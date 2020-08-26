«Мы слышим тишину»: как прошел месяц перемирия в Донбассе

27 августа наступит месяц перемирия в Донбассе. По официальным данным вот уже на протяжении четырех недель в зоне боевых действий соблюдается режим тишины. Так, спустя пять лет сторонам удалось приблизиться к выполнению лишь первых пунктов минских соглашений, подразумевающих «незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня».

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Договорились о «тишине»

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске. В офисе президента Украины договоренности назвали «прорывом».

Перемирие действительно отличается от предыдущих беспрецедентными мерами: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов, применение огня, включая снайперский, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Предусмотрено и применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы.

Для контроля на фронт были отправлены военнослужащие, специализирующиеся в миротворческих миссиях. Все запреты были зафиксированы приказами главнокомандующих ООС и «народной милиции «ДНР/ЛНР».

Украинские СМИ, ссылаясь на сообщения военных, утверждают, что на этот раз со стороны руководства действительно наблюдается стремление к соблюдению всех договоренностей. Из этого следует, что Киев начал проявлять политическую волю в реализации минского процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский и новое руководство страны находятся у власти год, и нынешний режим тишины стал третьим по счету достижением, помимо обмена пленными и проведения саммита в Нормандском формате, достигнутых в рамках урегулирования конфликта в Донбассе.

Успех может быть связан и с внутриполитическим раскладом в стране. Осенью на Украине пройдут местные выборы, рейтинг президента и его «Слуги народа», хоть и превышает рейтинги остальных политиков и партий, уже не так высок, как год назад. Украина, между тем, как и остальные страны, пытается справиться с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Вероятно, украинское руководство в сложившейся ситуации решило сделать ставку на подобные положительные новости с фронта, чтобы улучшить свои позиции в преддверие выборов и отвлечь внимание граждан от пандемии.

Владимир Зеленский, в свою очередь, конструируя свой политический имидж, продолжает делать ставку на стремление к миру. С перемирия в Донбассе он начал свою речь в честь Дня независимости Украины.

«Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Так, перед нами встало много новых вызовов. Но сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней, как не плачут мамы. 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: «Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой».

Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о «тишине». Они ответили: «Мы слышим не новость. Мы слышим тишину», — заявил Зеленский.

Очевидно, перемирие в Донбассе стало главной ставкой президента. Так или иначе, подвижки в этом направлении есть. И на них активно обращает внимание украинское руководство.

Накануне перемирия состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины по инициативе Киева, что также, вероятно, должно было подчеркнуть эксклюзивность ситуации.

В заявлении офиса президента Украины по итогам переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского сообщается, что «стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР — «Газета.Ru»), который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ (трехсторонней контактной группе — «Газета.Ru»), и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины».

Такое сообщение стало неожиданностью — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском Киев отказывался обсуждать децентрализацию Донбасса, хотя предоставление особого статуса ДНР и ЛНР предусматривается минскими соглашениями.

На протяжении последних месяцев из Украины доносились заявления о приближающейся встрече лидеров «четверки». 22 августа Зеленский заявил, что в конце августа пройдет встреча советников лидеров стран «нормандского формата».

Минский «спектакль»

Правда, не обходится и без накладок. Накануне, например, ТАСС и «Интерфакс» со ссылками на источник, близкий к переговорам с российской стороны, сообщили, что встреча политических советников глав государств «четверки» отменена «в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины». Эту же информацию подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» в кругах близких к украинской делегации.

Офис президента Украины сообщил, что встреча, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эмманюэля Бонна.

Сохраняется и другая проблема — серьезные разногласия России и Украины по другим пунктам минских соглашений. Так, например, в сообщении офиса президента, в котором перечислялись договоренности о перемирии, также отмечалось, что проведение выборов в Донбассе возможно только после передачи границы под контроль Украины. Согласно же минским соглашениям сначала в Донбассе должны пройти выборы, затем он должен получить особый статус, после чего Киеву будет передана граница. На этом же порядке настаивает и Россия.

Более того, 15 июля Верховная рада назначила проведение местных выборов на Украине 25 октября. В постановлении парламента при этом упоминаются и выборы в Донбассе — в документе говорится, что голосование там пройдет только после выполнения пяти условий, в том числе и передачи контроля над границей.

Киев настаивает, что выборы могут пройти только после: «вывода незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины», «восстановления полного контроля Украины над государственной границей», «разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, действующих на временно оккупированных территориях Украины», «восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины» и «обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на территориях Крыма, ДНР и ЛНР».

Так, впервые за историю минского процесса Верховная рада Украина официально закрепила свое несогласие с одним из главных пунктов соглашений — порядком проведения выборов.

Не исключено, впрочем, что достижение эксклюзивных договоренностей по перемирию стало попыткой загладить эффект от постановления парламента о проведении выборов в Донбассе.

30 июля украинское издание «Страна.Ua» опубликовало письмо заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который курирует украинское направление, внешнеполитическому советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хекеру. В своем обращении Козак называет переговоры политических советников глав стран «четверки» «лишенными смысла».

«Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен в дальнейшем принимать участие в этом бесконечно длящемся «спектакле» с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта», — написал замглавы администрации президента России.

Понятно, что в процессе урегулирования конфликта слишком много составляющих. Только спустя пять лет сторонам удалось на протяжении месяца выполнять первый и, что самое главное, самый простой пункт минских соглашений. Проблема до сих пор состоит в остальных условиях Минска, по которым стороны за пять лет никак не приблизились не только к выполнению, но и минимальному взаимному пониманию. Тем не менее, подвижки на этом направлении нужны украинскому руководству, которое пришло к власти, благодаря обещаниям добиться мира любой ценой.