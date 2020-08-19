Все на месте: Лукашенко назначил новое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 19 августа, объявил состав нового правительства страны. Главой кабмина остался Романа Головченко, Владимир Макей и Юрий Караев также оставили за собой посты соответственно глав МИД и МВД.

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Сразу после своего переназначения Головченко в телефонном разговоре с председателем правительства России Михаилом Мишустиным обсудил дальнейшую работу по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу.

Он также рассказал российскому коллеге о принимаемых Минском мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране, отметив, что все сферы экономики, в том числе — промышленный сектор, не останавливались и работают в штатном режиме.

Со своей стороны, в этот же день Координационный совет по трансферу власти, созданный белорусской оппозицией, огласил требования по итогам первого заседания. Трансляция велась в Youtube.

Оппозиция призвала власти страны к немедленному началу диалога, признанию прошедших в стране президентских выборов недействительными и проведению новых выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральную избирательную комиссию.

«Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса», — подчеркнули представители Совета.

Помимо этого, Координационный совет потребовал прекращения насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведения расследования произошедшего.

Кроме того, в числе требований было упомянуто освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим.

При этом, член совета Мария Колесникова заверила, что целью оппозиции является не смена государственного строя, а преодоление политического кризиса и обеспечение согласия в обществе на основании конституции.

Стоит отметить, что в президиум Совета белорусской оппозиции вошли семь человек, в том числе — нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Алексиевич является видным русофобом Белоруссии, она открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России «агрессивными и опасными для мира людьми», вешает на русский народ ярлык «народа-подлеца» и считает, что «Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей».

Лукашенко уже заявил, что оппозиция стремится к «ползучему запрету русского языка» (который для повседневного общения используют более 80% граждан республики), разрыву с Россией и прозападной ориентации для страны.

Антироссийская риторика в белорусском дискурсе слышна и из-за океана: кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к справедливым выборам.

«США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Однако же сам белорусский президент попросил российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела республики.

При этом Москва категорически опровергла обвинения в попытках вмешательства во внутренние дела Белоруссии и призвала Запад также отказаться от давления на Минск.

Белорусский народ сам должен решить свои возникшие проблемы в рамках правового поля и диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, международные наблюдатели присутствовали на президентских выборах в Белоруссии, однако многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами.

«Те же международные наблюдатели, которые были, они зафиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — сказал представитель Кремля, ответив на вопрос журналистов, признают ли в Москве выборы в республике.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.

Евросоюз ранее заявил, что введет санкции против действующей белорусской власти и высказался в поддержку оппозиционеров.

Потепление между ЕС и Белоруссией началось в 2014 году на фоне российско-украинского кризиса, когда Минск выступал площадкой для переговоров между Евросоюзом и Россией.

В 2016 году Европейский союз снял введенные в 2010 году после подавления протестов (также начавшихся после президентских выборов) санкции с Лукашенко и еще 169 чиновников, после этого они получили возможность въезжать в страны ЕС, а их активы были разморожены.

Этому предшествовало освобождение политзаключенных. В июле 2020 года также был ослаблен визовый режим между Белоруссией и странами ЕС.