Тайные встречи: республиканцы обсудят Трампа без прессы

Республиканская партия США 21 августа начинает мероприятия, которые в конченом итоге плавно перейдут в общенациональный предвыборный съезд. Всего эти события должны уложиться в четыре дня и завершатся 24 августа.

Итогом съезда станет номинация действующего главы Белого дома в качестве кандидата на пост президента от партии на выборы, назначенные на 3 ноября 2020 года.

Съезд пройдет в Шарлотте (штат Северная Каролина), однако в этом году пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы. И речь идет даже не столько об организационном аспекте, сколько о содержании мероприятий. Хотя и в плане механики проведения есть на что обратить внимание.

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Во-первых, четкой границы между подготовительными мероприятиями и самим съездом в этот раз не будет. Мероприятие проводится раз в четыре года с 1856 года и имеет устоявшийся регламент, соблюсти который в этом году не представляется возможным, прежде всего, из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, действующих в период пандемии.

Она уже добавила сложностей в организации, поскольку губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер заявил о необходимости сократить масштабы проведения съезда в связи с распространением инфекции. Рассматривался даже вопрос о переносе события в другой город, но возникли сложности технического характера. Поэтому пришлось соблюдать требования властей штата и отказаться от идеи проведения полноформатного съезда (хотя Трамп, надо отметить, выступал резко против этого в самом начале предвыборной кампании).

В итоге количество участников очных мероприятий сократилось в несколько раз: вместо положенных 2 550 делегатов в Шарлотт прибудет только 336 (по шесть от каждого штата, заморских территорий США и столичного округа Колумбия).

Более того, и, пожалуй, главное новшество: в этом году организаторы пошли на беспрецедентный шаг — мероприятия пройдут в закрытом для прессы режиме. То есть все подготовительные мероприятия в первые дни останутся «тайными» для широкой общественности, однако само заседание съезда и голосование за выдвижение Трампа планируют показать в прямом эфире.

При этом, однако, надо понимать, что де-факто Трамп уже получил свою номинацию, поскольку ярких кандидатов, которые могли бы бросить ему вызов в рамках внутрипартийной борьбы, в этой кампании просто не было, но и это можно отнести к категории традиционных элементов политических кампаний в США: внутри партии не пытаются составить жесткую конкуренцию действующему президенту, обладающему определенной поддержкой ключевого электорального ядра населения.

Сам Трамп, к слову, не прибудет на мероприятия в Шарлотт, хотя изначально планировал. Позже он полагал, что может обратиться к избирателям либо из Белого дома, либо близ места сражения при городе Геттисбурге, где в свое время свое послание зачитал президент Авраам Линкольн.

«Этот съезд не будет типичным. Но он пройдет в безопасности, и, я думаю, у меня есть обязанность не допускать большого количества людей в помещении», — говорил Трамп в эфире Fox News в конце июля.

По состоянию на 17 августа, информация такова: Трамп все же примет номинацию и обратится к нации в эфире прямой трансляции. Наиболее вероятно, сам он будет находиться в этот момент на лужайке у Белого дома.

И это решение вызвало шквал критики со стороны его оппонентов. Использование символов власти и федеральной собственности для предвыборной речи многие сочли неэтичным. Однако в неподобающих протоколу действиях Трампа обвиняют систематически — ему не привыкать.

Организаторов аналогичного мероприятия четыре года назад обвиняли в том, что оно было слишком хаотичным: делегаты не до конца понимали, что их ждет, расписание постоянно перетряхивалось, а в программе выступлений значились знаменитости невысокого ранга, а не видные партийные старейшины.

Досталось тогда и супруге нынешнего главы Белого дома. Меланью Трамп обвинили в том, что она буквально фрагментами заимствовала речь 2008 года экс-первой леди Мишель Обамы, а выступление ее мужа было мрачным и воинственным.

На этот раз команда Трампа готовилась не один год и планировала предстать в более выгодном свете: президент должен был практически рекламировать процветающую экономику и мирную страну. Все планы спутала пандемия.

Сейчас экономика США находится в тяжелом состоянии, и Трамп, сколько бы ни пытался бороться с местными властями, чтобы запустить экономическую жизнь, терпел неудачи. Не на руку президенту и массовые беспорядки, прокатившиеся практически по всем городам США из-за проявлений «систематического расизма».

По сути, Трампу предстоит начать все сначала и подключить новую коммуникационную линию — «как человек, руководивший страной в эти неспокойные времена, он лучше подготовлен к тому, чтобы вывести нацию из этого состояния».

Именно на основе этого посыла действующий глава Белого дома должен будет не только мотивировать имеющуюся у него электоральную базу (а за последние четыре года на практике стало очевидно, что это он делать умеет), но и склонить на свою сторону независимых избирателей, которые сейчас, по данным соцопросов, пока что предпочитают отдать голос демократам.

На этом съезде республиканцы утвердят и свою предвыборную платформу, с которой они и вступят в избирательную гонку. Правда, здесь, если верить наблюдателям, неожиданностей не планируется. В июне представители партии решили ограничиться лишь декоративными правками текста платформы от 2016 года: по сути, из нее извлекут лишь нападки на Барака Обаму, предшественника Трампа. Правда, это решение не все встретили воодушевленно.

Нынешнему президенту придется парировать обвинения со стороны демократов на завершившемся на днях их съезде, где кандидатом на пост президента США был утвержден Джо Байден. Барак Обама, к слову, на этом съезде, обвинил Трампа в 170 тысячах смертей американцев из-за неадекватной реакции страны на распространение COVID-19. Также действующего главу Белого дома обвинили и в разрушении американских ценностей и слаженно функционирующей политической системы.

Перед стартом республиканского съезда социология фиксирует лидерство Байдена в президентской гонке, однако интересно будет сравнить эти показатели после обращения Трампа, который может использовать популистские приемы, чтобы склонить на свою сторону сомневающийся электорат.

Пока же YouGov фиксирует поддержку Байдена на уровне 52%, с отставанием Трампа на 10% (42%). Опрос CNN/SSRS дает меньший разрыв — 50% за Байдена против 46% за Трампа. В целом, ситуация пока что походит на социологию — 2016, которая себя, впрочем, не оправдала.