«Цветная революция»: Лукашенко разгадал план НАТО

Против Белоруссии реализуется сценарий цветных революций с использованием внешнего фактора. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко утром, 22 августа, в ходе посещения военного полигона около приграничного города Гродно на западе страны, передает «БелТА».

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По его словам, обычно эти организаторы революций – а ранее Лукашенко говорил, что ими являются США – используют внутригосударственные силы для свержения власти, но Белоруссия оказалась сильнее, поэтому злоумышленниками были подключены внешние силы.

«Хотят рассредоточить военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на границе. Идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. Вы видите, они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, сыплются заявления западных государств о финансировании. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам», — пояснил белорусский лидер.

В этой связи президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Белоруссии с центром в Гродно» с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности страны.

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также место дислокации реактивного дивизиона, где располагается реактивная система залпового огня «Полонез».

Днем ранее Лукашенко выразил уверенность, что массовые протесты, которые проходят в республике, были спланированы американцами.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — заявил он.

Лукашенко считает, что эта «заварушка» была подготовлена заранее.

«И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал глава республики во время встречи с рабочими агрокомбината «Дзержинский».

По словам президента Белоруссии, одним протестующим заплатили, другим сторонникам митингов «голову задурили».

«А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения», — полагает Лукашенко.

Днем ранее штаб экс-кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской подал жалобу в Верховный суд о непризнании результатов голосования.

Как сообщает информационный ресурс «Наша Нива», заявление было подано доверенным лицом Тихановской — Ольгой Ковальковой и адвокатом Максимом Знаком. Истцы требуют отменить решение ЦИК от 14 августа нынешнего года о победе Александра Лукашенко и признать выборы недействительными.

По словам заявителей, они представили суду «тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования». Основное нарушение, по их словам, это фальсификация итоговых протоколов голосования.

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе пресс-конференции не исключил венесуэльского сценария в республике, отметив, что ведет серьезную работу с западными странами по признанию Светланы Тихановской законным президентом.

По сути, оппозиционер пытается добиться признания Тихановской со стороны Запада по примеру лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Политик объявил себя временным президентом республики после очередной победы главы государства Николаса Мадуро на выборах. Его поддержали США и ряд европейских стран, однако революции или смены власти так и не случилось. За полтора года Гуайдо несколько раз пытался свергнуть Мадуро.

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что в ЕС не хотели бы повторения украинского сценария в Белоруссии.

На фоне всего происходящего с 17 по 20 августа Белоруссия на военных полигонах и отдельных участках местности провела ряд тактических учений.

В маневрах приняли участие танковые и механизированные батальоны 6 и 11-й отдельных механизированных бригад, подразделения ракетных войск и артиллерии, части 103-й воздушно-десантной бригады (пункт постоянной дислокации / ППД — Витебск).

Также были представлены зенитные ракетные войска в составе 147 (ППД — Бобруйск, на вооружении — ЗРК «Оса-АКМ»), 1146 (ППД — Ворняны Гродненской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») и 740-го (ППД — Борисов Минской области, на вооружении ЗРК «Тор-М2К») зенитных ракетных полков.

На митинге 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил:

«За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Вместо того чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих — «Газета.Ru»). Разве это нормально, солдаты?»