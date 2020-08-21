Второе лицо в КНДР: Ким Чен Ын поделился властью с сестрой

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Судя по имеющимся сведениям, Ким Е Чжон займется политикой Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи, по сути, став вторым лицом в государстве. Кроме того, в ее сферу ответственности отойдут общегосударственные дела.

Однако утверждать, что она станет преемницей Ким Чен Ына на посту главы республики, не приходится. «Лидер КНДР по-прежнему оставляет за собой всю полноту власти, но она понемногу делегируется», — приводит «Би-би-си» выводы южнокорейской разведки.

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По этим же сведениям, председатель кабинета министров Ким Док Хун и зампредседателя Госсовета Пак Бон Дю займутся управлением экономикой страны. Еще двое высокопоставленных чиновников частично будут отвечать за вопросы обороны.

Такая политика, по словам источников «Ренхап», направлена на минимизирование стресса, который испытывает Ким Чен Ын, а также на то, чтобы снять с северокорейского руководителя часть ответственности за «провалы в политике».

О повышении статуса Ким Е Чжон в политической структуре КНДР говорят не первый месяц. В апреле текущего года из поля зрения журналистов пропал Ким Чен Ын — он не появлялся на публике в течение 20 дней. Тогда в международных СМИ появились слухи о тяжелой болезни северокорейского руководителя и даже чуть ли не о его смерти. Некоторые наблюдатели предполагали, что если слухи окажутся правдивыми, то наиболее вероятной преемницей главы КНДР станет как раз его младшая сестра.

Позже, правда, Ким Чен Ын церемонию открытия завода по производству удобрений в Сунчхоне недалеко от Пхеньяна. Это произошло 1 мая, тогда же последовало и официальное заявление, что информация о плохом самочувствии Кима — не более чем «фейк».

Но и ранее Ким Е Чжон попадала в центр внимания обозревателей, поскольку она присутствовала на всех важнейших международных встречах северокорейского лидера — в том числе на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

До этого она входила в состав делегации на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Однако дружелюбным лицом северокорейской дипломатии Ким Е Чжон, похоже, не станет. В 2020 году именно она встала в авангарде обострения отношений с Сеулом. В июне она грозила порвать все связи с Южной Кореей из-за разбрасывания южнокорейскими активистами и северокорейскими перебежчиками пропагандистских листовок с содержанием, направленным против Пхеньяна.

«Я чувствую, что настало время порвать с властями Южной Кореи. Мы скоро предпримем следующее действие, — говорила Ким Е Чжон в середине июня. — Используя свою власть, санкционированную верховным лидером, нашей партией и государством, я дала указание отделу, отвечающему за отношения с врагом, решительно предпринять следующее действие».

И хотя позже Пхеньян решил отложить принятие планов военных действий против Сеула, хотя бы из этой цитаты можно сделать вывод, что

Ким Е Чжон говорила от лица северокорейского государства, а ее власть передана ей «лидером, партией и государством».

То есть повышение статуса сестры Ким Чен Ына не является чем-то неожиданным для внешних наблюдателей.

«Во-первых, сестра Ким Чен Ына входит в его ближний круг — это человек, которому он полностью доверяет. Кроме того, в прошлом она себя зарекомендовала неплохо в ходе установления межкорейских контактов в начале 2018 года. Теперь ситуация изменилась (межкорейские соглашения не принесли значимого экономического эффекта, на которые рассчитывал Пхеньян. — «Газета.Ru»), и ей, видимо, поручено было окончательно расставить все точки над «i». Что касается самого Ким Чен Ына — в данной обстановке он, видимо, почувствовал для себя неуместным лично заниматься какими-либо вопросами, связанными с межкорейскими отношениями, делегировав все полномочия на один этаж ниже», — говорил ранее «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Олег Давыдов.

И это положение, действительно, укладывается в выводы южнокорейской разведки относительно того, что Ким Чен Ын хочет разделить свою вину за внешнеполитические провалы, которых в последние годы накопилось немало, с другими участниками северокорейского политического процесса.

Попытки Кима договориться с США — денуклеаризация Корейского полуострова в обмен на снятие санкций — закончились неудачно. Диалог по линии Пхеньян — Вашингтон фактически прерван. Все международные устремления КНДР зашли в тупик: соглашения с Сеулом отдачи так и не принесли, переговоры с США по ядерной проблеме провалились, Северная Корея продолжает жить в условиях жестких и масштабных санкций.

Все, на что ставил Ким Чен Ын, должно было привести его к персональному внешнеполитическому триумфу, однако стало персональным провалом. Распределение ответственности по конкретным направлениям должно минимизировать репутационные издержки, которые он несет. И здесь — именно на международном треке — Ким Е Чжон выглядит вполне подходящей фигурой: она узнаваема за рубежом и пользуется авторитетом внутри республики.

Но даже такая совокупность фактором не дает однозначного ответа на вопрос, готовит Ким Чен Ын свою сестру в качестве преемника на посту. Все же признаков, что северокорейский руководитель готовится отказаться от всей полноты власти, наблюдатели пока что не видят.