«Не нуждаемся»: в Минске отказались от советов Зеленского

Белоруссии не нужны «заезженные советы» Украины, республика хотела бы ощутить поддержку и понимание со стороны украинского руководства. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».

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«Знаете, Украина — братская для нас страна, а украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно не простой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы», — сказал представитель белорусского ведомства. Так он ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Белоруссии стоит провести новые выборы.

По словам Глаза, Белоруссия «не нуждается» в таких советах.

Начальник управления информации и цифровой дипломатии заметил, что Украине стоит посмотреть на результаты своих политических экспериментов, которые привели граждан страны не к тем ожиданиям.

«Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», — обратил внимание Глаз.

В Минске добавили, что у руководства Украины на протяжении многих лет «будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям».

Ранее Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что будь он на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко, то провел бы повторные выборы, как того требует оппозиция. Таким образом, уверен украинский лидер, можно успокоить народ и рассеять сомнения в результатах, благодаря чему сможет наладится обстановка в стране.

«Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели. Я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: «Пожалуйста, выбирайте». И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен», — сказал он.

По мнению Зеленского, все было бы «спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю».

В Белоруссии 9 августа прошло голосование за кандидатов в президенты республики. Согласно данным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей. Лишь 10,1% голосов ушло его основной сопернице Светлане Тихановской. Примерно такими же были и предварительные результаты. Они стали известны вечером 9 августа: именно тогда и начались акции протеста. Белорусы стали выходить на улицы по всей стране и выступать против избрания Лукашенко.

С итогами выборов оппозиция была категорически не согласна. В штабе Тихановской утверждали, что она набрала 60-70% голосов.

В первые дни митинги жестко подавлялись правоохранителями Белоруссии. Более 6 тыс. человек были задержаны, примерно 600 белорусов обратились в Следственный комитет с заявлениями о насилии, которое к ним применяли силовики. В сеть стали попадать фотографии пострадавших с синяками и следами побоев.

Эта ситуация вызвала крайнее неодобрение со стороны западных стран. Евросоюз заявил о намерении ввести санкции в отношении людей, которые причастны к насилию над участниками митингов. Кроме того, европейцы настаивают на диалоге властей республики с протестующими. Так, в Берлине призывают Лукашенко показать, что он готов пойти на компромиссы.

«Лукашенко должен продемонстрировать готовность к компромиссам, как минимум, заявить о готовности начать такой диалог», — сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам главы ведомства, ЕС продолжит оказывать давление, чтобы защитить общеевропейские ценности.

Сам же Лукашенко накануне заявил, что большинство фотографий пострадавших являются фейками, а США и Западная Европа причастны к организации массовых акций протеста в республике. Таким образом, уверен глава Белоруссии, иностранцы хотят устроить в стране «цветную революцию».