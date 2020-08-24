«Отравляют отношения»: Австрия выслала российского дипломата

Австрийские власти объявили российского дипломата персоной нон грата. Теперь он должен покинуть страну до 1 сентября.

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О высылке дипломата сообщило издание Kronen Zeitung. По данным газеты, такой инцидент произошел впервые — до этого Австрия не объявляла российских представителей персонами нон грата.

СМИ утверждает, что дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Якобы он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий благодаря местному жителю, который там работал.

О шпионской деятельности на предприятии рассказал сам австрийский гражданин своему руководству. По его словам, его куратором был дипломат из России. Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Информацию о высылке российского дипломата подтвердили и во внешнеполитическом ведомстве республики. «Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — сказал официальный представитель МИД Австрии на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения австрийской прессы.

В то же время, австрийские дипломаты не стали говорить о подробностях и обстоятельствах этого дела.

В российском посольстве в Австрии возмущены произошедшем. «Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — сказали в диппредставительстве в беседе с ТАСС.

Этот инцидент уже прокомментировали в Государственной думе. «Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации», — заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий так же, как и Kronen Zeitung, обратил внимание, что эта высылка российского дипломата из Австрии является первой «за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия».

«Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран», — заметил он.

Он добавил, что «ответ России будет адекватным», так как «принципы взаимности в дипломатической практике никто не отменял».

Между тем, в Совете Федерации рассчитывают, что сообщения о высылке российского представителя в Вене — недоразумение. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что у России и Австрии «хорошие, крепкие отношения».

Вместе с тем сенатор обратил внимание, что в последнее время произошло несколько аналогичных инцидентов, когда европейские страны решали выслать российских дипломатов.

Одним из недавних случаев является объявление персоной нон грата российского дипломата в Норвегии. На прошлой неделе Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила, что был арестован 50-летний гражданин. Его подозревают в разглашении гостайны. Якобы мужчина передавал «российскому разведчику» сведения, которые «могут навредить фундаментальным интересам Норвегии». Норвежцу грозит до 15 лет заключения, а российского представителя выслали из страны.

По словам Джабарова, учащение таких инцидентов показывает плохую тенденцию. «Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией», — отметил собеседник агентства.