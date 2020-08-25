«Хороших новостей нет»: Тимошенко подключили к ИВЛ

Лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Реклама

Издание отмечает, что у Тимошенко, у которой ранее был выявлен коронавирус COVID-19, температура не опускается ниже 39 градусов.

По словам ее пресс-секретаря Марины Сороки, состояние украинского политика стабильно тяжелое. «Хороших новостей пока нет. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID», — написала она в Facebook.

Подключение к ИВЛ является частью комплексного лечения пациентов с острым респираторным дистресс-симптомом, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О том, что Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно 23 августа. «Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — приводит УНИАН слова Сороки.

По данным СМИ, новым типом коронавируса заболели и родственники Тимошенко — ее дочь Евгения и муж Артур Чечеткин. Они переносят заболевание в легкой форме.

Где именно проходит лечение лидер «Батькивщины», неизвестно.

Ранее минздрав Украины сообщил, что на вторник, 25 августа, всего в стране было зарегистрировано 108 тыс. случаев коронавируса. За сутки у 1658 человек был установлен COVID-19. С начала пандемии на Украине умерли 2,3 тыс. пациентов, выздоровели 52,8 тыс. человек.

В июне аналогичный диагноз поставили жене украинского президента Елене Зеленской. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести, она находилась в изоляции «от членов семьи, чтобы не подвергать их опасности».

Пресс-служба офиса Владимира Зеленского отмечала в своем сообщении, что неизвестно, где и когда она могла заразиться. Утверждалось, что Елена Зеленская соблюдала правила карантина и рекомендации минздрава как во время рабочих встреч, так и в быту.

Помимо этого, она регулярно проходила тестирование для своевременного выявления заболевания. Тесты, которые проводились в начале июня, у первой леди страны были отрицательными. Но уже в середине месяца у нее обнаружили коронавирус.

«Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в пресс-службе Зеленского.

Указывалось, что ее состояние не требует подключения к ИВЛ. В начале июля Зеленская была уже здорова.

После того, как стало известно о заболевании жены президента, сам Зеленский стал соблюдать частичный карантин, то есть сократил до минимума круг контактов и количество встреч. Он не мог полностью кому бы то ни было делегировать свои полномочия.

За время распространения коронавируса по Украине Зеленский выражал желание показать украинцам на собственном примере, что коронавирус — это «не чума», и его можно легко перебороть. «Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой [в офисе президента]. И проживу это нормально», — отметил глава страны в интервью «Украинской правде».

По его мнению, в этом случае население страны поняло бы, что каждый может заболеть и что «это страшно». Но в то же время, увидев пример главы государства, который «пропустил» бы это заболевание через себя, «поняли и то, что это не чума».

Таким образом Зеленский хотел пресечь «депрессуху», которая складывалась в обществе. Но главе государства не удалось осуществить свой план, так как его семья не одобрила бы этот поступок. «Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы», — заключил Владимир Зеленский.