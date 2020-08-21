Протесты в Белоруссии: Россия готова помочь в урегулировании

В Кремле заявили, что Россия может помочь белорусским властям урегулировать ситуацию в республике. Но это произойдет, если руководство страны этого захочет.

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«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о готовности Москвы стать посредником в диалоге оппозиции и властей в Белоруссии.

Вместе с тем Россия не будет давать оценку возбуждаемым в республике уголовным делам.

«Но мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Белоруссии, это абсолютно суверенное дело Белоруссии», — подчеркнул представитель Кремля,

отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возбуждение генпрокуратурой Белоруссии уголовного дела из-за создания Координационного совета оппозиции.

Накануне белорусский генпрокурор Александр Конюк сообщил, что было возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

«Группой граждан Беларуси 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого, в том числе, заявлена организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства», — сказал Конюк, подчеркнув, что конституцией страны не предусмотрено создание такого органа. Таким образом его деятельность считается противозаконной.

Следствие уверено, что оппозиция создавала Координационный совета трансфера власти, чтобы захватить госвласть и причинить вред нацбезопасности. Фигуранты дела, если их признают виновными, могут получить до пяти лет колонии.

По словам Конюка, некоторые члены совета уже вышли из его состава, так как поняли «незаконность своих действий». Конюк добавил, что они заявили, что не согласны с «целями его деятельности».

Один из семи членов президиума Координационного совета Сергей Дылевский подтвердил в комментарии РИА «Новости», что часть членов покинула совет. Но, как утверждает представитель оппозиции, это не носило массовый характер.

Дылевский также подчеркнул, что «совет создан для урегулирования конфликта между людьми и властью, а не для разжигания».

В разговоре с «Еврорадио» представители президиума отметили, что члены совета оппозиции «не распространяли призывы к захвату госвласти». По их словам, они не выступали за «насильственное изменение конституционного строя Беларуси, или измену государству, или совершение акта терроризма». В КС подчеркнули, что члены совета не совершали действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.

Неделей ранее ЦИК Белоруссии объявил итоги выборов президента страны. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Его основную соперницу Светлану Тихановскую поддержали лишь 10,1%.

Именно она и инициировала создание Координационного совета трансфера власти, объявив об этом 14 августа. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что в него вошли 70 человек.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Уже вечером стали известны предварительные результаты — Лукашенко лидировал. Часть граждан страны не согласна с такими итогами выборов. Белорусы по разным городам республики стали устраивать акции протеста, которые в первые дни жестоко подавлялись правоохранителями. Но и после этого граждане не перестали выражать свою позицию. Одна из самых массовых акций состоялась на прошлых выходных — в Минске на ней собрались несколько десятков тысяч человек, которые прошли маршем «За свободу». Протестующие требуют провести перевыборы и наказать виновных в избиении задержанных во время митингов.