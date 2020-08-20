Жалобы и поддержка: белорусы дозвонились до парламента

Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию с жителями республики.

По ее словам, звонившие говорили о поддержке курса президента Белоруссии Александра Лукашенко и передавали ему слова признательности и благодарности.

«Очень много было добрых пожеланий и просьб сохранить мир и спокойствие, независимость нашей страны. Мы понимаем, что есть внешние факторы, которые также влияют на ситуацию в стране. Поэтому та небезразличная позиция наших граждан, которые позвонили сегодня, дорогого стоит. Ведь это мнение людей, которые хотят сохранить мир, спокойствие и стабильность на нашей земле, в нашей родной стране», — цитирует слова Кочановой «БелТА».

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Вопросы граждан, как правило, касались работы жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, отметила спикер Совета республики, ни одно обращение граждан не будет оставлено без внимания.

Прямая телефонная линия Кочановой продолжалась три часа, звонки поступали из разных городов Белоруссии. Первый разговор у председателя состоялся с жительницей Минска, которая пожаловалась на снятие инвалидность, передает «БелТА».

Кроме того, Кочанова поговорила с владелицей агроусадьбы из Брестской области, которая попросила о личной встрече с Лукашенко, чтобы «высказать ему слова поддержки». Также женщина рассказала о своих планах по созданию молодежной деревни для развития экологического земледелия.

«Я попрошу председателя областного Совета депутатов, чтобы он с вами встретился и выслушал ваши идеи. Встречу с главой государства в силу его загруженности не так просто организовать. Но я вам гарантирую, что сегодня же донесу до Александра Григорьевича вашу просьбу и пожелания», — ответила Кочанова жительнице Белоруссии.

В поддержку Лукашенко в беседе с председателем Совета республики выступил и пенсионер из Кричева. Он поблагодарил президента за все, что было создано в стране за годы независимости. При этом пенсионер признался, что участвовал в провластном митинге в поддержку мира и безопасности, который недавно состоялся в его регионе.

В свою очередь, жительница Гомельской области попросила Кочанову помочь ей проявить себя в общественной жизни. Спикер верхней палаты парламента инициативы женщины поддержала и пообещала связаться с руководством региона. Также Кочановой не раз еще звонили из Минска, Молодечно, Осиповичей и других городов.

Люди жаловались на необоснованные увольнения, проблемы с электричеством и даже указывали на нарушения законодательства со стороны своих соседей.

Как отмечает «БелТА», ряд обращений Кочанова решила взять под личный контроль.

Впрочем, пока спикер Совета республики отмечает большое число звонков в поддержку Лукашенко, общая ситуация в Белоруссии отчасти указывает на обратное. Народные протесты несогласных с переизбранием президента проходят в крупных городах страны с 9 августа.

На митинги каждый день выходят тысячи человек, а на предприятиях вспыхивают забастовки рабочих. 16 августа в Минске прошла самая масштабная демонстрация, по данным независимых СМИ, на улицы столицы вышли более 200 тыс. человек.

Власти считают, что за протестами стоят иностранные провокаторы и кукловоды, хотя сами демонстрации проходят в мирном ключе.

В первые дни митинги перерастали в жестокие столкновения между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, однако уже через три дня практически сошли на нет.

Вместе с тем за это время силовики задержали почти 7 тыс. человек, а независимые СМИ активно писали о пытках и избиениях в местах временного заключения.

Главным требованием участников акций протеста является отставка Лукашенко с последующей передачей власти его сопернице на выборах Светлане Тихановской. Кандидат от объединенного штаба оппозиции обещала народу освобождение всех политических заключенных и проведение справедливых президентских выборов.

При этом в Совбезе Белоруссии считают, что республика переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года, когда была предпринята попытка госпереворота в СССР.

«Часть наших граждан поверили советам организаторов акций протеста, но им не нужна сильная Беларусь. Стремясь повернуть историю вспять, они могут уничтожить все, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом», — написал госсекретарь ведомства Андрей Равков в Facebook.