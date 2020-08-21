«Направляют США»: Лукашенко указал на «заказчика» протестов

Белорусский президент Александр Лукашенко уверен, что массовые протесты, которые проходят в республике, были спланированы американцами, передает агентство БелТА. «Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так», — заявил он.

Лукашенко считает, что эта «заварушка» была подготовлена заранее.

«И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал глава республики во время встречи с рабочими агрокомбината «Дзержинский».

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По словам президента Белоруссии, волокита благодаря тому, что одним заплатили, другим сторонникам митингов «голову задурили». «А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения», — полагает Лукашенко.

В этой ситуации, считает политик, есть как внешний, так и внутренний факторы. «Я тут никого не запугиваю, но это есть на самом деле. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься», — отметил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Вечером того же дня стали известны предварительные результаты голосования, по которым лидировал Александр Лукашенко. На выборах он побеждает уже в шестой раз. Оппозицию, которая голосовала за Светлану Тихановскую, не устроили такие итоги.

С вечера 9 августа в Белоруссии в различных городах страны проходят массовые акции протеста. Одна из самых многочисленных прошла 16 августа, когда в Минске собрались несколько тысяч белорусов. Они прошли маршем «За свободу».

Первые митинги жестоко подавлялись правоохранителями. Против протестующих использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Порядка 600 заявлений поступили в Следственный комитет от граждан страны, которые жаловались на применение насилия к ним со стороны представителей власти. Согласно официальным данным, были задержаны более 6,7 тыс. манифестантов.

На ситуацию в республике обратили внимание и иностранные представители. Даже после того, как правоохранители перестали так жестоко разгонять митинги, ЕС не изменил своего решения ввести санкции против отдельных лиц.

На происходящее отреагировал и американский президент Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что в Белоруссии «недостаточно» демократии. По его словам, он обсуждает «со многими» ситуацию в республике и намерен поговорить на эту тему с Россией. «Определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», — приводит слова Трампа агентство Reuters.

Евросоюз, в свою очередь, отметил, что не признает итоги выборов президента в Белоруссии. Возможные санкции европейской стороны будут направлены на тех, «кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». В Брюсселе не исключили, что под ограничения может попасть и сам глава страны Лукашенко.

В разговоре с российским президентом Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель ранее обозначила позицию своей страны.

Она подчеркнула, что власти республики должны «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», а также отказаться от применения насилия в отношении мирных митингующих.

Путин отметил «неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса».

Лукашенко и ранее заявлял, что массовые протесты контролируются иностранными силами — «кукловодами», которые хотят устроить в Белоруссии «цветную революцию». По его мнению, те, кто пытается это устроить, хотят отодвинуть западные границы республики до тех территорий, которые были до начала Второй мировой войны. То есть, чтобы они проходили не под Брестом, а под Минском.