«Победа неизбежна»: в Черногории оппозиция мобилизует верующих

В преддверие парламентских выборов в Черногории снова прошли протесты среди верующих. Конфликт между правительством и крупнейшей в стране Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) разгорается уже давно. Однако парламентские выборы могут изменить расклад сил и повлиять на сложившуюся в Черногории ситуацию.

23 августа сторонники СПЦ вышли на акции протеста в Подгорице и других крупных городах. Они выступают против притеснения церкви, поводом для протестов же стала консолидация оппозиционных сил на выборах.

Как сообщают местные СМИ, самую большую колонну протестующих, шедшую из Никшича, попыталась остановить полиция, сославшись на ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Однако в результате правоохранительные органы прекратили препятствовать проходу колонны. Около полуночи в храме Воскресения Христова в Подгорице перед всеми собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Крипокапич.

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«Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали.

Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днем нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте [из 81]. Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас», — цитирует его слова ТАСС.

Действительно, на этих парламентских выборах оппозиционные партии смогли объединиться и выступить единым фронтом. Глава предвыборного штаба оппозиционной народной коалиции «За будущее Черногории» Андрия Мандич ранее заявил, что движению удалось объединить 11 различных партий. Возглавил коалицию беспартийный профессор Университета Черногории Здравко Крипокапич.

Основу движения составила главная оппозиционная сила «Демократический фронт». В коалицию также вошли Социалистическая народная партия Черногории, движение «Объединенная Черногория», партия «Настоящая Черногория», Югославская коммунистическая партия Черногории, Рабочая партия, Партия сербских радикалов, Партия пенсионеров, партия «Народное движение».

Именно конфликт правительства с СПЦ стал одним из стимулов для объединения оппозиции и ее решимости на предстоящих выборах. Прихожане церкви убеждены, что власти страны притесняют их и главным поводом для противостояния стал принятый 27 декабря 2019 года закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Согласно документу, все церковное имущество, принадлежавшее государству до 1918 года, должно быть возвращено в госсобственность. Исключением являются те объекты, на которые собственник может предъявить соответствующие документы. В СПЦ уверены, что таким образом правительство отнимет у церкви храмы, готовя почву для создания автокефальной Черногорской православной церкви.

В конце XX века в ходе балканских войн СПЦ удалось переписать в свою собственность немалую долю церковного имущества, общая стоимость которого оценивается в €1 млрд.

Президент Черногории Мило Джуканович, по инициативе которого был принят законопроект, обвиняет СПЦ в стремлении сохранить религиозную монополю в уже давно независимой от Сербии стране.

Черногорская православная церковь сейчас не имеет официального статуса и признания другими церквями. В своей борьбе за признание Черногорской церкви политик обещает брать пример с Украины.

«Автокефальная православная церковь в Черногории имеет историю и традицию, поэтому неоспоримо право современной Черногории начать операцию по ее восстановлению, — говорил Джуканович. — Нужна ясная стратегия, аргументы на нашей стороне. А в исходе я уверен: Черногория, без сомнения, будет иметь свою автокефальную православную церковь».

Против попыток властей Черногории выступает РПЦ. В июле с соответствующим заявлением выступил Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл и призвал Подгорицу отменить законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

«Правитель светского государства не может создать Церковь. Нет и не может быть таких соображений, которые оправдывали бы посягательства государства на общенародные святыни, Церковью хранимые, — говорится в заявлении главы РПЦ. — Горькие плоды такой политики можно видеть на Украине, где претерпела крах попытка «объединить народ» через учреждение новой «поместной церкви». Эта авантюра лишь углубила раскол и принесла страдания миллионам православных украинцев. Не удивительно, что она поставила точку в политической карьере автора данного проекта».

Принятие законопроекта спровоцировало массовые протесты и потасовки депутатов в парламенте. Авторы инициативы — члены правящей Демократической партии социалистов. Законопроект готовился и обсуждался долго — около пяти лет, как объясняют власти Черногории. Активная дискуссия вокруг планов правительства разгорелась еще весной 2019 года — свое недовольство тогда проявила СПЦ. Так началось противостояние между властями Черногории и Сербской православной церковью. Однако летом законопроект получил положительную оценку Венецианской комиссии Совета Европы.

Помимо прочего, принятие законопроекта спровоцировало напряженность в отношениях Сербии и Черногории. Президент Сербии Александар Вучич обращался с просьбой к Подгорице не принимать инициативу и выступал с открытым осуждением действий местного руководства. В июне в ходе своего визита в Москву Вучич попросил Россию защитить Сербскую православную церковь, «чье выживание в регионе находится под угрозой».

Впрочем, если парламентские выборы действительно пройдут в пользу оппозиции, которая выступала категорически против принятия законопроекта, то ситуация может измениться. Среди населения северных и центральных регионов страны растут просербские настроения, так что опасность поражения правящей партии и потери позиций Джукановича достаточно велика.