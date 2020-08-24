После протестов: Лукашенко уволил посла в Словакии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал заявление Игорь Лещеня об отставке по собственному желанию с поста чрезвычайного и полномочного посла в Словакии, сообщает агентство «БелТА».

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В середине нынешнего месяца Лещеня поддержал соотечественников, которые выходили на акции протеста в Минске и других городах после выборов президента республики.

«Я солидарен с теми, кто выходил на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и Кузнечного завода тяжелых штамповок», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Наша Нива».

Издание отметило, что это первый посол Белоруссии, который поддержал манифестантов. Лещеня отметил, что он «в шоке от историй о пытках и избиениях граждан» его страны.

«Сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — заметил посол.

Он также рассказал, как «в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков» опознал одноклассника своей дочери, «который точно никогда не был смутьяном». Снимок был опубликован в одном из белорусских СМИ.

В своем обращении Лещеня также подчеркнул, что государство может быть сплоченным, сильным и не подверженным внешним влияниям только когда уважаются «воля народа, его язык, история и культура».

Дипломат выразил надежду, что в будущем власти республики будут учитывать позиции всех слоев населения и представителей разных политических партий.

В понедельник, 24 августа, также был уволен сотрудник МИД Белоруссии, начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок за поддержку протестов в республике.

Он был уволен по статье 42 Трудового кодекса «в связи с грубым нарушением своих трудовых обязанностей». МИД также пришлось покинуть замначальника управления Евразийской интеграции Елене Копаневой.

17 августа Казаченок и Копанева вышли на одиночный пикет на ступеньки здания внешнеполитического ведомства с белыми пустыми листами. Тем самым сотрудники МИДа хотели показать свою принципиальную позицию по ситуации в стране.

В тот же день в коллективе Купаловского театра в Минске сообщили об увольнении гендиректора учреждения и экс-министра культуры республики Павла Латушко, писало агентство Sputnik.

«Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут. <...> Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления на увольнение», — заявили в коллективе «Купаловского».

Сотрудники театра попросили всех неравнодушных граждан морально поддержать экс-директора и творческий коллектив в своем решении. Латушко присоединялся к акциям протеста в Минске, он призывал действующего главу МВД республики Юрия Караева уйти в отставку.

Вскоре протестующие в Минске освистали и.о. министра культуры Юрия Бондаря на выходе из Купаловского театра. Бондарь встречался с Латушко и его коллегами. На выходе из театра министра культуры встретили криками и оскорблениями. Митингующие не стали слушать его заявление об итогах переговоров.

В итоге чиновник уехал на служебном автомобиле, который заехал за ним в толпу. Демонстранты сначала мешали ему сесть в машину, а потом бежали за ней и преграждали дорогу.

Министерство культуры России же сообщило, что готово рассмотреть возможность трудоустройства уволившихся актеров и работников театра имени Янки Купалы.

«Если обратятся – будем рассматривать это обращение. Это абсолютно очевидно», — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь российского ведомства Анна Усачева.

В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидатов в президенты республики. Согласно данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей. Лишь 10,1% голосов ушло его основной сопернице Светлане Тихановской. Примерно такими же были и предварительные результаты.

Они стали известны вечером 9 августа: именно тогда и начались акции протеста. Белорусы стали выходить на улицы по всей стране и выступать против избрания Лукашенко. С итогами выборов оппозиция была категорически не согласна. В штабе Тихановской утверждали, что она набрала 60-70% голосов.