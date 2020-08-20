«Полмиллиарда ущерба»: как прошел 11-й день протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается перехватить инициативу. И это, в целом, было ожидаемо — после нескольких дней попытки восстановить доверие между властью и трудовыми коллективами, которые, можно сказать, обернулись достаточно спорными результатами, перед главой государства фактически остались две ключевые задачи.

С одной стороны, Лукашенко стремится обуздать протест и сделать все возможное, чтобы люди ушли с улиц. С другой — не допустить окончательного раскола в обществе.

В первой половине дня 19 августа он принял участие в заседании Совета безопасности, обвинив Запад в финансировании протестов, поблагодарив рабочих на предприятиях, которые продолжают работать, и назвав «агрессивной толпой» протестующих, собирающихся на проходных заводов.

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Штаб оппозиции, который противостоит действующим властям, Лукашенко назвал «черной сотней» и заявил, что там уже выстроилась очередь, участники которой начинают «делить портфели».

«Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим. Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же «сотен» с целью захвата власти, карается законом», — подчеркнул он.

Поручения, которые дал Лукашенко в ходе заседания Совбеза, говорят о его стремлении как можно быстрее взять под контроль ситуацию в стране и увести людей с улиц.

Так, МВД получило задание не допускать беспорядков (особенно в Минске) и защитить рабочие коллективы от угроз. Госпогранкомитет должен усилить охрану государственной границы по всему периметру республики, чтобы не допустить в Белоруссию из других стран боевиков (которых, по словам самого Лукашенко, на данный момент в стране нет), оружие, боеприпасы, деньги для финансирования беспорядков. Минобороны поручено следить за передвижением войск НАТО на территории Польши и Литвы (к слову, развертывание белорусской армии на границе с Польшей в Варшаве оценили как элемент психологической игры на устрашение внутренней аудитории). КГБ должно выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, а также перекрывать каналы финансирования беспорядков в Белоруссии.

К слову, нашел Лукашенко и способ борьбы с забастовками, которые пока не приобрели угрожающего масштаба, но все же остаются достаточно чувствительной проблемой для официального Минска. Минтруд Белоруссии постановил, что

политически мотивированные забастовки объявляются вне закона. В ведомстве при этом уточнили, что подобные формы борьбы можно применять только для разрешения трудовых споров.

Что касается влияния на протесты из-за рубежа, президент Белоруссии не отступает от своей позиции, которую он озвучивает на протяжении практически всех дней акций протеста. Более того, он фактически обвинил страны Запада в предвзятости по отношению к Минску.

«Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку для своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы», — сказал он, добавив, что на таких условиях он согласился бы с тем, что страны Европы стали бы «пятым-шестым пунктом» рассматривать происходящее в Белоруссии.

Влияние извне и конституционная работа

Глава республики поручил министерству иностранных дел предупредить западных лидеров в личной ответственности за разжигание беспорядков. И даже назвал конкретных политиков, вызвавших его негодование. В перечень попал президент Украины Владимир Зеленский, что стало очередным шагом в обострении отношений с южным соседом Белоруссии.

«Им просто надо рассказать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [президент Польши Анджей] Дуда, и [президент Литвы Гитанас] Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их — не стесняться — об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — заявил глава Белоруссии.

Вместе с тем на второй неделе протеста стало очевидно, что

Лукашенко понимает невозможность на данном этапе успокоения протеста силовыми методами, но при этом и посылает сигнал, что желание перемен со стороны части населения, которое уже нельзя игнорировать, он услышал.

Однако эти перемены, по версии самого Лукашенко, должны проходить в законных рамках. Таким путем преобразований он продолжает называть изменение конституции государства.

«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия конституции. И по конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — сказал Лукашенко.

Принятие новой конституции, по которой будут формироваться обновленные органы власти, действительно, может стать выходом — и для действующих элит (которые сталкиваются с угрозой раскола чуть ли не так же, как общество), и для протестующих (которые настаивают на сохранении мирного характера своих выступлений). Однако здесь есть место для определенной дискуссии. Александр Лукашенко ранее говорил, что ему были представлены два проекта, однако он их отверг.

С учетом того, что уровень доверия к власти в белорусском обществе вопрос на данном этапе дискуссионный, утверждать, что текст нового основного закона, сформированный внутри действующей политической системы без должной прозрачности и обсуждения, будет принят теми, кто сегодня выходит на улицы, достаточно сложно.

Сегодня же Лукашенко говорит вполне в русле гаранта конституции, что нынешние законы Белоруссии не позволяют ему пойти на поводу у протестующих и у него «нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля».

Вчера же стало известно о переназначении всего состава действовавшего в предвыборный период состава правительства. Премьером Белоруссии остался Роман Головченко, свой пост сохранил и подвергавшийся критике протестующих министр внутренних дел Юрий Караев.

Победы «улицы»

В то же время есть у «улицы» и определенная победа 19 августа. Исполком Гродно пошел навстречу требованиям протестующих и решил создать в городе совет общественного согласия, куда войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной властей. Более того, городские власти разрешили проводить массовые акции, а также допустили освещение этих событий — в этих целях участникам акции протеста будет предоставлен эфир телеканала «Гродно плюс».

Кроме того, у всех предложений Лукашенко есть один существенный недостаток — они не устраняют главную причину начала акций протеста — недоверие к результатам выборов, названным ЦИК республики.

В такой конфигурации власть Лукашенко для «улицы» выглядит нелегитимной, а потому и все решения, сформулированные внутри нее, не выглядят надежными или возможными к рассмотрению.

В этой парадигме действует и Координационный совет по передаче власти, сформированный оппозицией, и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая 19 августа обратилась к лидерам зарубежных стран с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии 9 августа. Свое обращение она записала на английском языке.

Незарегистрированный же кандидат в президенты республики Валерий Цепкало и вовсе заявил, что Тихановская должна стать переходным президентом, которая проведет новые выборы через пять-шесть месяцев. Это также является продолжением линии, которой Тихановская придерживалась еще в ходе предвыборной кампании, поскольку главные «фронтмены» белорусской оппозиции не получили возможности даже стать кандидатами на пост президента страны.

Санкции и поддержка Запада

19 августа не принесло неожиданностей и с западного направления. В среду по видеосвязи прошел саммит ЕС, в ходе которого участники объединения договорились ввести санкции против Белоруссии и отказались признавать итоги голосования 9 августа. Впрочем, к этому Минск явно был готов — рекомендация ввести санкции была сформулирована еще 14 августа.

Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что персональные санкции распространятся на тех, кто применял жестокость к протестующим, а также на тех, кто способствовал фальсификациям на выборах.

«ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость, репрессии и фальсификации на выборах», — заявил он, призвав белорусские власти найти мирное решение сложившейся ситуации путем запуска инклюзивного диалога на национальном уровне.

В Литве уже заявили о включении Лукашенко в список невъездных. Кроме него, в перечень попали еще 30 белорусских госслужащих — бойцы ОМОН, сотрудники КГБ и избирательных комиссий.

Ранее президент России Владимир Путин в беседах с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном призывал страны Запада воздержаться от внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Тем не менее 19 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи гражданскому обществу республики. Всего будет выделено €53 млн, €50 млн из которых пойдет на помощь бизнесу и здравоохранению, €2 млн — на помощь пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей и €1 млн — на поддержку независимых СМИ. Как именно эти деньги будут перечислены, до конца не ясно, поскольку фон дер Ляйен заявила, что они будут направлены не властям Белоруссии, а гражданам напрямую.

В Белоруссии тем временем подсчитывают ущерб от протестов. По словам помощникам президента республики по финансово-кредитной системе Валерия Бельского, пока урон оценивается в $0,5 млрд.

«Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — цитирует Бельского госагентство БелТА.

Что касается других печальных итогов протестов — министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть еще одного участника акций. Геннадий Шутов был ранен во время акции 11 августа в Бресте, 13 августа он был переведен в госпиталь минобороны РБ, вечером 18 августа он скончался. Шутов стал четвертой жертвой уличных протестов.

По состоянию на 19 августа, под административным арестом остаются 44 участника митингов, заявили в МВД Белоруссии.