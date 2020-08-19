Кто есть кто: оппозиция Белоруссии выбрала себе лидеров

Координационный совет белорусской оппозиции избрал президиум. В него вошли семь человек:

— нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич;

— юрист Лилия Власова;

— лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский;

— адвокат Максим Знак;

— доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова;

— руководитель штаба экс-кандидата Виктора Бабарико Мария Колесникова;

— экс-министр культуры Белоруссии, бывший дипломат, работавший послом в Испании, Португалии и Польше, Павел Латушко.

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В среду в Минске открылось первое заседание совета. Как ожидается, в ходе заседания также должны быть созданы рабочие группы.

Такой состав президиума однозначно можно считать слабым.

Среди лидеров оппозиции не оказалось ни одного яркого лица предвыборной кампании. Объективно это не было возможно: все фронтмены предвыборной гонки — Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская — находятся либо за границей, либо в тюрьме.

Единственным их представителем в совете стала Мария Колесникова, которая на протяжении кампании воспринималась скорее как политтехнолог, нежели политик.

Максим Знак и Лилия Власова — скорее технические фигуры, призванные продемонстрировать высокий уровень профессионализма координационного совета. Какого-либо прямого отношения к народному протесту они не имеют.

Павел Латушко также имеет к протестому движению очень опосредованное отношение. Его имя получило какой-то вес совсем недавно, после увольнения с поста гендиректора Купаловского театра в Минске. Но что важнее, Латушко — один из идеологов культурного разрыва Белоруссии и России, ярый сторонник белорусизации русскоязычной страны и перевода белорусского языка на латинский алфавит. Его опыт работы дипломатом в Польше также не добавляет очков в глазах пророссийски настроенной группы протестующих.

Помимо Латушко в совет входят как минимум еще два ярых сторонника сепарации Белоруссии от России.

Это — вошедшая в совет на правах доверенного лица Тихановской Ольга Ковалькова, сопредседатель незарегистрированной партии Белорусская Христианская Демократия. Достаточно сказать, что БХД выступает за выход Белоруссии из ОДКБ и лишение русского языка статуса государственного.

Наконец, в состав президиума вошла Светлана Алексиевич — чуть ли не главный русофоб Белоруссии, которая открыто поддерживает радикальных украинских националистов, называет граждан России «агрессивными и опасными для мира людьми», вешает на русский народ ярлык «народа-подлеца» и считает, что «Белоруссия никогда не была Россией, она была Польшей».

С таким составом президиума обвинения президента Александра Лукашенко в том, что оппозиция стремится к «ползучему запрету русского языка» (который для повседневного общения используют более 80% граждан республики), разрыву с Россией и прозападной ориентации для страны, уже не кажутся абсурдными.

Впрочем, это не отменяет того факта, что Лукашенко сам в последние годы стоял в авангарде разрыва культурных и политических связей Минска и Москвы.

Масла в огонь подливает так называемая «объединенная демократическая программа для республики Беларусь», которая ранее была опубликована на официальном сайте Светланы Тихановской. Сейчас эта программа удалена, но с ее текстом можно ознакомиться через вебархив.

В этой программе есть пункт о национальной политике, в котором содержатся призывы к агрессивному давлению на русский язык, расписывались шаги по выходу из Евразийского союза, из ОДКБ и разрыву всех торговых связей с РФ. Примечательно, что все это можно было прочитать только на версии сайта на белорусском языке, тогда как в версии документа на русском языке пункт о нацполитике со всем вышеперечисленным отсутствовал.

Все это позволяет Лукашенко разыгрывать карту «пророссийского политика», в то время как оппозиционное движение теряет симпатии пророссийски настроенных граждан.

Чуть ли не единственным человеком в президиуме координационного совета оппозиции, кто имеет непосредственное отношение к народному протесту в Белоруссии, стал организатор забастовки на МТЗ Сергей Дылевский.

Однако его присутствие в рядах оппозиции не дает режиму Лукашенко какого-либо повода вступать с диалог с координационным советом. Глава государства может пока неудачно, но тем не менее уже ведет прямой диалог с рабочими и руководством белорусских предприятий. Вероятнее всего, рано или поздно угрозами или обещаниями ему удастся остановить забастовку — наиболее опасную для режима форму протеста.

Пока координационный совет оппозиции лишен каких-либо существенных рычагов, которые позволили бы ему просто начать разговор с властью. Эту ситуацию могло бы изменить посредничество со стороны иностранных игроков, однако с учетом озвученной руководством России позиции о принципиальном неприятии вмешательства во внутренние белорусские дела оно вряд ли возможно.