«Тупиковая ситуация»: как Молдавия готовится к выборам

В Молдавии 25 августа стартует предвыборная президентская кампания. Сами выборы должны пройти 1 ноября, а с 1 сентября в республике начнется процесс регистрации кандидатов. До тех пор в вопросе списка кандидатов сохраняется интрига.

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Действующий глава государства Игорь Додон уже заявил, что решение о своем выдвижении на второй срок примет в начале сентября. О его поддержке уже заявила лояльная ему Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), входящая в правящую коалицию.

«Что касается моей кандидатуры. Уже говорил, что решение мы примем в начале сентября. В одном из выпусков «Президент отвечает» я скажу — да или нет... 25 августа начинается избирательный период. С 1 по 11 сентября — выдвижение кандидатов. Так что до 11 сентября будет ясно, кто и как баллотируется», — сказал Додон в пятницу в еженедельном выпуске программы «Президент отвечает».

А вот вокруг того, кто составит главную конкуренцию Додону, если он выдвинет свою кандидатуру, интриги практически нет. В гонке за кресло президента примет участие лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду. Она же составила конкуренцию Додону на выборах 2016 года.

«Уверена, что, много работая, мы победим на этих выборах», — сказала Санду в ходе заседания Национального политического совета ПДС.

Молдавию, вероятнее всего, ждет традиционное противостояние между лагерями левых и правых политиков. Правда, конкуренция может развернуться и внутри правого фланга. Свою кандидатуру на пост президента решил выдвинуть лидер другой правой партии — «Платформа «Достоинство и правда» — Андрей Нэстасе.

В 2016 году, к слову, он отказался участвовать в выборах в пользу Санду, и на этот раз он к этому сценарию прибегать не собирается. Совсем недавно Либерально-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) предложила ПДС и «Платформе» создать единый избирательный блок для выдвижения общего кандидата на президентских выборах. Однако в партии Майи Санду над поступившим предложением долго раздумывать не стали.

«В PAS уже решили, что кандидатом в президенты будет Майя Санду», — сообщила пресс-служба ПДС агентству Sputnik.

Между тем, у руля ЛДПМ снова встал экс-премьер республики Владимир Филат, который в декабре был досрочно освобожден из тюрьмы, где он отбывал наказание с 2016 года по обвинению в краже средств из банковской системы.

Филат — весомая фигура в политическом пространстве Молдавии, его возвращение на пост лидера ЛДПМ, вероятно, вдохнет новую жизнь в партию. Причем о своем возвращении в работу ЛДПМ он объявил 16 августа, и свою роль в предвыборной гонке он может еще сыграть.

Однако прогнозировать консолидацию сил на правом фланге не приходится. «Платформа» и ПДС уже имеют опыт сотрудничества, как бывшие участники блока либеральных правых партий ACUM. Именно год назад ACUM стал спасительным кругом для Игоря Додона, пытавшегося найти выход из политического кризиса, с которым столкнулась республика после парламентских выборов.

Переговоры проходили тяжело, договориться сторонам удалось благодаря наличию общего врага — олигарха и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Выбирая из двух зол меньшее, ACUM пошел на договоренности с социалистами, взгляды с которыми не совпадают ни по одному ключевому вопросу. Тем не менее, выход был найден, Плахотнюк бежал из страны в США, ДПМ ушла в оппозицию, а Майя Санду получила пост премьера. Однако из-за кардинально противоположных позиций союзников прогнозировать крепкое партнерство не приходилось. Коалиция распалась меньше чем через полгода.

Выборы на фоне кризиса

Причиной для разногласий послужили предлагаемые правительством изменения в процедуру избрания генерального прокурора — руководителя ведомства назначает президент по представлению Высшего совета прокуроров. В ПСРМ обвинили Санду в попытке получить контроль над генпрокуратурой.

В ноябре правительству был вынесен вотум недоверия. Майя Санду у стен парламента пообещала, что не уйдет из политики и продолжит борьбу с властью. Сейчас ей выпал шанс воплотить обещанное, к тому же, у Додона появились новые проблемы.

Через несколько дней после вынесения вотума недоверия правительству был утвержден новый состав правительства. Для этого ПСРМ объединились уже с Демократической партией, в борьбе против которой социалисты еще недавно шли на договоренности с ACUM.

Новым премьер-министром стал Ион Кику, экономический советник президента Додона и бывший депутат от партии демократов. Перед голосованием глава Демпартии Павел Филип заявил: «Лучше новое правительство, чем очередные досрочные выборы и хаос в стране». Однако и этот союз дал трещину, причем в преддверие президентских выборов.

В июне правительственная коалиция потеряла парламентское большинство. Из общего количества мест в парламенте (101) у нее осталось меньше половины (всего 50).

На протяжении нескольких месяцев ДПМ покидали депутаты, переходя в ряды конкурентов из оппозиционной группы проевропейских депутатов Pro Moldova. Формальная причина — неудовлетворительная работа кабинета по противодействию пандемии коронавируса COVID-19 и экономическому кризису. Главной же целю оппозиции является отставка правительства Кику.

16 июля «Платформа» и «Действие и солидарность» инициировали вотум недоверия правительству под руководством Иона Кику. Однако за отставку кабинета министров проголосовали только 46 депутатов, и вотум недоверия не прошел. Несмотря на это, положение, в котором оказалась правящая коалиция, не устраивает ни ее, ни оппозицию, ни президента.

Додон и лидер ДПМ Павел Филип уверены, что депутатов перекупает обвиненный в коррупции Владимир Плахотнюк. По их мнению, так олигарх пытается оказывать влияние на законодательный орган через своих сторонников — группу «Про Молдова» во главе с бывшим спикером Андрианом Канду и партию «Шор», которую возглавляет бежавший вместе олигархом банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, конечной целью этой кампании действительно может быть именно Игорь Додон:

«Вашингтон дал четко понять: США не видят Додона руководителем страны, не принимают назначенное им правительство».

Проблема, однако, состоит в том, что выхода из этого кризиса в настоящее время попросту нет. Согласно молдавскому законодательству, после ухода правительства в отставку новый кабинет должен быть сформирован в течение трех месяцев. В противном случае автоматически объявляются новые выборы. Между тем, законодательство также предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно, если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.

В Конституционный суд было подано сразу два запроса о возможности проведения выборов в один день и в последние шесть месяцев президентского мандата. Однако КС уже постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен при любых обстоятельствах.

Сам Додон уже допустил переговоры Партии социалистов с ПДС и «Платформой». Однако и Санду и Нэстасе, скорее, будут способствовать роспуску парламента, нежели помощи правительству.

«Додон находится в определенном тупике. Он бы и рад провести досрочные выборы, но не может. Кроме того, эти выборы не принесут ему большинства. Ситуация скорее усложнится. С другой стороны, для него это выход из нынешней тупиковой ситуации», — отмечает Брутер.

Так или иначе, сейчас все силы будут брошены на президентские выборы. И хотя Молдавия, как страна с парламентской формой правления, не наделяет президента всеми рычагами власти, фигура главы государства воспринимается жителями республики как главная. Тем не менее, гораздо важнее для Молдавии найти выход из грядущего очередного политического кризиса, который может быть спровоцирован ситуаций в парламенте.