«Настоящие защитники»: как День независимости расколол Украину

24 августа Украина отмечает 29-й День независимости. Глава государства Владимир Зеленский обратился к гражданам страны с Софийской площади в Киеве. Параллельно с этим по улицам столицы проходил «Марш защитников Украины» — альтернативное мероприятие, в котором приняли участие ветераны и украинские националисты. К ним на Европейской площади обратился экс-президент Петр Порошенко.

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Обращения президентов

День Независимости стал показателем раскола в украинском обществе в прошлом году, когда после победы Владимира Зеленского в стране полностью сменилось руководство. Тогда и было принято решение отменить военный парад, а средства для его организации направить на выделение пенсий ветеранам.

По указу Зеленского, демонстрация военной техники была заменена на «Шествие достоинства». Однако этот жест вызвал возмущение среди сторонников предыдущей власти, ее представителей и националистов. Они и провели альтернативный «Марш защитников».

В прошлом году марш прошел без участия Петра Порошенко.

На этот раз экс-президент возглавил одну из колонн и обратился к участникам мероприятия. Так, украинцы в День Независимости могли наблюдать сразу два заявления — от нынешнего президента и предыдущего главы государства. Акценты в своих обращениях Зеленский и Порошенко расставили по-разному, с оглядкой на свои политические преимущества, приоритеты и, конечно, свой электорат.

Глава государства выстроил свою речь вокруг стремления к миру — ключевое его обещание, приведшее к победе на президентских выборах — и его личных достижениях на этом направлении.

«Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Так, перед нами встало много новых вызовов. Но сегодня — 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь. 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней, как не плачут мамы. 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: «Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой».

Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о «тишине». Они ответили: «Мы слышим не новость. Мы слышим тишину», — заявил Зеленский.

С 27 июля на линии разграничения в Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Также президент Украины призвал жителей страны к сплоченности и единству — еще один ключевой инструмент его риторики, без которого не проходит ни одно его обращение к народу.

«Это день, когда у 65 миллионов украинцев на планете большой праздник. День рождения нашей мамы. Независимой Украины, — заявил он. — Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности — мы братья и сестры. Мы все — дети Украины. И никому не дадим шанса посеять между нами раздор».

Патриотизм стал опорой и в риторике предшественника Зеленского, однако экс-президент использует эту тему совсем иначе, ориентируясь на националистическую часть общества — свой электорат.

«Сердце наполняется радостью, когда видишь море людей, которых сегодня Зеленский попросил не путаться у него под ногами. Они пошли не на официальное шапито, а на волелюбный марш. Тут собрались настоящие защитники. Аплодисменты вам», — заявил Порошенко.

Среди своих достижений на посту президента, политик назвал «независимость» страны от России, а также выразил уверенность, что Украина вступит в состав Евросоюза, правда, «не при этой власти». В ответ участники марша начали кричать: «Зелю геть!», на что Петр Порошенко ответил: «Не могу с этим не согласиться».

До начала марша не было ясно, появится ли экс-президент в числе его участников. Однако, в отличие от прошлогоднего Дня независимости, ситуация несколько изменилась для Порошенко. Прошлую годовщину он встречал спустя несколько месяцев после своего поражения на выборах, триумфа Зеленского и его «Слуги народа». Представители предыдущей власти на некоторое время затихли в такой обстановке. И хотя националистические настроения присутствовали на тот момент в той же мере, что и сейчас, фон, на котором Украина отмечает День Независимости сегодня, все же изменился и в украинском обществе ходят разговоры о готовящемся реванше Порошенко и националистов.

Время вышло

Часть «Марша защитников» дошла на здания офиса президента, где также прозвучали антиправительственные и националистические заявления.

Требования лидеров движения не изменились — они настаивают на недопустимости выполнения ключевых пунктов минских соглашений — предоставления Донбассу особого статуса, проведении выборов и разведении сил.

С такими призывами украинские националисты выступают каждый раз, когда появляется повод высказать свое недовольство. Однако по мере приближения местных выборов обстановка начала постепенно накаляться.

Украинские журналисты со ссылкой на источники сообщают о готовящихся акциях протеста в стране после местных выборов. Толчком для активации националистических настроений послужили июльские события в отношении Донбасса. Перемирие, о котором договорились в Минске, отличается от предыдущих беспрецедентными мерами: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летательных аппаратов, на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Кроме того, предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня с уведомлением о них координатора контактной группы. Для реагирования на нарушения режима прекращения огня должен быть создан координационный механизм.

Накануне же перемирия состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины по инициативе Киева, что также, вероятно, должно было подчеркнуть эксклюзивность ситуации.

В заявлении офиса президента Украины по итогам переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского сообщается, что «стороны обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР — «Газета.Ru»), который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ (трехсторонней контактной группе — «Газета.Ru»), и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины».

Такое сообщение стало неожиданностью — и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском Киев отказывался обсуждать децентрализацию Донбасса — предоставление особого статуса ДНР и ЛНР предусматривается минскими соглашениями.

Лидеры националистических партий тут же выступили с заявлениями о недопустимости «капитуляции». Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» провела 27 июля протест, на котором были выдвинуты требования к власти — отмена разоружения и запрета на обстрелы и разведки, увеличение финансирования военных, а также расследование по статье 111 украинского УК (Госизмена) в отношении главы офиса президента Андрея Ермака, советника президента Руслана Демченко, министра обороны Андрея Тарана, главы ВСУ Руслана Хомчака.

В случае если до 24 августа правительство не выполнит требования, протестующие пообещали «защищать страну любым способом». Дедлайн наступил сегодня, и требования националистов так и не были выполнены.

Напротив, 20 августа трехсторонняя контактная группы договорилась о четырех новых участках разведения и 20 участках разминирования. Кроме того, Киев поддержал необходимость разработки рамочного решения о противоминной деятельности, а также предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

22 августа Зеленский заявил, что в конце августа назначена встреча советников лидеров стран «нормандского формата», после чего, по его мнению, должны пройти переговоры глав МИД, а затем и встреча лидеров «четверки».

Более того, появился еще один повод подогреть недовольство националистов.

Украинский след в Белоруссии

Когда Минск выдал задержанных в Белоруссии 32 российских граждан, Украина ответила резким заявлением. Девятерых из задержанных на Украине подозревают в терроризме, в связи с чем Киев потребовал их выдачи. Однако отказ выполнить требования офис президента Украины назвал пренебрежением исторической близостью народов двух стран.

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.

Сам Зеленский в своем Facebook назвал сложившуюся ситуацию «историей, в которой пренебрегли доверием и объективностью». Через несколько дней на Украине начала широко обсуждаться версия участия Киева в задержании «боевиков».

Главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook заявил, что отправка россиян в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Эту же версию представила «Украинская правда», ссылаясь на источники в ГУР и СБУ.

Согласно их данным, целью спецоперации было задержание россиян, принимавших участие в конфликте на Донбассе. Инцидент планировалось использовать для обмена пленными с Россией.

По этой версии, наемникам предложили охранять нефтяные объекты в Венесуэле. Для выполнения работы они должны были вылететь из Минска в Стамбул, во время полета планировалось произвести экстренную посадку на Украине, где россиян смогли бы задержать спецслужбы.

24 июля о близости операции к концу доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому. На совещании присутствовали несколько человек, в том числе глава его офиса Андрей Ермак, который попросил отложить операцию, объяснив, что это может помешать перемирию в Донбассе.

После этого Зеленский якобы поручил перенести операцию на 30 июля. На это время россиян разместили в санатории под Минском.

29 июля их задержали — источники «Украинской правды» утверждают, что к этому моменту информация об операции попала к ФСБ России.

3 августа начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба на новом совещании заявил об утечке, из-за которой план провалился. Он потребовал начать расследование и проверить всех присутствовавших на предыдущем совещании на полиграфе. Зеленский, по информации «Украинской правды» и «Цензор.нет», проверку проводить не стал, а Бурба был отправлен в отставку.

Эту же версию в своих соцсетях поддержал депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Информация начала широко обсуждаться среди националистов и быстро обросла новыми обвинениями в адрес Андрея Ермака. И хотя никаких подтверждений версии нет, атака на главу офиса президента, несомненно, позволила еще больше раскачать ситуацию в преддверие Дня независимости, на который ранее был назначен дедлайн по выполнению требований националистов к правительству.