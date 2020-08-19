«Не хочу, чтобы пролилась кровь»: в Мали разразился военный мятеж

Военные Мали, устроившие мятеж и захватившие высокопоставленных представителей власти, объявили о закрытии всех границ государства, а также введении комендантского часа с 21:00 до 05:00 по местному времени. Как заявил представитель мятежников, заместитель начальника штаба ВВС Мали Исмаэль Ваг, они выступают за политическую трансформацию в стране, ведущую к всеобщим выборам.

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«Гражданское общество и общественно-политические движения будут приглашены присоединиться к нам, чтобы вместе создать лучшие условия для политической трансформации, ведущей к надежным всеобщим выборам. Мы не стремимся к власти, мы заинтересованы в стабильности страны, которая позволит нам организовать в согласованные разумные сроки всеобщие выборы», — сказал Ваг.

По его словам, военные создали Национальный комитет спасения народа, который будет способствовать организации и проведению голосования. Ваг отметил, что выборы состоятся в «разумные сроки» и с соблюдением всех международных соглашений.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа — пока представители оппозиции собирали людей на митинги и требовали отставки главы государства, военные решили взять дело в свои руки и подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы.

Следом события начали развиваться стремительно, ряд отрядов двинулись в сторону столицы страны, а СМИ сообщили, что генштаб Вооруженных сил Мали находится под контролем солдат Нацгвардии во главе с полковником Садио Камара, экс-директором военной школы базы Кати.

Главным требованием мятежников стала отставка президента Ибрагима Бубакара Кейта. Военные призвали главу государства покинуть Мали до 14.00 по местному времени, в противном случае пообещав взять штурмом его администрацию.

Одновременно появились сообщения о том, что военные захватили председателя Национальной ассамблеи Мали Мусу Тимбине, министра экономики и финансов Абдулая Даффе и главу МИД Тьебиле Драме. В минобороны республики потеряли контроль над ситуацией, а попытка премьер-министра Бубу Сиссе усадить мятежников за стол переговоров завершилась полным провалом.

В итоге к вечеру 18 августа в руках военных оказались премьер-министр вместе с президентом, их доставили на базу Кати. Спустя несколько часом Кейт объявил об уходе в отставку, а также роспуске правительства и парламента.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал он в эфире государственного телевидения.

Одним из первых последствий мятежа стали беспорядки в столице, начавшиеся в ночь на 19 августа. Люди врывались в государственные здания, били стекла и выносили все, что могли. При этом главная оппозиционная сила Мали «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил» заявила о непричастности к мятежу и беспорядкам, ее сторонники продолжили выходить на улицы, несмотря на то что военные уже выполнили их главное требование — отправили в отставку президента.

Кейта стал уже четвертым главой Мали, которого военные отстранили от власти. В последний раз такая ситуация произошла восемь лет назад с четвертым президентом Мали Амаду Тумани Туре. Основной причиной для этого послужил захват туарегами северной части страны и неспособность президента вернуть под контроль данные территории.

Что же стало последней каплей в этот раз — сказать достаточно трудно. Если рассматривать митинги оппозиции, то тут главные претензии сконцентрированы вокруг коррупции в правительстве и экономических проблем. Ряд местных СМИ также утверждают, что военные решили организовать мятеж из-за низких зарплат в армии.

Хотя наиболее вероятная причина мятежа — недовольство людей постоянными конфликтами с туарегами и исламистами, которые тянутся почти девять лет.

По террористам в Мали обстановка действительно непростая, поскольку в этой части Африки достаточно много формирований, лояльных запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). В регионе более 4500 французских военных заняты в операции «Бархан», направленной против террористов в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере.

К слову, Франция одной из первых осудила военный мятеж в Мали, что в целом неудивительно из-за особого отношения Парижа к своим бывшим африканским колониям. По словам главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана, французская сторона полностью разделяет позицию, выраженную Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) в пресс-релизе, где содержится призыв к соблюдению конституционного порядка, а от солдат требуют без промедления вернуться в казармы.

«Франция решительно подтверждает свою полную приверженность суверенитету и демократии Мали. Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали», — подчеркнул дипломат.

Помимо Франции и ЭКОВАС, мятеж также осудили в других европейских странах, а члены СБ ООН объявили о подготовке экстренного заседания по ситуации в Мали.

Впрочем, сумеет ли международное сообщество повлиять на ситуацию — неизвестно, так как с отстранением предыдущего президента Тура поддержка других стран никак не помогла.

К тому же, по предварительным данным, военные отстранили Кейта вполне мирным образом, то есть никто из правящей верхушки Мали не был убит или насильно выдворен из государства, что редкость для африканских военных переворотов.