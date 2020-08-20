Заговор СБУ: ФСБ сорвала похищение лидера ополчения Донбасса

ФСБ помешала СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. В ведомстве заявили, что в противоправной акции участвовали семеро россиян, они арестованы. При этом имя потерпевшего, которого злоумышленники собирались насильно увезти на украинскую территорию, не называется.

«В результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ»,

— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По информации ведомства, в качестве организатора и координатора акции выступили два гражданина Украине — Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Ими руководил глава департамента контрразведки СБУ Александр Руснака и представитель 5-ого управления ДКР Александр Поклада.

Россиянам за похищение одного из лидеров ополчения в Донбассе пообещали выплатить по $200 тыс., они уже получили по $50 тыс. в качестве аванса. Для создания алиби украинские спецслужбы заранее распространили информацию о задержании одного из организаторов — Байдалы, что не помешало ему дистанционно руководить операцией в режиме реального времени.

«Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой», — отметили в ЦОС ФСБ.

Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и главного управления разведки минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В самопровозглашенной ДНР его подозревают в подготовке терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы республики Александра Захарченко.

Как подчеркнули в ФСБ, украинские спецслужбы занимались подготовкой еще нескольких похищений и даже убийств россиян, нанятые ими члены ОПГ вели слежку за конкретными адресами, а также выполнили несколько поручений на территории ДНР.

После задержания участников организованной группы суд в Москве арестовал всех семерых россиян. Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова заявила ТАСС, что им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Группа спланировала похищение мужчины в июле, в конце месяца под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего они последовали с ним в Московскую область, где ударили его электрошокером. «Однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль [злоумышленников]», — подчеркнула Иванова.

По факту похищения против семерых россиян возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК России. В настоящее время следователи продолжают работу по поиску других лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

ФСБ также показала видео задержания россиян, которые попытались похитить одного из лидеров ополченцев Донбасса. На кадрах видно, как оперативники удерживают несколько человек рядом с автомобилями, они не оказывают сопротивления. Затем съемка переходит в помещение, где люди в наручниках подписывают документы, а один из задержанных отвечает на вопросы сотрудника ФСБ.

Как передает РИА «Новости», на одном из документов, показанных на видео, можно разобрать имя одного из задержанных и его год рождения — Александр, 1987. При этом у мужчины есть лицензия Рособрнадзора и справка об обучении в Международной академии бизнеса и управления.

История с попыткой похищения одного из лидеров ополчения в Донбассе отчасти перекликается с событиями в Белоруссии. За день до операции СБУ в России в Минске задержали более 30 «российских боевиков», которых Киев подозревал в причастности к конфликту на юго-востоке Украины.

При этом, как писал портал kp.ru со ссылкой на источники, арест россиян на белорусской территории был спровоцирован украинскими спецслужбами. Впоследствии Киев активно пытался добиться от Минска передачи части задержанных под предлогом их «связи» с войной в Донбассе. Однако в итоге россияне были переданы Москве, что вызвало негативную реакцию Киева — Украина даже отозвала своего посла из Белоруссии для консультаций.