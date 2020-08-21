Позвал продвинутых из России: Лукашенко заменит бастующих журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию прислать квалифицированных сотрудников ТВ взамен ушедших с Белтелерадиокомпании в знак солидарности с митингующими.

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Как рассказал белорусский лидер на встрече с работниками агрокомбината «Дзержинский», российские сотрудники «с самого продвинутого телевидения» будут определены в пул президента, чтобы делиться опытом со своими белорусскими коллегами.

При этом, он посетовал, что «выскочили на улицы и начали митинговать» в основном журналисты с большим опытом.

«Я [их] на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — резюмировал глава государства.

Он также предупредил, что аналогичная практика будет применяться на других предприятиях, например – в «Беларуськалии».

«Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», — пояснил Лукашенко.

Впрочем, Москва готова помочь Минску не только журналистами – в Кремле заявили, что Россия готова содействовать белорусским властям урегулировать ситуацию в республике. Но это произойдет, если руководство страны этого захочет.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о готовности Москвы стать посредником в диалоге оппозиции и властей в Белоруссии.

Вместе с тем Россия не будет давать оценку возбуждаемым в республике уголовным делам.

«Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии, это абсолютно суверенное дело Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать возбуждение генпрокуратурой Белоруссии уголовного дела из-за создания Координационного совета оппозиции.

Массовое увольнение журналистов в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. Журналисты выразили солидарность с протестующими, указав, что, по данным неофициальных подсчетов, а также, исходя из ряда опубликованных территориальными избирательными комиссиями документов, Александр Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской.

«Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!» — написала в Facebook телеведущая Ольга Бельмач, добавив, что «больше не работает на ТВ».

Шоумен с «Беларусь-1» Евгений Перлин также принял решение уволиться.

«Что стало с моей Беларусью? Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года... Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним», — признался он в Instagram.

Ушел из Агентства теленовостей и коллега Перлина — телеведущий Сергей Козлович, телеканал СТВ покинула ведущая Татьяна Бородкина.

В четверг, 20 августа, двух журналистов Эстонской телерадиовещательной корпорации (ERR) не пустили в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении на сайте ERR.

«Кажется, они решили не пускать сейчас в страну иностранных журналистов», — сказал один из журналистов Вахур Лаури.

Журналисты пытались аккредитоваться в МИД Белоруссии, но их заявление рассматривалось непривычно долго. Отсутствие аккредитации и стало причиной для отказа во въезде.

Ранее в белорусском Следственном комитете подтвердили задержание российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Журналисты были задержаны во вторник, 11 августа, возле универсама «Рига» около 02.00 с «внешними признаками алкогольного опьянения». Позже репортеров освободили, они вернулись в Россию.

Дмитрий Песков пояснил в этой связи, что Москва не упускает из поля зрения сотрудников российских СМИ за рубежом.

«Мы всегда проявляем обеспокоенность, когда наши журналисты сталкиваются с грубостью в отношении их работы. Но мы также напоминаем нашим журналистам, что работа без аккредитации тоже существенно ослабляет их юридические позиции», — подчеркнул представитель Кремля.

Члены постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов выразили обеспокоенность относительно задержания журналистов на протестах в Белоруссии. Соответствующая информация приведена на сайте СПЧ.

Правозащитники приняли решение проводить дальнейшую работу по защите прав российских СМИ. В заседании приняли участие глава комиссии Павел Гусев и члены Совета Владимир Соловьев, Леонид Никитинский, Александр Верховский и Кирилл Вышинский.