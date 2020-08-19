«ЦИК всегда заинтересован в конкуренции»

Для участия в выборах выдвинулись 171 тысяча кандидатов. Из них свыше 130 тысяч – от 36 политических партий и чуть более 40 тысяч кандидатов – в порядке самовыдвижения.

Почти 160 тысяч кандидатов были зарегистрированы.

Отказ в регистрации получили 8 272 кандидата, что составляет всего пять процентов от числа выдвинутых. Кандидатов на этих выборах смогли зарегистрировать 30 политических партий, что составляет более 80 процентов от числа партий, выдвинувших своих кандидатов.

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При этом степень участия в выборах у партий различна: одни сумели зарегистрировать только одного кандидата, другие в пределах десятка.

Парламентские партии зарегистрировали тысячи кандидатов в регионах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в четверг напомнила, что на довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. «Зарегистрированы 25 из них, у трех кандидатов был утрачен статус и еще трое получили отказ в регистрации», - отметила она.

В среднем же на мандат депутата Государственной Думы претендует шесть кандидатов, что свидетельствует о достаточной серьезной конкурентной борьбе.

Для участия в выборах глав регионов выдвинулось 147 кандидатов: 89 кандидатов зарегистрированы, 46-ти кандидатам отказано в регистрации. 12 - утратили статус.

В среднем на должность главы региона претендуют 5 кандидатов.

Три четверти отказов связаны с непредставлением обязательных для регистрации документов. Половина отказников не принесли даже список кандидатов в Совет Федерации. Пятая часть кандидатов представили не достаточное для регистрации количество подписей депутатов и глав муниципального уровня.

На парламентских выборах в 11 регионах по единым и одномандатным избирательным округам зарегистрировано 6 227 кандидатов.

Если говорить в целом о результатах работы избирательных комиссий по проверке подписей избирателей на выборах законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов, то списки кандидатов были зарегистрированы в 39 случаях из 51 (более 76 процентов).

Напомним, что ЦИК еще 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов.

В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что, судя по всему, Центризбирком настроен на конкурентные выборы как депутатов, так и губернаторов регионов.

«ЦИК всегда заинтересован в конкуренции. В том смысле, что организатор выборов всегда заинтересован в том, чтобы все настроения, предпочтения, оттенки политического восприятия избирателей, граждан были так или иначе представлены в выборном электоральном процессе. Это, как правило, отражается в активности избирателей в хорошей явке. То есть чем больше в электоральные процедуры вовлекается людей, тем качественнее сам выборный процесс», — заявил эксперт в интервью «Газете.Ru».

Политолог добавил, что «в этом смысле ЦИК крайне заинтересован в конкурентности, что видно в опубликованной статистике».

«Много новых лиц, в том числе и в едином дне голосования [13 сентября 2020 года]. Несмотря на то, что выборы региональные, представлены новые партии, для которых, с одной стороны, это шанс, скажем, не собирать подписи на федеральную кампанию в следующем году, когда состоятся выборы в Госдуму. С другой стороны, это проба сил, налаживание механизмов, сетей и т.д. Очень все оптимистично выглядит с точки зрения опубликованной сегодня статистики. Надеюсь, на практике будет также хорошо», — отметил Мартынов.

В свою очередь, Элла Памфилова обратилась к избирательным комиссиям в регионах с просьбой оснастить видеорегистраторами все помещения, в которых будут храниться бюллетени на выборах в сентябре.

«Коллеги, я прошу регионы, особенно там, где будет трехдневное голосование... проработать и сделать все возможное, чтобы были видеорегистраторы, по крайней мере, там, где хранятся бюллетени», - сказала глава ЦИК.

По ее словам, необходимо исключить любые спекуляции, «чтобы ни у кого не было сомнений, что кто-то может неправомерно вмешаться». «Мы заинтересованы, чтобы ни малейшего сомнения не было в том, как хранятся бюллетени, как они охраняются и что они неприкосновенны в период досрочного голосования. Я особое внимание на это обращаю», - отметила Памфилова.