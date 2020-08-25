«Я не боюсь»: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что постоянно поддерживает связь с российским коллегой Владимиром Путиным и не боится прямого общения с ним. По словам украинского лидера, диалог Киева с Москвой необходим для деэскалации Донбасса, проводимой в рамках «нормандского» и «минского» форматов.

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Он указал, что, например, разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия – 27 июля нынешнего года, когда политики обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня.

«Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно. Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано», — пояснил Зеленский.

При этом он посетовал на то, что Москва отказывается обсуждать принадлежность Крыма.

Напомним, что Крым добровольно вошел в состав России на основе всенародного референдума в марте 2014 года – за присоединение к РФ проголосовало большинство жителей полуострова.

Российские власти с тех пор указывают на легитимность референдума и не видят смысла обсуждать с кем бы то ни было принадлежность российского региона. Киев, а также Евросоюз и США выражают несогласие с этой позицией Москвы.

«В «нормандском формате» никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. Но Крым — наша территория. Мы вернем его обратно», — заявил президент Украины.

Месяц назад между Путиным и Зеленским состоялся телефонный разговор. В ходе него стороны затронули вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Разговор, как отметили в Москве, состоялся по инициативе Киева.

В частности, как отмечается в сообщении Кремля, главы государств позитивно оценили, что контактная группа в Минске приняла дополнительные меры по прекращению огня, которые вступили в силу с понедельника, 27 июля.

Эти шаги предполагают запрет на наступление и диверсии. Кроме того, запрещено ведение огня, в том числе и снайперского. Также контактная группа пришла к тому, что необходимо запретить размещение вооружений в населенных пунктах.

Пресс-служба офиса главы Украины, в свою очередь отметила, что Путин и Зеленский поговорили и о разминировании территорий в Донбассе. Кроме того, они затронули вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

Глава России выразил «серьезную озабоченность» тем, что украинские политики неоднократно говорили о том, что минские соглашения (на которых основывается работа «нормандской четверки») должны быть пересмотрены.

Путин также обратил внимание, что постановление о проведении местных выборов в 2020 году, которое приняла Верховная рада 15 июля, противоречит договоренностям.

В заявлении Кремля подчеркивается мнение президента России, который считает, что позиция о том, что у минских соглашений нет альтернативы (ее Зеленский озвучил в ходе разговора), «должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей».

Что касается Крыма, то в середине нынешнего месяца в Москве назвали «сказками» слова Зеленского о том, что полуостров «вернется» в число украинских территорий, если рядом с ним будет «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».

План украинского лидера состоит как раз в том, чтобы сделать успешными соседние области Украины, что, якобы, сделает для крымчан желанным возвращение под власть Киева.

«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — ответил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он также напомнил, что жители Херсонской области сами смотрят на то, что Крым развивается семимильными шагами. «Крым сегодня развивается, и это признает все международное сообщество», — подчеркнул российский парламентарий.