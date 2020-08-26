«Не падайте духом»: почему убрали главу белорусской церкви

25 августа Священный Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусской православной церкви митрополита Минского и Заславского Павла и назначил его главой Кубанской митрополии. Предшественник Павла на новом месте, митрополит Исидор, умер после заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил в Telegram председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод РПЦ принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности… и выразил ему благодарность за понесенные труды», — написал Легойда.

Новым патриаршим экзархом в Белоруссии назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. В целом, отставку митрополита Павла и его перевод в Кубань РПЦ представили так, что ощущения какого бы то ни было конфликта не складывается.

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Синод не только высказал ему благодарность за работу, но и выразил обеспокоенность происходящим в Белоруссии, а также одобрил недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу о прекращении противостояния.

В РПЦ также призвали к тщательному расследованию властями республики всех случаев применения насилия к протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. То есть на официальном уровне Священный Синод РПЦ оказал полную поддержку тем действиям, которые предпринял митрополит Павел в последнее время на фоне протестов в Белоруссии и их жесткого подавления.

В Белоруссии широко обсуждается, как президент республики Александр Лукашенко лично высказал патриарху Кириллу и президенту России Владимиру Путину просьбу освободить от должности главу Белорусской православной церкви.

Политика, в целом, раздражало отсутствие всеобъемлющей поддержки от церкви в любых ситуациях. В прошлом году по поручению президента под Минском начали сносить кресты, установленные общественными активистами в урочище Куропаты — на месте захоронения жертв сталинских репрессий 1937-1941 годов. Действия властей возмутили значительную часть общества, которая ждала реакции от церкви. Ее, однако, не поступило. Митрополит Павел занял позицию невмешательства. Его молчание не понравилось ни одной из сторон.

На этот раз церковь не стала оставаться в стороне, хотя в своих высказываниях была осторожна.

10 августа, на следующий же день после президентских выборов и повлекших массовые протесты и столкновения с полицией, митрополит Павел поздравил Лукашенко с избранием, вслед за патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Соотечественники возлагают на вас большую надежду, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранением национального духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности», — говорилось в тексте поздравления.

14 августа митрополит Павел принес извинения за свое поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Как сообщил белорусской службе «Радио Свобода» пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин, Павел посчитал такой жест преждевременными.

«Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился», — заявил Лепин.

17 августа митрополит Павел посетил в одной из больниц Минска пострадавших от насилия во время протестов. «Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!» — сказал им архиерей.

За несколько дней до этого на официальном сайте Белорусской православной церкви было опубликовано обращение Синода «к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния»:

«Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дóроги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние. Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению».

Митрополит Павел трижды возглавлял крестный ход сторонников мирного ухода Лукашенко, и глава государства вполне мог высказать свое недовольство поведением главы Белорусского экзархата. Существует и другое объяснение — недовольство РПЦ деятельностью Павла в Белоруссии.

Возможно, это связано с мягким отношением митрополита к любым появляющимся признакам или намекам на автокефалию белорусской церкви. Митрополит и сам призывал к независимости, однако достаточно быстро отказался от этого мнения и впредь высказывал обратную позицию.

Тем не менее, именно при нем был завершен перевод Нового Завета и литургии на белорусский язык. Павел, хотя и не говорит на белорусском и не имеет белорусского гражданства, активно выступал за предоставление такой возможности прихожанам.