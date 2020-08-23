«Успокоиться не разрешили»: кто давит на Тихановскую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что на бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могли надавить, чтобы она после отъезда из республики продолжала призывать сограждан к протестам.

Глава МИДа напомнил, что Тихановская уехала в Литву, «объявив, что хочет заниматься семейными делами, заботиться о детях».

«Но, видимо, ей не разрешили успокоиться на этом, и она стала делать политические заявления, причем достаточно такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. И характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском, не на белорусском, а на английском языке. То есть адресат, в том числе, может быть, и главный адресат, находится в западном направлении», — заявил Лавров в ходе форума «Территория смыслов», трансляция которого велась на его YouTube-канале.

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Как считает Лавров, цель всего этого — «не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию».

По его мнению, ситуацию в Белоруссии пытаются «перевести на украинский сценарий». «Некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы была кровь, спровоцировать реакцию силовиков белорусских, которые сейчас никого не трогают и не вмешиваются в проведение мирных демонстраций, — в общем, украинский сценарий. Мы считаем это преступным», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, он прокомментировал политическую программу Тихановской. По словам министра, в ней содержится «ряд лозунгов, которые не носят конструктивного характера и едва ли нацелены на продвижение национального согласия».

Глава ведомства обратил внимание, что на сайте Тихановской полностью программа появилась только на белорусском языке, поскольку авторы понимали ее провокационность и неприемлемость для русскоговорящих граждан.

Накануне стало известно, что 24 августа Тихановская встретится с первым замгоссекретаря США Стивеном Бигэном. Как уточнили в команде Тихановской, встреча пройдет в Литве, куда экс-кандидат переехала после прошедших в Белоруссии выборов главы государства. Как отмечает Reuters, Бигэн также планирует посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.

Тихановская ранее опубликовала в YouTube новое видеообращение, в котором призвала рабочих белорусских предприятий продолжать и расширять забастовки. «Работники «Беларуськалия», «МТЗ», «Гродно азота» и других предприятий! Будущее Беларуси, а, значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности», — заявила она.

Политик подчеркнула, что сограждане не должны «вестись на запугивания» и объединяться, чтобы заставить «закрывшуюся в своих дворцах власть» услышать голоса протестующих, которые эта власть «украла». Тихановская назвала забастовки легальным и эффективным методом борьбы.

Ее штаб уже подал жалобу в Верховный суд о непризнании результатов голосования на выборах президента Белоруссии 9 августа. По данным информационного ресурса «Наша Нива», заявление подали адвокат Максим Знак и Ольга Ковалькова — доверенное лицо Тихановской. Истцы требуют признать выборы недействительными и отменить решение ЦИК от 14 августа нынешнего года о том, что победу на них одержал Александр Лукашенко.

Как утверждают заявители, они представили суду «тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования».

По их словам, главное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

Представитель Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что оппоненты президента Александра Лукашенко в ближайшее время намерены добиваться проведения повторных выборов главы государства.

«Полномочия действующего президента истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей», — цитирует Колесникову interfax.by.