

Свое выступление госсекретарь записал во время официального визита в Иерусалим и сосредоточился на внешней политике администрации Трампа. По его словам,

президент Трамп продвигает смелые инициативы почти во всех уголках мира — помог переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, призвал Китай к ответственности за COVID-19, и именно при нем запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) якобы была полностью уничтожена. Последнее заявление выглядит достаточно странным, поскольку Центральное командование США в середине августа заявило об обратном.

Первыми обращение Помпео раскритиковали демократы, обвинив администрацию Трампа в политизации внешней политики США. Представители партии пообещали организовать расследование в конгрессе из-за нарушения со стороны госсекретаря правил, установленных для сотрудников Госдепа.

При этом ряд западных СМИ указали на интересную деталь, всего месяц назад Помпео направил сотрудникам внешнеполитического ведомства США предостережение по участию в предвыборной кампании. Согласно тексту, работники ведомства не должны открыто поддерживать ту или иную сторону, так как это запрещено федеральным законом.

Речь идет о законе Хэтча, который касается только госслужащих и был принят еще в 1939 году. Согласно документу, сотрудникам федеральных ведомств нельзя участвовать в политической деятельности при исполнении служебных обязанностей, демонстрируя свою принадлежность к федеральной службе или находясь на рабочем месте или в государственном транспортном средстве.

Таким образом, Помпео непосредственно этот запрет и нарушил, хотя модераторы съезда республиканцев попытались сделать оговорку, что госсекретарь выступил не как глава Госдепа, а в личном качестве. Тем не менее, место, где снималось видео, и явный политический подтекст его речи играют против него.

Как заявила бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Мими Рока, госсекретарь не только нарушил закон Хэтча, но и явно злоупотребил своими полномочиями. Сейчас, правда, сложно предполагать, ждет ли Помпео какое-либо наказание. По закону Хэтча, главе Госдепа может грозить как выговор, так и увольнение с запретом на право занимать государственную должность в течении пяти лет.

Атака на демократов

Впрочем, нарушение традиций и норм не единственный важный аспект республиканского съезда. Если говорить о его отличиях от мероприятия демократов, то таких моментов достаточно много. Во-первых, Демпартия практически полностью перевела свой съезд в виртуальный формат, когда республиканцы открыли мероприятие рядом очных встреч в городе Шарлотте, куда также прибыл Трамп, а уже затем перешли к удаленным выступлениям.

Во-вторых, соратники президента забрали себе больше эфирного времени на телеканалах: если демократы получили по два часа каждый день, то для республиканцев было выделено по 30 дополнительных минут ежедневно.

Кроме того, модераторы на мероприятии сделали особый акцент на выступлении рядовых американцев, если у демократов их было не так много — то только в первый день съезда Республиканской партии выступило сразу три человека.

К слову, среди выступающих была скандально известная пара из города Сент-Луис, которые с оружием в руках защищали свой дом от активистов движения Black Lives Matter. Демонстранты проникли на частную территорию, предположительно вскрыв ворота, хотя ряд СМИ подавали эту историю как незаконное поведение в отношении «мирных протестующих».

Марк и Патрисия Маккласки на съезде заявили, что их случай может произойти с каждым жителем пригородов в США, если к власти в стране придут демократы. «Где бы вы ни жили, в Америке радикальных демократов ваша семья в безопасности не будет», — подчеркнули они.

Исходя из их заявления можно выделить третье отличие двух съездов — вполне ожидаемое: кардинально разный взгляд и риторику в отношении ключевых событий для США — самого высокого в мире показателя смертности и заболеваемости в рамках пандемии коронавируса, а также массовых протестов против расизма и жестокости полиции.

По первому пункту основной тон задал Трамп во время своей речи после его выдвижения в качестве кандидата в президенты от партии.

Глава государства заявил, что США очень хорошо справляются с эпидемией, что подхватили и остальные участники съезда. К примеру, советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу вовсе говорил о пандемии в прошедшем времени, несмотря на то что только за последние сутки в стране погибли более 400 человек — а общее количество смертей уже превысило отметку в 180 тыс.

Как заявила заместитель главы кампании Джо Байдена — будущего соперника Трампа — Кейт Бедингфилд, республиканцы как будто существуют в «альтернативной реальности», где эпидемия — вещь несерьезная, а экономический кризис не стоит пристального внимания.

«Нежелание Трампа серьезно относиться к вирусу стало причиной самой серьезной вспышки заболевания в мире, а отказ его сторонников от признания масштабов трагедии — явное напоминание о полной неспособности президента к управлению страной», — подчеркнула Бедингфилд.

При этом несколько выбивается из этой концепции выступление первой леди Меланьи Трамп, которая сослалась на большое число погибших в результате пандемии, а также напомнила об «эпидемии опиоидов».

«Я искренне сочувствую всем, кто потерял любимого человека, и молюсь за тех, кто болен и страдает», — добавила Трамп. Протесты против расизма вместе с беспорядками она назвала суровой реальностью, признав, что частью истории США нельзя гордиться.

Однако другие выступления не слишком отличались от главного тона съезда — мрачного будущего США при правлении демократов, отсутствия проблем с коронавирусом и представления демонстраций внутри страны как преимущественно беспорядков.

Расовому вопросу в целом уделялось особое внимание, как и у демократов, но несколько в иной плоскости. Если соперники Трампа делали упор на проблемах его руководства, то республиканцы придерживались критики Демпартии. В частности, афроамериканский генпрокурор Кентукки Дэниэл Кэмерон прямо указал на Байдена в своей речи.

«Я часто думаю о своих предках, которые боролись за свободу. И когда я думаю об этом, я вспоминаю Джо Байдена, который говорит: «Если вы не голосуете за меня, вы не черный», — отметил Кэмерон.

В свою очередь, единственный темнокожий сенатор-республиканец Тим Скотт обвинил Байдена в массовых тюремных приговорах афроамериканцам, так как демократ является одним из авторов несправедливой реформы уголовного права 1994 года.

Впрочем, пока республиканцы прошли лишь половину пути, впереди у них еще два дня съезда. Мероприятие завершится 27 августа — знаковым событием станет новая речь Трампа, в ходе которой он должен по традиции согласиться на выдвижение в президенты.