Историческое соглашение: Помпео поехал мирить Ближний Восток

Госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Ближнего Востока. Первой остановкой главы Госдепа стал Израиль, где дипломат встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Переговоры сторон второй раз за три месяца состоялись в Иерусалиме, в прошлый раз темой визита стала годовщина переноса американского посольства в город.

Теперь же главной темой стало историческое соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами о полной нормализации отношений.

Предварительных договоренностей стороны достигли в начале августа при активном посредничестве США, подписать окончательный договор они должны ближе к сентябрю.

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Договор имеет особую ценность, поскольку фактически открывает путь для нормализации отношений между арабским миром и Израилем. Еврейское государство на протяжении всей своей истории конфликтует с арабскими соседями по тем или иным вопросам. Однако главным камнем преткновения остается палестино-израильское противостояние.

Страны арабского мира отказывались заключать мир с Израилем без справедливого разрешения палестинского вопроса и возвращения еврейского государства к границам 1967 года — то есть отказа от оккупации территорий Палестины на Голанских высотах и ферме Шебаа, а также признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

ОАЭ формально ушли от этих соглашений, решив нормализовать отношения с Израилем. В договоре сторон содержится лишь обещание Тель-Авива приостановить распространение своего суверенитета на части территорий оккупированного Западного берега реки Иордан — принадлежащего Палестине.

Как заявил Нетьньяху, сделка Израиля и ОАЭ открыла новую эру, к которой могли бы присоединиться и другие государства. «Мы обсуждали это, и я надеюсь, что у нас будут хорошие новости в будущем, может быть, в ближайшем будущем», — отметил премьер на встрече с Помпео.

Глава Госдепа, в свою очередь, выразил надежду, что другие арабские государства последуют примеру Абу-Даби. По его словам, это не только укрепит стабильность на Ближнем Востоке, но и «улучшит жизнь людей» в странах региона.

В списке наиболее вероятных кандидатов на улучшение отношений с еврейским государством входят Судан и Бахрейн, которые Помпео должен посетить после ОАЭ и Израиля. Власти этих государств так или иначе говорили о необходимости «мирного соглашения», которому видимо попытается поспособствовать американский госсекретарь.

При этом поездку главы Госдепа в Судан можно считать историческим событием: госсекретари США не посещали Хартум уже 16 лет.

Диалог стороны наладили лишь после прошлогоднего военного переворота, в ходе которого президент Омар аль-Башир был отстранен от власти. Как ожидается, США могут исключить Судан из списка «государств-спонсоров терроризма» на фоне нормализации ситуации. По данным The New York Times, желание Хартума пойти на сделку с Тель-Авивом может стать решающим фактором в этом вопросе.

Американское посредничество

Возможное исключение Судана из «черного списка» в пользу заключения мира с Израилем — показательный пример, как США продвигают свои главные цели на Ближнем Востоке.

В контексте соглашения Тель-Авива и Абу-Даби, это проявляется в продаже истребителей F-35 вместе с продвинутыми беспилотными летательными аппаратами ОАЭ, несмотря на сопротивление Израиля.

Как говорил Помпео, США продолжат сохранять качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке при обсуждении возможных сделок по продаже оружия Объединенным Арабским Эмиратам.

Формально сделка по F-35 не значится в числе условий по нормализации отношений ОАЭ и Израиля, однако определенные подвижки в переговорах совпали с обсуждением этого вопроса между Абу-Даби и Вашингтоном.

Если же говорить о том, что США могли предложить Израилю, то политика Белого дома по Ближнему Востоку, в целом, направленна в пользу Тель-Авива. Взять только американский план палестино-израильского урегулирования, который признает Иерусалим неделимой столицей еврейского государства, что Палестина никогда не сможет принять.

При этом военное сотрудничество с ОАЭ отвечает и второму вектору американской политики, который заключается в противостоянии Ирану. Главным союзником США по этому направлению является Израиль и подключение к нему арабских государств может помочь Вашингтону усилить давление на Тегеран.

Новый Восток

Реализация подобного плана, по сути, ознаменуют создание «нового Ближнего Востока» с крепкой антииранской коалицией, в которой уже формально состоит ряд монархических государств Персидского залива. Однако налаживание отношений Израиля с арабским миром вряд ли будет легким, та же Саудовская Аравия израильским законодательством признается враждебным государством.

Как говорил «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин, Тель-Авив уже сотрудничает с Эр-Риядом, хотя стороны еще не готовы заключить какой-либо формальный документ.

Вероятно, в этом случае положительно может сыграть сделка Тель-Авива с Абу-Даби, поскольку ОАЭ имеет определенный вес в регионе и может стать примером для других стран Ближнего Востока.

Однако опять-таки тут есть сложности, и заключаются они в поставках американских F-35. Хотя Помпео и попытался сгладить ситуацию, говоря о поддержке Израиля, Нетаньяху во время пресс-конференции все же был несколько озадачен этой информацией. По его словам, позиция Тель-Авива по поставкам оружия арабским странам не изменилась — Израиль против.

«Мне неизвестно о какой-либо договоренности по поставкам оружия. Это можно обдумать. Но наша позиция остается прежней», — подчеркнул израильский премьер.

Если США не смогут урегулировать этот вопрос, мир с ОАЭ может оказаться под угрозой срыва, что разрушит успех Вашингтона по этому направлению. Возможно, Помпео попытается это сделать в рамках визита в Абу-Даби, хотя пока явных предпосылок к разрушению сделки все же нет.