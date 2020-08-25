Трудно искать вмешательство в темной комнате

Главными фигурантами 900-страничного отчета стали Манафорт, ранее бывший руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа, и его давний коллега по бизнесу в Украине Константин Килимник. При этом в докладе Сената Килимник назван «офицером российской разведки», что выходит за рамки публичных сведений о нем со стороны ФБР. Речь шла о том, что у Килимника могут быть «связи с разведкой», а это допущение, но не факт.

Но на этом превращении гипотезы в факт строится весь тезис о «российском вмешательстве».

Сенаторы также называют Килимника «ключевым персонажем» — это определение раньше нигде не использовалось.

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Секретные документы

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг в разговоре с изданием The Washington Times опроверг эту гипотезу, сославшись то, что в деле его клиента существует два засекреченных документа, которые фактически не подтверждают, а опровергают виновность его клиента.

«Если эти документы будут рассекречены, они полностью опровергнут предположение, содержащееся в докладе Сената о Манафорте и Константине Килимнике, — говорит Даунинг. — Все эти намеки на то, что он был российским офицером разведки — полная чушь».

В отчете Сената говорится, что Килимник «мог быть связан с операцией ГРУ» по взлому компьютеров Демократической партии в 2016 году.

Это ключевой эпизод так называемого российского вмешательства в выборы, на котором строится значительная часть расследования. С точки зрения авторов доклада, тот факт, что Манафорт и Килимник были партнерами на протяжении десятилетий, означает, что американец знал все о действиях Килимника.

Однако ни на одной из 900 страниц нет никаких доказательств того, что Килимник участвовал в подобной операции.

Более того, все подозрения в сговоре и вмешательстве в выборы были сняты с Манафорта еще в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который совместно с ФБР потратил на расследование почти три года. Это же расследование показало, что Константин Килимник не имеет никакого отношения к взлому компьютеров Демократической партии.

«Ты читаешь о каких-то ужасных обвинениях, а когда доходишь до фактов, выясняется, что их там просто нет. И это информация Сената, который должен быть серьезным источником!» — возмущен Даунинг.

Во время проведения расследования команда спецпрокурора Мюллера неоднократно допрашивала Манафорта и в какой-то момент посчитала, что тот нарушил досудебное соглашение и ввел в заблуждение прокуроров, не рассказав о своих истинных отношениях с Килимником.

Прокуроры утверждают, что Манафорт не сказал о двух случаях «взаимодействия» с Килимником.

Он якобы предоставил ему данные внутреннего предвыборного опроса, чтобы тот передал их российскому бизнесмену Олегу Дерипаске (сам Дерипаска это многократно опровергал), а также украинским политикам. Кроме того, Манафорт якобы не сказал о своем участии в лоббировании Килимником мирного плана урегулирования «крымского вопроса» (этот план поддерживается бывшим президентом Украины Виктором Януковичем).

Подобным историям в докладе Сената придается большое значение. «Мотивы Манафорта, решившего подвергнуться более суровому уголовному наказанию вместо того, чтобы рассказать о том, как он связан с Килимником, неизвестны, и, как следствие, их отношения остаются непонятными», — говорится в тексте документа.

Однако при этом в расследовании Мюллера нет никаких признаков того, что Манафорт лгал в своих показаниях по эпизоду о взломе компьютеров Демократической партии.

«Следствие не установило, что Манафорт каким-то образом координировал с российским правительством вопрос вмешательства в выборы», — говорится в докладе спецпрокурора. Более того, в ходе досудебной проверки адвокат Манафорта Кевин Даунинг обратился к представителям спецпрокурора, попросив подтвердить или опровергнуть связь его клиента с российскими властями. Даунинг утверждает, что никаких доказательств такой связи получено не было.

«Нет доказательств связи с российской разведкой»

Адвокат добавляет, что против утверждения сенатского доклада о том, что Килимник — офицер ГРУ, существует еще один аргумент, который отражен в том числе и в самом документе. Килимник регулярно проводил консультации с посольством США в Киеве (в частности, с политическим отделом), и это, по мнению Даунинга, опровергает версию о причастности бизнесмена к российской разведке.

Однако в самом докладе Килимник изображен скорее как закулисный лоббист, пытающийся продвигать российскую повестку, а Госдеп, согласно тексту документа, относился к нему с «осторожностью».

Кроме того, еще в феврале 2019 года окружной суд США на предварительном слушании по делу о вынесении приговора постановил: ФБР не представила доказательств того, что Килимник может быть шпионом.

«Независимо от того, связан Килимник с российской разведкой или нет, согласно выводам расследования специального прокурора, у Килимника «по оценкам ФБР, есть связи с российской разведкой», — сказала судья Эми Берман Джексон в ходе слушания. — Если это правда, то мне не были представлены доказательства, которые необходимы для принятия решения по этому вопросу».

Манафорт и Килимник знакомы с 2005 года, когда они сошлись на фоне общих бизнес-интересов.

Это было за 10 с лишним лет до того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, а Килимник занялся решением «крымского вопроса». При этом известно, что Манафорт получил миллионы долларов в виде гонораров за консалтинговые услуги в Украине, в основном от «Партии Регионов» Януковича. Килимник, имеющий и российский паспорт, в это время руководил киевским офисом Манафорта.

В марте 2019 года Пол Манафорт был приговорен к 73 месяцам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отсутствии регистрации в качестве лоббиста иностранного юридического лица. Он был освобожден из тюрьмы в мае этого года на фоне вспышки коронавируса и сейчас содержится под домашним арестом.

Дело Манафорта и Килимника, помимо прочего, является ключевым в споре между демократами и республиканцами о вмешательстве в президентские выборы в США.

Очевидно, что демократы из комитета Сената по расследованиям не согласятся с тем, что по итогу трехлетнего расследования и пяти докладов сговор между Трампом и Россией выявить не удалось. Республиканцы же, по свидетельству издания The Washington Times, добавили следующее предложение в раздел «мнения» по итогам доклада: «После того, как Комитет провел более трех лет, расследуя данный кейс, мы можем с уверенностью утверждать, что никакого сговора не было».