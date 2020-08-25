«Серьезные предостережения»: США и Россия обсудили Белоруссию

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. Встреча проходила в закрытом формате и продлилась больше полутора часов. С российской стороны на встрече также присутствовали заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Игорь Моргулов. В центре переговоров — ситуация в Белоруссии.

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В ходе встречи с Биганом глава МИД высказал опасения о попытках внешних игроков обострить ситуацию в Минске.

«Призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков.

Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения», — сказал он.

Помимо этого, Россия высказала свою позицию против попыток оказания санкционного и политического давления на Минск. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность введения санкций против Минска в связи со сложившейся там ситуацией.

Также Сергей Лавров в ходе встречи заявил, что российская сторона хочет понять, на каких условиях формировался Координационный совет оппозиции Белоруссии.

«Мы привлекли внимание заместителя Госсекретаря США Бигана к тому, что внутри Белоруссии, включая оппозиционные круги, немало вопросов о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включенные в состав этого совета персонажи вышли из него. Нам бы очень хотелось понять, каковы все-таки политические критерии, на которых этот Координационный совет хочет функционировать», — заявил он.

Лавров также призвал представителя Госдепа ознакомиться с инициативой президента Белоруссии Александра Лукашенко по проведению конституционной реформы. Этим шагом, по мнению российского министра, власти «протянули руку всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии».

«Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят», — сказал Лавров.

Накануне замгоссекретаря США посетил Вильнюс, где он провел переговоры с лидером белоруской оппозиции Светланой Тихановской. По их итогам в заявлении штаба Тихановской сообщалось о готовности ее и ее команды разрешить внутриполитический конфликт при посредничестве международных организаций, но при условии сохранения суверенитета Белоруссии.

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога… В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах», — говорится в документе.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что Стивен Биган намерен также обсудить вопрос о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние процессы Белоруссии.

«Очевидно, что внешнее вмешательство в Белоруссии является поводом для беспокойства. Влияние извне оказывает, в том числе, Россия», — говорил Салливан. По его словам, необходимость дать жителям республики возможность самостоятельно решать свою судьбу — «принципиальный вопрос», который замгоссекретаря должен был поднять в ходе встречи с российской стороной.

Между тем, комментируя встречу Бигана и Тихановской в Вильнюсе, Сергей Рябков заявил «Интерфаксу», что российская сторона также намерена обсудить «попытки определенных внешних сил оказать влияние на развитие этой ситуации».

Позиции недопустимости вмешательства придерживаются все мировые игроки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил о признаках подобного внешнего влияния на обстановку в Белоруссии. «Мы по-прежнему обеспокоены некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела, мы считаем это неприемлемым», — отмечал Песков.

Биган, однако, по итогам встречи с Тихановской, отвечая на вопрос Reuters, заявил, что Вашингтон не наблюдает признаков того, что Россия планирует военное вмешательство в Белоруссию.

Встреча Бигана с Тихановской стала первым официальным контактом лидера белорусской оппозиции с представителями руководства другой страны. В воскресенье в республике прошли самые массовые антиправительственные марши. На улицы Минска вышло несколько десятков тысяч человек, чтобы высказать возмущение результатами президентских выборов, жестким подавлением протестов и арестами.

Вопрос потенциального участия России — прямого или косвенного — стал обсуждаться почти сразу, как только 9 августа, после выборов президента в республике начались массовые протесты. Подогреваются подобные рассуждения заявлениями из Минска. В середине августа Лукашенко заявил, что Москва выразила готовность при первом запросе помочь обеспечить безопасность Белоруссии. По его словам, такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ», — заявил президент Белоруссии.

Несомненно, именно этот аспект является одним из главных в контактах Запада с Россией по ситуации в республике.

Однако белорусский вопрос — не единственная тема, которая обсуждалась в ходе встречи Бигана и Лаврова.

«Повестка более широкая, она включает в том числе комплекс вопросов двустороннего характера, — заявлял перед встречей Рябков. — У нас с США множество проблем и это [визит Бигана в Москву] будет подходящей возможностью провести углубленное обсуждения того состояния, в котором наши отношения оказались».

По словам Салливана, замгоссекретарю было также поручено обсудить Северную Корею, освобождение заключенных граждан США в России и вопрос контроля над вооружениями. Последняя тема является, пожалуй, главным нерешенным вопросом в двусторонних отношениях Вашингтона и Москвы.

21 февраля 2021 года истекает срок действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Времени на продление Договора практически не остается, а его судьба по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Лишь в последние месяцы в процессе переговоров начал наблюдаться прогресс — в начале августа спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что в скором времени должен состояться новый раунд переговоров.

Между тем, с уверенностью утверждать, что процесс движется в положительном направлении, также нельзя. 23 августа Сергей Лавров назвал условия, которые выдвигают США для продления СНВ-3 «нереалистичными».

Россия не станет последним местом в турне замгоссекретаря — из Москвы, как ожидается, он отправится в Киев. К слову, фигуру Бигана рассматривали на пост спецпредставителя США по Украине, после отставки Курта Волкера этот пост остается свободным.