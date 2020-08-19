Дело о «сговоре» Россией: экс-юрист ФБР признался в подлоге

Бывший руководитель правового департамента ФБР Кевин Клайнсмит признался в фальсификации электронного письма, касающегося экс-юриста штаба Дональда Трампа Картера Пейджа, проходившего по делу о якобы «сговоре» с Москвой.

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В ходе слушаний в Федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия, Клинсмит указал, что подделал то письмо ЦРУ, которое затем стало основанием для начала слежки за Пейджем, передает ФАН.

В конце прошлого года суд по надзору за деятельностью иностранной разведки заявил, что ФБР предоставил противоречивую информацию при получении разрешения на наблюдение за Пейджем.

По словам судьи Розмари Коллиер, доклад генерального инспектора Минюста США Майкла Горовица ставит под сомнение достоверность информации, содержащейся в заявках ФБР на прослушивание экс-советника Трампа.

Чуть ранее Горовиц также обнародовал доклад, в котором были приведены подробности слежки за штабом Трампа. В нем говорилось об отсутствии политической предвзятости относительного введения ФБР расследования против членов президентской администрации.

В документе отмечалось также, что ведомство допустило 17 серьезных ошибок при подготовке запросов о слежке за Пейджем.

В свою очередь, генеральный прокурор США Уильям Барр указывал, что слежка ФБР за избирательным штабом Трампа была неоправданной. По его словам, расследование избирательной кампании началось на основе «практически ни на чем не базирующихся подозрений».

В своем заявлении ФБР назвало ордера на слежку «незаменимым инструментом в расследованиях национальной безопасности» и заявило, что намерено сотрудничать с Министерством юстиции и судом «для обеспечения точности и полноты процесса FISA» (Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки).

Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные заявления «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 августа объявил о возможных выплатах до $10 млн за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешается в выборы в Соединенных Штатах.

Как написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь».

По ее информации, к сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за «письма счастья»? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи.

«Получи», естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ», — отметила представитель МИД.

Она обратила внимание, что начались публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных «американскими «дипломатами» аккаунтах, которые сопровождаются «тихим, но методичным сбором персональных данных».

Почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Команда специалистов под руководством спецпрокурора пыталась ответить на несколько вопросов.

Первое, что интересовало следствие, был ли сговор между Трампом и Москвой, второе — вмешивались ли российские власти в американские выборы и, наконец, третье — препятствовал ли избранный президент США правосудию.

В итоговом докладе Мюллер ответил лишь на два вопроса. Он признал, что между американским лидером и Россией не было сговора. Также он заявил о наличии «российского вмешательства» в выборы президента США.

На третий вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию, Мюллер не смог дать однозначного ответа. Спецпрокурор лишь перечислил факты, которые смог установить во время расследования, но при этом он не делал юридических выводов.