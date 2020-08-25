Советы и обиды: как протесты поссорили Минск и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить критерии для въезда белорусов в страну в связи с развернувшимся в стране политическим кризисом.

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«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер указал, что, принимая конкретные решения по этому вопросу, необходимо учитывать деликатность темы.

Заявление Зеленского не в полной мере соответствует реальным действиям украинских властей. Оно прозвучало вскоре после того, как Кабмин Украины приостановил соглашение о безвизовых поездках с белорусской стороной. С 1 сентября пересечь украинско-белорусскую границу можно будет только по загранпаспорту.

Накануне же стало известно, что Госпогранслужба Украины и вовсе приняла решение об усилении охраны на границе с Белоруссией. «Эти меры направлены в первую очередь на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций», — пояснили это решение в ведомстве.

Напряжение в отношениях Украины и Белоруссии заметно не только в пограничных вопросах.

Судя по заявлениям украинских властей, Киев, хоть и не официально, но выбрал сторону в белорусском противостоянии. И сделан этот выбор был не в пользу Александра Лукашенко.

Разлад в отношениях официальных властей двух республик наглядно продемонстрировало еще одно из последних заявлений Владимира Зеленского и реакция на него со стороны МИД Белоруссии.

Советы и обиды

В интервью телеканалу Euronews президент Украины посоветовал своему белорусскому коллеге в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.

Украинский лидер признался, что если бы он был на месте Лукашенко, то «точно» провел бы голосование через месяц. При этом на выборы были бы приглашены наблюдатели международных групп, указал Зеленский.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз в ответ на это замечание указал, что

Белоруссия хотела бы получить от украинских властей поддержку, а не слушать «уже заезженные со всех сторон советы».

Не обошлось и без уколов в сторону Киева. Так, Глаз указал, что Украине в новейшей истории «опыта в некоторых вопросах не занимать».

«Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — сказал он.

Украинские дипломаты в ответ заявили, что Киев всегда стремился к дружеским отношениям с Минском, пожелав Белоруссии пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию. «Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», — говорилось в сообщении украинского МИДа.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» украинский политолог Максим Семенов,

ситуационно отношения Киев и Минска ухудшились из-за истории с российскими гражданами, захваченными белорусскими силовиками накануне президентских выборов.

Речь идет о 33 россиянах, часть которых заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик. На Украине добивались их выдачи, и консультации на эту тему велись по линиям дипломатов и спецслужб. О необходимости привлечь к решению вопроса украинскую генпрокуратуру говорил и Александр Лукашенко, к которому с просьбой об экстрадиции Зеленский обращался лично.

Однако после завершения предвыборной кампании и начала острого политического кризиса в Белоруссии российские граждане были переданы в Москве. На территории республики остался лишь один человек из 33 — у него белорусское гражданство.

«Закономерно возвращение этих людей в Россию вызвало резко негативную реакцию Украины, чьи официальные лица делали крайне бравые заявления и уже готовились устроить очередной показательный суд над «российскими боевиками». Получилось же так, что официальный Киев оказался публично унижен из-за собственной несостоятельности», — говорит Семенов. При этом эксперт указывает и на глубинную сторону этой истории:

захват российских граждан, как считается, готовился оперативниками Главного управления разведки Минобороны Украины при контроле ЦРУ.

«Это малопубличная история, однако для украинских военных разведчиков это провал давно готовящейся спецоперации, а для Минска — повод обвинить Киев в желании расстроить братские отношения России и Белоруссии. То есть двухсторонние отношения Киева и Минска омрачили неумелые действия украинской военной разведки», — отмечает эксперт.

Нынешние заявления президента Зеленского, де-факто поддержавшего требования белорусской оппозиции, по мнению Семенова, «выдает лишь его обиду и низкий уровень подготовки украинских руководителей».

Что дальше?

Обострение отношений Украины и Белоруссии неизбежно скажутся на ситуации в регионе. Так, процесс урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе на площадке в Минске во многом стал возможен из-за сохранения Белоруссией дружественных отношений как с Украиной, так и с Россией.

Нестабильная ситуация в республике также подрывает статус Минска в качестве переговорной площадки, на что уже намекают официальные лица. Так, представитель Украины в трехсторонней контактной группе и первый президент республики Леонид Кравчук заявил, что

Киев может предложить перенести минские переговоры по Донбассу в Швейцарию, Швецию или в Финляндию.

«Если будет военная помощь [от России], то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего... Это может быть, у нас возможны нейтральные государства, как Швейцария, Швеция и Финляндия», — говорил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Максим Семенов считает, что в свете последних событий, минский переговорный процесс пока будет поставлен на паузу. Однако это не так важно, поскольку де-факто «минский процесс» не работает уже несколько лет.

Альтернативная площадка для этого диалога на самом деле может быть любой. Пару лет назад даже звучали предложения о ее переносе в Казахстан.

«Не так так уж и важно, где именно будут идти переговоры о невыполнении Киевом своих обязательств в рамках Минских договорённостей», — говорит эксперт.

Что касается будущего двусторонних отношений Киева и Минска, оно во многом будет зависеть от позиции Запада в отношении режима Лукашенко.

«Немыслимо, чтобы Украина поддерживала президента, которого не признает Вашингтон, Лондон или Брюссель»,

— отмечает Семенов. По его словам, Киев будет выжидать и действовать уже исходя из позиции Запада. На выбор такой стратегии указывают и заявления украинских политиков.

Так, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия призвал пока воздержаться от оценок происходящего в Белоруссии. «Нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы», — говорит он.

Нейтралитет означает и заморозку контактов Киева с официальными властями Белоруссии в лице режима Лукашенко, что можно наблюдать уже и сейчас. Так, офис президента Украины де-факто не принял поздравление с Днем независимости республики, которое гражданам страны и Зеленскому накануне отправил Александр Лукашенко: на сайте офиса информация об этом поздравлении опубликована не была.

Под вопросом стоит и визит Владимира Зеленского в Гродно, который должен был состояться в первых числах октября. «Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы», — прокомментировал эти планы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Впрочем, несмотря на негатив последних дней, ожидать, что Украина и Белоруссия окончательно разорвут двухсторонние связи, не приходится. «Страны являются ближайшими торговыми партнёрами, через Белоруссию идет поток украинской контрабанды в Россию, а потому я уверен, что хотя политически отношения Киева и Минска публично охладеют, экономическое сотрудничество между странами вряд ли серьезно пострадает», — заключает Максим Семенов.