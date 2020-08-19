«Друг и партнер»: Китай призвал не вмешиваться в дела Белоруссии

Китай как «друг и партнер» Белоруссии не желает видеть на ее территории хаоса и надеется на сохранение стабильности в этой стране, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Китай и Белоруссия являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. Мы доверяем друг другу и работаем ради достижения выгоды для каждой стороны. Китай уважает путь развития, избранный белорусскими людьми в свете сложившейся в их стране ситуации. Мы также уважаем усилия, предпринимаемые для защиты национального суверенитета, безопасности и независимости», — подчеркнул он.

По его словам, Пекин выступает против того, чтобы внешние силы создавали турбулентность в Белоруссии.

Чжао Лицзянь отметил, что китайская сторона внимательно следит за развитием нынешней ситуации.

«Мы надеемся и верим, что белорусская сторона в состоянии своими силами обеспечить стабильность политической ситуации и спокойствие в обществе», — добавил официальный представитель китайского МИДа.

В том, что на ситуацию в Белоруссии оказали влияние внешние силы, уверен и бывший вице-президент России Александр Руцкой. «Конечно, не обошлось и без вмешательства внешних сил — создания обстановки, которая бы вела к тому, чтобы на границе с Россией появилось еще одно государство, которое страдает русофобией. Посмотрите на программные документы белорусской оппозиции — они целиком и полностью направлены на разрушение отношений с Россией», — сказал он «Газете.Ru».

Накануне президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе диалогов глава российского государства заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — указано в сообщении Кремля, опубликованном по итогам общения Путина с Меркель.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также уверен, что проблемы в Белоруссии могут решить только сами белорусы без вмешательства со стороны иностранных государств.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter по итогам инициированных США и Эстонией консультаций Совбеза ООН. По его словам, ситуация в Белоруссии — это предмет для обсуждения не Совета безопасности ООН.

Мнения о том, что протесты в Белоруссии — дело рук зарубежных организаторов, придерживается действующий глава государства Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что такие акции делаются руками криминальных элементов. «Заводилами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — убежден президент.

Но спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен уверена, что протесты против фальсификаций на выборах происходят без вмешательства извне. По ее словам, давление других государств на стороны конфликта только усугубит ситуацию.

«Сейчас важно как раз как можно меньше вести параллели с Украиной, с Майданом. Путь Белоруссии может быть уникален, сценарии могут быть совершенно другие, потому что как раз на данный момент все происходит между самими белорусами и их президентом», — подчеркнула Марен.

Она добавила, что изменения, происходящие в стране сегодня, необратимы, а сами белорусы «пишут новую очень важную страницу своей истории».

Представитель ООН считает, что само гражданское сообщество Белоруссии «хочет избежать сценария гражданской войны и вмешательства соседних стран». «Надеюсь, что во власти сейчас также есть люди, которые хотят избежать кровавого сценария и найти путь к примирению, будь то в форме конференций или новых выборов», — отметила она.