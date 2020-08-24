Протесты и «внешний контур»: о чем говорили Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии и «на внешнем контуре», говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера. Главы государств обратили особое внимание на ситуацию на западном направлении.

Лукашенко также рассказал Путину о мерах, предпринимаемых для стабилизации ситуации в Белоруссии, сообщили в Кремле.

Кроме того, они обсудили борьбу с COVID-19. Сообщается, что Белоруссия станет первой страной, куда поступит российская вакцина от новой инфекции. К тому же, белорусы примут участие в третьем этапе испытаний препарата.

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Незадолго до этого глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Лукашенко обратился к Путину с просьбой о военной поддержке. Кравчук допустил военное вмешательство России в происходящее в Белоруссии.

Глава украинской делегации в ТКГ обратил внимание, что на данный момент протесты в белорусской столице не влияют на ход минских переговоров, поскольку из-за коронавируса эти переговоры проходят в дистанционном формате. «Так как мы сейчас физически не встречаемся, это для нас не существенно. Но есть одно «но»: я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — сказал Кравчук.

По его словам, если войска действительно будут введены, Белоруссия будет уже не государством, а оккупированной территорией. «Поэтому там делать нечего», — отметил он.

В случае если Москва окажет официальному Минску подобную поддержку, переговоры по Донбассу могут перенести в нейтральную страну: например, в Швецию, Швейцарию или Финляндию, предположил представитель украинской стороны в ТКГ.

Говоря о военной помощи Белоруссии, стоит отметить, что вооруженные силы этой страны и российский концерн «Алмаз-Антей» подписали план поставок современных образцов систем противовоздушной обороны (ПВО) до 2025 года, сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства.

Как уточнили в министерстве, документ подписали на проходящем в России форуме «Армия-2020». Кроме того, в ходе форума был подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», а также контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

В середине августа Лукашенко заявил, что Москва выразила готовность при первом запросе помочь обеспечить безопасность Белоруссии.

По его словам, такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — «Газета.Ru»)», — напомнил президент Белоруссии.

В ходе беседы, которую инициировал Минск, главы государств выразили уверенность, что все проблемы в скором времени будут урегулированы, передавала пресс-служба Кремля. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в сообщении.

Вскоре после этого американский конгресс раскритиковал приписываемое им Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов».

«Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», — говорилось в распространенном заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, демократа от штата Нью-Йорк Элиота Энгела и старшего республиканца этого комитета от штата Техас Майкла Маккола.