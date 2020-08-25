Подключился СК: как прошел 16-й день протестов в Белоруссии

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.

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В первой половине дня ОМОН задержал Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. По данным телеканала «Белсат» их остановили на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Задержание произошло в рамках административного процесса. «За какое правонарушение — мы не озвучиваем, это личная информация гражданина, может быть, он против», — заявили РБК в пресс-службе МВД Белоруссии.

В самом координационном совете утверждают, что Ковалькову и Дылевского обвиняют в попытке организовать несогласованный митинг на предприятии. Вероятнее всего, санкцией для них станет штраф.

Однако этим громкие новости об интересе следователей к деятелям координационного совета не обошлось. Так, на допрос была вызвана и член оппозиционного органа Лилия Власова, которая на пресс-конференции в тот же день заявила, что на совет оказывается серьезное давление со стороны властей.

При этом сами участники совета утверждают, что главная цель организации — диалог с властью по вопросам вариантов выхода из политического кризиса. Вместе с тем, судя по словам, присутствующим в названии органа — «по трансферу власти» — оппозиция заранее предлагает единственный возможный выход из ситуации, в которой оказалась Белоруссия. Поэтому логично предположить, что президент республики Александр Лукашенко не рассматривает возможности вступать в коммуникацию с его представителями — отказываться от полномочий он явно не собирается.

Обсуждение вызвал и вызов в следственный комитет РБ нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко, которые также входят в состав оппозиционной организации.

Латушко ждут в СК уже сегодня, 25 августа, Алексиевич приглашена на следующий день — 26 августа.

Деятельность координационного совета еще 20 августа была объявлена генпрокурором незаконной, поскольку направлена на захват государственной власти и на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, что подпадает под статью 361 уголовного кодекса РБ, по которой и было возбуждено уголовное дело.

Лукашенко неоднократно представлял свою позицию, заявляя, что деятельность подобного органа власти не прописана в белорусских законах, а, значит, является нелегальной.

Самому президенту также досталось от совета: представитель объединенного штаба экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской Мария Колесникова призвала компетентные органы проверить видеозаписи, распространенные 23 августа, на которых сын главы республики Николай Лукашенко появляется в кадре с оружием в руках. Лукашенко-младшему всего 15 лет.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что факт передачи оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», — заявила она.

Да и сами действия президента показались Колесниковой неуместными.

«Очень странно, когда человек, управляя государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде, с очень странным оружием. <…> Если он (Лукашенко. — «Газета.Ru») считает, что его выбрало 80%, почему он прячется за колючей проволокой и этими «цепями» и «красавцами» (очевидно, подразумевается ОМОН, вставший в оцепление резиденции президента 23 августа. — «Газета.Ru»)», — заявила Колесникова.

Прервала отсутствие в информационном поле и Светлана Тихановская, которая ранее, с одной стороны, объявила о готовности стать национальным лидером, с другой, заявила, что больше не намерена участвовать в президентской кампании, если таковая состоится.

Правда, нельзя сказать, что заявления Тихановской чем-то отличались от других ее появлений в прессе. Это было связано с внешними связями оппозиционного лидера — в Вильнюсе, где она сейчас находится, она встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

В то же время, Тихановская с персональным заявлением не выступила, о содержании беседы публика узнала из заявления ее штаба: оппозиционерка заявила о готовности разрешить кризис в стране путем диалога о мирной передаче власти (при этом на данном этапе более чем очевидно, что Лукашенко на подобный диалог не пойдет).

«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию», — отмечено в тексте заявления.

Вместе с тем заявления делать пока что, действительно, рано, поскольку Бигэн только начал свое турне по странам Европы. Уже сегодня, 25 августа, Бигэн прибудет в Москву, где встретится с российскими дипломатами и также будет обсуждать Белоруссию. После представитель Госдепа отправится в Киев и Вену. Главный пункт в повестке — все тот же.

В настоящий момент США занимают достаточно сдержанную позицию по отношению к протестам. С одной стороны, называют выборы сфальсифицированными, с другой, не торопятся применять санкции, в отличие от, например, Европейского союза. Возможно, Вашингтон по итогам поездок Бигэна несколько скорректирует свою позицию, однако пока сложно утверждать, в какую именно сторону.

Апеллирует к России и Лукашенко. 24 августа он созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы рассказать о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в Белоруссии, а также обсудить «внешний контур».

К слову, на внешнем фоне Белоруссия объявила о новом этапе проверки боеготовности вооруженных сил.

Подобные контакты вызывают раздражение на Украине, отношенияя которой с Минском стремительно портятся. В частности, в Киеве опасаются, что Россия может оказать Белоруссии военную поддержку (о существовании такой договоренности — в случае необходимости — заявлял Лукашенко). Это, с точки зрения украинских политиков, ставит под вопрос сохранение Минском статуса площадки для обсуждения проблемы Донбасса. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и вовсе заявил, что если подобная помощь будет оказана (хотя она и может быть оказана в рамках действия Договора ОДКБ, необходимости в ней стороны на данный момент не видят), то минские переговоры будут перенесены на нейтральную территорию.

«Так как мы сейчас физически не встречаемся, это [протесты в Белоруссии] для нас несущественно. Но есть одно «но»: я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — сказал Кравчук, добавив, что если войска действительно будут введены, Белоруссия будет уже не государством, а оккупированной территорией, «поэтому там делать нечего».

Другое государство, с которым вступила в клинч Белоруссия 24 августа, — Литва. Минобороны РБ заявило о провокации со стороны Вильнюса: «с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», полет которого был пресечен экипажем вертолетов, входящих в дежурные силы ПВО. Вильнюс же в ответ обвинил Минск в нарушении вертолетом Ми-24 своего воздушного пространства. Белоруссия факт нарушения не признала. Стороны в итоге обменялись нотами протеста.

Также обращает на себя внимание продолжение Лукашенко линии на борьбу с инакомыслием. Если до этого он приказал закрыть бастующие предприятия, то 24 августа он освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, которые ранее выступил с поддержкой протестующих. Заявление об отставке дипломат подал еще 18 августа.

Вместе с тем президент Белоруссии дал приказ увольнять из школ учителей-оппозиционеров.

Обосновал он свое решение тем, что в Белоруссии государственные образование, школы и идеология. «Те, кто не хочет [следовать этим принципам], — значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — заявил он.

Вечером 24 августа в центре Минска снова стали собираться протестующие. Позже появились сообщения, что правоохранители задержали нескольких человек.