«Последствия COVID-19»: Борис Джонсон может уйти в отставку

В кругах, близких к Доминику Каммингсу — старшему специальному советнику премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, – рассказали о возможной скорой отставке британского лидера.

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Как сообщил Business Insider, об этом рассказал тесть Каммингса — сэр Хамфри Уэйкфилд, владеющий замком Чиллингем в Нортумберленде и заводчик лошадей.

Он объяснил, что Джонсон переболел коронавирусом COVID-19 и, не до конца выздоровев, вернулся к работе.

«Если вы вернете лошадь к скачкам, если она еще не полностью отошла от травмы, она никогда не восстановится», — привел пример Уэйкфилд.

Таким образом, по его словам, нынешний британский премьер-министр уйдет со своего поста в начале следующего года из-за хронических проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом и длительным пребыванием в отделении интенсивной терапии.

Источник на Даунинг-стрит категорически опроверг утверждение о том, что Джонсон планирует уйти в отставку в ближайшие шесть месяцев, назвав эту информацию «полной ерундой».

27 марта Борис Джонсон сдал положительный тест на COVID-19. Через десять дней после этого попал в больницу Святого Томаса, где находился до 12 апреля. Понедельник, 27 апреля, стал первым рабочим днем Джонсона после перенесенной болезни — в воскресенье вечером его сфотографировали возле лондонской резиденции.

Премьер появился на пороге своего офиса и с энтузиазмом похлопал в ладоши. Тем временем британцы в разных уголках страны следовали его примеру. Кто-то из местных жителей даже гремел кастрюлями и сковородками или играл на музыкальных инструментах.

Новорожденному прошедшей весной сыну Джонсона дали имя Уилфред Лори Николас. Об этом в своем Instagram написала невеста премьера Кэрри Саймондс.

Она сообщила, что Уилфредом звали дедушку премьера, а имя Лори носил ее дед. При этом ребенок был назван Николасом в честь двух врачей, которые спасли жизнь Джонсона в больнице.

Джонсон рассказал, что на случай его возможной смерти от коронавируса был разработан план действий. Об этом сообщает The Sun.

По словам британского лидера, правительство готовилось к худшему сценарию, когда он попал в реанимацию. Кроме того, медики подготовили официальное заявление на случай смерти премьера.

«Я не был в хорошей форме и знал, что был план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказал политик.

Также он отметил, что был разочарован тем, что ему не становилось лучше, а лекарства от вируса нет. Тогда врачам пришлось давать ему много кислорода для поддержания жизни.

Кроме того, Джонсон рассказал, что после COVID-19 его зрение стало хуже.

«Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал британский премьер.

По его словам, болезнь протекала у него тяжело именно потому, что у него был избыточный вес — он весил 111 кг. Как рассказал премьер-министр, представляя программу, теперь он активно худеет и начинает каждое утро с пробежки.

Джонсон даже запустил кампанию по борьбе с ожирением «Улучшение здоровья» («Better Health»): ее цель — помочь 35 млн человек сбросить вес и начать вести здоровый образ жизни.

Джонсон запретил рекламу нездоровой пищи по телевидению до 9 часов вечера, онлайн же такую продукцию рекламировать теперь и вовсе нельзя.

Также сети ресторанов и закусочных должны будут рядом с ценой за каждое блюдо писать калорийность — то же самое необходимо будет делать и с алкоголем.

Позже, обращаясь к своей стране, он призвал военных подготовиться к четырем вызовам — второй волне пандемии коронавируса, сезонной эпидемии гриппа, наводнениям и выходу из состава Евросоюза без соглашения.

В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин также заразился коронавирусом. Глава правительства заявил об этом лично во время видеосвязи с президентом страны Владимиром Путиным.

Пользуясь случаем, председатель российского правительства обратился к россиянам, попросив их «максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению».

Уже в июле у президента Бразилии Жаира Болсонару также обнаружен коронавирус COVID-19. При этом, ранее 65-летний политик неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии и нарушал социальную дистанцию, даже несмотря на то, что Бразилия стала второй после США страной по распространенности вируса.